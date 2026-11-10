Η Κρήτη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μαγειρικής 2026 – Δώδεκα Έλληνες σεφ αναδεικνύουν την ελιά και το ελαιόλαδο στο Λουξεμβούργο

Η ελληνική γαστρονομία ετοιμάζεται για μια σημαντική διεθνή παρουσία στο Λουξεμβούργο, με δώδεκα Έλληνες σεφ να συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μαγειρικής RAK Porcelain 2026.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 26 Νοεμβρίου, ενώ η ελληνική αποστολή έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσει την Κυριακή 15 Νοεμβρίου.

Κεντρικό στοιχείο της ελληνικής συμμετοχής θα αποτελέσει η ελιά και το ελαιόλαδο, δύο προϊόντα με ιδιαίτερη σημασία για την αγροτική παραγωγή, τη διατροφή και την πολιτιστική ταυτότητα της Κρήτης.

Περισσότερες από 25 γαστρονομικές δημιουργίες

Η ελληνική αποστολή προετοιμάζει έναν ολοκληρωμένο γαστρονομικό μπουφέ με περισσότερες από 25 δημιουργίες.

Οι συμμετέχοντες σεφ θα παρουσιάσουν σύγχρονες συνταγές και τεχνικές, αξιοποιώντας την ελιά και το ελαιόλαδο ως βασικά στοιχεία της γαστρονομικής τους προσέγγισης.

Στόχος είναι η ανάδειξη της ελληνικής πρώτης ύλης μέσα από συνδυασμούς που συνδέουν τις παραδοσιακές γεύσεις με τη σύγχρονη μαγειρική δημιουργία.

Η παρουσίαση δεν περιορίζεται στη χρήση των προϊόντων ως απλών συστατικών, αλλά επιδιώκει να αναδείξει τον πολιτιστικό και παραγωγικό χαρακτήρα τους.

Ποιοι σεφ εκπροσωπούν την Ελλάδα

Στην ελληνική αποστολή συμμετέχουν δώδεκα επαγγελματίες του χώρου της γαστρονομίας.

Πρόκειται για τους Γιώργο Δαμιανάκη, Λευτέρη Σουλτάτο, Αντώνιο Κόκλα, Μάνο Χατζηδάκη, Μάνο Αλεξάκη, Γιώργο Κουκλάκη, Γιώργο Στεφανάκη, Γιώργο Μαρμαρέλη, Άννα Χασάνι, Αιμίλιο Ασλάνη, Μάνο Βλαχάκη και Ηρώ Περουλάκη.

Οι σεφ θα κληθούν να παρουσιάσουν το ελληνικό γαστρονομικό αποτύπωμα στο διεθνές κοινό της διοργάνωσης.

Η Κρήτη ως Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης 2026

Η πρωτοβουλία συνδέεται με τη διάκριση της Κρήτης ως Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης για το 2026.

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Κρήτης υποστηρίζει δράσεις που επιδιώκουν να αναδείξουν την τοπική παραγωγή και τη γαστρονομική κληρονομιά του νησιού.

Η συμμετοχή σε μια διεθνή διοργάνωση μπορεί να ενισχύσει την προβολή της Κρήτης σε κοινό που ενδιαφέρεται για τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και τα ποιοτικά αγροδιατροφικά προϊόντα.

Το ελαιόλαδο ως πρεσβευτής του τόπου

Το ελαιόλαδο αποτελεί βασικό προϊόν της κρητικής οικονομίας και συνδέεται στενά με την καθημερινή διατροφή.

Η αξιοποίησή του σε σύγχρονες γαστρονομικές δημιουργίες προσφέρει τη δυνατότητα παρουσίασης της αξίας του πέρα από την παραδοσιακή κουζίνα.

Παράλληλα, η διεθνής προβολή μπορεί να υποστηρίξει την προσπάθεια σύνδεσης της ποιοτικής αγροτικής παραγωγής με τον τουρισμό και την τοπική επιχειρηματικότητα.

Ποιοι στηρίζουν την προσπάθεια

Η προετοιμασία της ελληνικής συμμετοχής πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Στηρίζεται επίσης από την Περιφέρεια Κρήτης, μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, τον Παγκρήτιο Λαογραφικό Σύλλογο, το Επιμελητήριο Ηρακλείου και τους Δήμους Ηρακλείου, Φαιστού και Χανίων.

Η συνεργασία των φορέων αναδεικνύει την προσπάθεια ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας της ελληνικής γαστρονομίας.

Το στοίχημα της διεθνούς προβολής

Η συμμετοχή των δώδεκα σεφ αποτελεί ευκαιρία παρουσίασης ελληνικών γεύσεων και προϊόντων σε μια σημαντική διεθνή διοργάνωση.

Ωστόσο, η συμμετοχή δεν πρέπει να συγχέεται με ήδη κατακτημένη διάκριση.

Τα αποτελέσματα της ελληνικής αποστολής θα γίνουν γνωστά μετά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Μέχρι τότε, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην προετοιμασία και στην παρουσίαση των προϊόντων που συνδέονται με την ελληνική γαστρονομική ταυτότητα.