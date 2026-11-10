Μεταναστευτικό: Αναζητείται πρώην στρατόπεδο στο Ηράκλειο για προσωρινή φιλοξενία – Τι δήλωσε ο Σπύρος Σταθούλης

Την αναζήτηση ενός ακόμη χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή του Ηρακλείου επιβεβαίωσε σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, ο γενικός γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, Σπύρος Σταθούλης.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, ο κ. Σταθούλης ανέφερε ότι εξετάζεται η δυνατότητα αξιοποίησης πρώην στρατιωτικής εγκατάστασης.

Το θέμα έχει ήδη τεθεί σε σύσκεψη με στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από το οποίο αναμένεται να υποδειχθεί κατάλληλος χώρος.

Γιατί αναζητείται επιπλέον εγκατάσταση

Η νέα πρωτοβουλία συνδέεται με τη μεγάλη αύξηση των μεταναστευτικών αφίξεων στα νότια παράλια της Κρήτης.

Οι διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης και οι αποβιβάσεις των τελευταίων εβδομάδων έχουν επιβαρύνει σημαντικά τους διαθέσιμους χώρους προσωρινής υποδοχής.

Η ανάγκη εξεύρεσης πρόσθετων εγκαταστάσεων αποτελεί μέρος της προσπάθειας διαχείρισης των αφίξεων και της οργάνωσης των μεταφορών προς άλλες δομές.

Πού βρίσκεται ο σχεδιασμός

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζει τη δυνατότητα υπόδειξης πρώην στρατοπέδου.

Μέχρι τη σημερινή ενημέρωση δεν είχε ανακοινωθεί συγκεκριμένη τοποθεσία.

Επίσης, δεν έχουν παρουσιαστεί στοιχεία για πιθανή χωρητικότητα, χρονοδιάγραμμα λειτουργίας ή απαιτούμενες παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις.

Η αναζήτηση χώρου δεν ισοδυναμεί με ειλημμένη απόφαση λειτουργίας νέας δομής.

Τι συμβαίνει με τη δομή στους Αθανάτους

Ο Σπύρος Σταθούλης αναφέρθηκε και στις εργασίες διαμόρφωσης της εγκατάστασης στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, στους Αθανάτους Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εργασίες συνεχίζονται και η λειτουργία της δομής αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση είχε προκαλέσει αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, με κατοίκους να θέτουν ερωτήματα για τη χωροθέτηση και τις υποδομές.

Η σημερινή ενημέρωση δεν επιβεβαιώνει ότι η δομή έχει ήδη ανοίξει.

Η μεταβολή στη συνεργασία με τη λιβυκή ακτοφυλακή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά του γενικού γραμματέα στη συνεργασία με τη λιβυκή ακτοφυλακή.

Όπως ανέφερε, η συνεργασία που υπήρχε τους προηγούμενους μήνες δεν συνεχίζεται πλέον με τον ίδιο τρόπο.

Η εξέλιξη αυτή αναφέρθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης για τις αυξημένες αφίξεις από τον Οκτώβριο.

Η σύνδεση της αλλαγής συνεργασίας με συγκεκριμένες επιχειρησιακές εξελίξεις χρειάζεται πρόσθετη τεκμηρίωση.

Οι εκτιμήσεις για τις πολιτικές πιέσεις

Ο γενικός γραμματέας δεν απέκλεισε την πιθανότητα οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές να αξιοποιούνται ως μέσο πολιτικής πίεσης από την ανατολική Λιβύη.

Η αναφορά αυτή αποτελεί εκτίμηση που διατύπωσε ο ίδιος και όχι επιβεβαιωμένη διαπίστωση για τα κίνητρα συγκεκριμένης κυβέρνησης ή οργανισμού.

Το μεταναστευτικό επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων οι συνθήκες στις χώρες αναχώρησης, τα δίκτυα διακινητών και οι δυνατότητες ελέγχου των θαλάσσιων διαδρομών.

Η διάσταση για το Λασίθι

Η αναζήτηση επιπλέον χώρου στο Ηράκλειο ενδιαφέρει άμεσα και την Ιεράπετρα.

Η περιοχή έχει βρεθεί επανειλημμένα αντιμέτωπη με αυξημένες αφίξεις, ενώ η προσωρινή χρήση εγκαταστάσεων για τη φιλοξενία ανθρώπων έχει δημιουργήσει σημαντικές οργανωτικές ανάγκες.

Ένας πιο σταθερός σχεδιασμός θα μπορούσε να συμβάλει στην καλύτερη διαχείριση της πίεσης, εφόσον συνοδευτεί από κατάλληλη στελέχωση, υποδομές και διαδικασίες μεταφοράς.

Τα επόμενα βήματα

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην υπόδειξη του πρώην στρατοπέδου, στην πρόοδο των εργασιών στους Αθανάτους και στις επίσημες αποφάσεις για τις δυνατότητες φιλοξενίας.

Η συνεχής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών παραμένει σημαντική, καθώς οι νέες εγκαταστάσεις επηρεάζουν τόσο την καθημερινότητα των περιοχών όσο και τις συνθήκες προσωρινής υποδοχής των ανθρώπων.