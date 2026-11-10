Σητεία: Πρόστιμο 687,50 ευρώ για παράνομη καύση φυτικής βλάστησης – Τι ανακοίνωσε η Πυροσβεστική

Διοικητικό πρόστιμο ύψους 687,50 ευρώ επιβλήθηκε σε πολίτη στον Δήμο Σητείας, εξαιτίας καύσης υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Το περιστατικό καταγράφηκε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από την Πυροσβεστική και αναρτήθηκε στην τοπική εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ.

Η υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη τήρησης των κανόνων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών και τη διαχείριση υπολειμμάτων βλάστησης.

Πώς διαπιστώθηκε η παράβαση

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ανακριτικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σητείας διαπίστωσαν παράβαση που αφορούσε καύση φυτικών υπολειμμάτων.

Για την ενέργεια αυτή επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 687,50 ευρώ σε ημεδαπό.

Η ανακοίνωση δεν προσδιορίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια το σημείο του Δήμου Σητείας όπου πραγματοποιήθηκε η καύση.

Δεν περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για εκτεταμένη πυρκαγιά ή για πρόκληση υλικών ζημιών.

Οι κανόνες καύσης φυτικών υπολειμμάτων

Η καύση κλαδιών και άλλων φυτικών υπολειμμάτων αποτελεί πρακτική που συναντάται σε αγροτικές περιοχές.

Ωστόσο, δεν επιτρέπεται ανεξέλεγκτα και υπόκειται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ανάλογα με την εποχή, την περιοχή και τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις.

Η ολοκλήρωση της αντιπυρικής περιόδου δεν σημαίνει ότι κάθε καύση επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς.

Οι πολίτες οφείλουν να ενημερώνονται για τις νόμιμες προϋποθέσεις πριν προχωρήσουν σε τέτοιου είδους εργασίες.

Γιατί είναι σημαντική η πρόληψη

Ακόμη και μια ελεγχόμενη αρχικά καύση μπορεί να εξελιχθεί σε επικίνδυνο περιστατικό, ιδιαίτερα όταν επικρατούν άνεμοι ή υπάρχει ξερή βλάστηση στη γύρω περιοχή.

Η αποφυγή ανάφλεξης κοντά σε κατοικίες, καλλιέργειες και δασικές εκτάσεις αποτελεί βασική προϋπόθεση ασφάλειας.

Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία περιορίζει τον κίνδυνο εξάπλωσης μιας φωτιάς και προστατεύει τόσο την ανθρώπινη ζωή όσο και το φυσικό περιβάλλον.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αγρότες

Οι παραγωγοί και οι ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων καλούνται να ενημερώνονται από την κατά τόπον Πυροσβεστική Υπηρεσία για τους περιορισμούς που ισχύουν κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Οι νόμιμες προϋποθέσεις μπορεί να περιλαμβάνουν περιορισμούς ως προς τον καιρό, την απόσταση από ευαίσθητες περιοχές και την τήρηση μέτρων πυρασφάλειας.

Το σημερινό δημοσιογραφικό ενδιαφέρον αφορά τη δημοσιοποίηση της παράβασης που βεβαιώθηκε χθες και όχι νέο περιστατικό που συνέβη την Τρίτη.