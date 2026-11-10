Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα καθυστέρηση για το «Abeille Marengo» – Στις 11 Νοεμβρίου μετατίθεται ο απόπλους από το Ηράκλειο

Νέα αλλαγή καταγράφεται στον προγραμματισμό των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, καθώς η αναχώρηση του γαλλικού ερευνητικού πλοίου «Abeille Marengo» από το λιμάνι του Ηρακλείου μετατίθεται για την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026.

Η εξέλιξη έγινε γνωστή σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, ενώ είχαν προηγηθεί διαφορετικά χρονοδιαγράμματα που τοποθετούσαν τον απόπλου αρχικά μέσα στο Σαββατοκύριακο και στη συνέχεια τη Δευτέρα 9 ή την Τρίτη 10 Νοεμβρίου.

Η νέα μετάθεση διατηρεί το ενδιαφέρον στραμμένο στην Κρήτη και στην περιοχή της Κάσου, όπου προβλέπονται οι επόμενες ερευνητικές δραστηριότητες.

Τι αναφέρουν οι νεότερες πληροφορίες

Σύμφωνα με σημερινό ρεπορτάζ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, οι πληροφορίες από τη γαλλική πλευρά τοποθετούν την αναχώρηση για αύριο, Τετάρτη.

Το πλοίο έχει ναυλωθεί από τη Nexans, την εταιρεία που συνδέεται με την κατασκευή του υποθαλάσσιου καλωδίου.

Η νέα ημερομηνία αποτελεί προγραμματισμό και όχι επιβεβαίωση ότι η αναχώρηση θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε.

Οι επόμενες ώρες θα δείξουν αν ολοκληρώνονται οι απαιτούμενες επιχειρησιακές διαδικασίες.

Η NAVTEX έχει ήδη εκδοθεί

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου εκδόθηκε η ναυτική αγγελία NAVTEX 1411/26 από τον Σταθμό Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού.

Η αγγελία αφορά τις προγραμματισμένες ερευνητικές δραστηριότητες για το έργο Great Sea Interconnector.

Η έκδοση της NAVTEX αποτελεί ολοκληρωμένο διοικητικό και ναυτιλιακό βήμα.

Δεν ταυτίζεται, όμως, με τον πραγματικό απόπλου του πλοίου ή με την έναρξη των ερευνών στον θαλάσσιο πυθμένα.

Πρώτα οι δοκιμές του εξοπλισμού

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει δημοσιοποιηθεί, πριν από τις κύριες ερευνητικές εργασίες προβλέπονται δοκιμές του εξοπλισμού.

Οι διαδικασίες αυτές αφορούν την προετοιμασία και τον έλεγχο των συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή δεδομένων στη θάλασσα.

Η εξέλιξη των δοκιμών θα επηρεάσει τη δυνατότητα μετάβασης στο επόμενο τεχνικό στάδιο.

Η Κάσος και οι διεθνείς διαστάσεις

Η επανεκκίνηση των ερευνών παρακολουθείται και σε διπλωματικό επίπεδο, καθώς οι θαλάσσιες περιοχές νοτιοανατολικά της Κρήτης έχουν βρεθεί στο επίκεντρο διαφωνιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Η Αθήνα υποστηρίζει ότι οι δραστηριότητες υλοποιούνται σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Από την τουρκική πλευρά έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις για συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές και τις αντίστοιχες αρμοδιότητες.

Οι διαφωνίες αυτές αποτελούν παράγοντα που επιβαρύνει το διπλωματικό περιβάλλον γύρω από το έργο.

Η ενεργειακή σημασία της διασύνδεσης

Το Great Sea Interconnector σχεδιάζεται να συνδέσει ηλεκτρικά την Ελλάδα με την Κύπρο μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου.

Η προοπτική του έργου συνδέεται με τη μείωση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου και τη δημιουργία περισσότερων δυνατοτήτων διασύνδεσης στην ανατολική Μεσόγειο.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των θαλάσσιων ερευνών αποτελεί βασική τεχνική προϋπόθεση, αλλά δεν σημαίνει αυτομάτως ότι έχουν επιλυθεί όλες οι χρηματοδοτικές και κατασκευαστικές εκκρεμότητες.

Αναμένεται η επιβεβαίωση του απόπλου

Η ουσιαστική σημερινή εξέλιξη είναι η νέα μετάθεση της αναχώρησης.

Μέχρι την πρωινή ενημέρωση δεν είχε επιβεβαιωθεί ότι το «Abeille Marengo» είχε αποπλεύσει από το Ηράκλειο.

Η συνέχεια θα εξαρτηθεί από την πραγματική κίνηση του πλοίου και την έναρξη των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων.