Από την Κριτσά του 1956 στα Χανιά του 2026: Ο «Χριστός Ξανασταυρώνεται» επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη

Ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της κινηματογραφικής ιστορίας της Κρήτης επιστρέφει στο προσκήνιο, με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του έργου «Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται» του Νίκου Καζαντζάκη.

Εβδομήντα χρόνια μετά την εποχή που η Κριτσά μετατράπηκε σε κινηματογραφικό πλατό για τη διεθνή παραγωγή του Ζιλ Ντασέν, ο Κρητικός σκηνοθέτης Θοδωρής Παπαδουλάκης παρουσιάζει μια σύγχρονη, ελεύθερη διασκευή με τίτλο «Ξανασταυρώνεται» (Recrucified).

Η νέα ταινία, που γυρίστηκε κυρίως στα Χανιά, πρόκειται να παρουσιαστεί στις 12 και 13 Νοεμβρίου στο 67ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Όταν η Κριτσά έγινε κινηματογραφικό πλατό

Η Κριτσά κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία του έργου.

Το 1956, ο Ζιλ Ντασέν επέλεξε το χωριό για τα γυρίσματα της ταινίας που βασίστηκε στο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, με πρωταγωνίστρια τη Μελίνα Μερκούρη.

Τα σοκάκια, οι πλατείες και τα σπίτια του χωριού αποτέλεσαν το φυσικό σκηνικό μιας διεθνούς κινηματογραφικής παραγωγής.

Η συμμετοχή των κατοίκων ήταν καθοριστική, καθώς πολλοί εργάστηκαν ως κομπάρσοι και βρέθηκαν για πρώτη φορά τόσο κοντά σε μια μεγάλη κινηματογραφική δημιουργία.

Η παρουσία των ηθοποιών και του κινηματογραφικού συνεργείου άφησε έντονο αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία.

Η ταινία του Ζιλ Ντασέν

Η πρώτη εκείνη μεταφορά παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Καννών το 1957, όπου απέσπασε ειδική μνεία.

Στην προβολή είχε παραστεί και ο ίδιος ο Νίκος Καζαντζάκης, λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του.

Η ταινία συνδέθηκε έκτοτε με την Κριτσά, αποτελώντας ιδιαίτερο μέρος της πολιτιστικής μνήμης του τόπου.

Ακόμη και σήμερα, παλαιότεροι κάτοικοι θυμούνται ιστορίες από την περίοδο των γυρισμάτων.

Η σύγχρονη προσέγγιση του Θοδωρή Παπαδουλάκη

Στη νέα ταινία, η ιστορία μεταφέρεται σε ένα κοντινό μέλλον, σε απομονωμένο ελληνικό νησί υπό ξένη κατοχή.

Η κλιματική αλλαγή, η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και η κοινωνική καταπίεση αποτελούν βασικά στοιχεία του κόσμου στον οποίο εκτυλίσσεται η δράση.

Κεντρικός ήρωας είναι ο Μανώλης, ένας νεαρός καλλιτέχνης του δρόμου με διαταραχή ομιλίας, ο οποίος καλείται να υποδυθεί τον Χριστό σε αναπαράσταση των Παθών.

Η άφιξη προσφύγων και η αντιμετώπισή τους από την τοπική κοινωνία πυροδοτούν μια διαδικασία προσωπικής αφύπνισης και σύγκρουσης με την αδικία.

Διεθνής συμπαραγωγή με έντονο κρητικό στοιχείο

Η ταινία αποτελεί διεθνή συμπαραγωγή Ελλάδας, Ιταλίας, Κύπρου και Λουξεμβούργου.

Το σενάριο υπογράφουν ο Θοδωρής Παπαδουλάκης και η Αλεξάνδρα Δυράνη-Μαούνη.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συμμετέχουν ο Αναστάσης Λαουλάκος, η Κίκα Γεωργίου, ο Βαγγέλης Μουρίκης, ο Αλέξανδρος Λογοθέτης, η Φωτεινή Πελούζο και ο Γιάννης Αναστασάκης.

Συμμετέχει επίσης ο Ιταλός ηθοποιός Maurizio Lombardi, ενώ τη μουσική υπογράφει ο Μίνως Μάτσας.

Από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης στις κινηματογραφικές αίθουσες

Μετά τις προγραμματισμένες παρουσιάσεις της στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 28 Ιανουαρίου 2027, από την Tanweer.

Η νέα προσέγγιση του έργου αναμένεται να επαναφέρει στον δημόσιο διάλογο τα διαχρονικά ζητήματα της προσφυγιάς, της κοινωνικής αδικίας, της πίστης και της ανθρώπινης αλληλεγγύης.

Η ξεχωριστή σύνδεση με τον Άγιο Νικόλαο

Για την περιοχή του Αγίου Νικολάου, η κινηματογραφική αυτή επιστροφή αποκτά ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Η Κριτσά δεν αποτελεί απλώς ένα παλιό σκηνικό, αλλά έναν τόπο που συνέδεσε την καθημερινή ζωή των κατοίκων του με ένα έργο διεθνούς απήχησης.

Η νέα ταινία του Θοδωρή Παπαδουλάκη δημιουργεί μια συμβολική γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν, αναδεικνύοντας τη διαχρονική δύναμη της γραφής του Νίκου Καζαντζάκη.