Ιεράπετρα: Σήμερα στη Γρα Λυγιά ενημερωτική δράση για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού

Στη Γρα Λυγιά Ιεράπετρας συνεχίζεται σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, η εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.

Η δράση πραγματοποιείται από τις 11:00 έως τις 13:00, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου της περιοχής.

Πρόκειται για πρωτοβουλία του Τομέα Υγείας Ιεράπετρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.

Η πρόληψη στο επίκεντρο

Βασικός στόχος της εκστρατείας είναι η ενημέρωση των πολιτών για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της πρόληψης του καρκίνου του μαστού.

Η συστηματική ενημέρωση μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των διαθέσιμων επιλογών προσυμπτωματικού ελέγχου και στην αντιμετώπιση λανθασμένων αντιλήψεων γύρω από την ασθένεια.

Η πρόληψη δεν περιορίζεται σε μία μόνο εξέταση, αλλά περιλαμβάνει την κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση και την εφαρμογή των συστάσεων που αντιστοιχούν στην ηλικία και στο ατομικό ιστορικό κάθε γυναίκας.

Δράσεις σε ολόκληρη την Ιεράπετρα

Η σημερινή συνάντηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη σειρά ενημερωτικών δράσεων που πραγματοποιούνται στην Ιεράπετρα και σε κοινότητες του Δήμου.

Η εκστρατεία έχει ήδη περάσει από διαφορετικές περιοχές, με στόχο η ενημέρωση να μην περιοριστεί αποκλειστικά στο κέντρο της πόλης.

Η επιλογή περιφερειακών οικισμών δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες για τη δημόσια υγεία.

Το επικαιροποιημένο πρόγραμμα

Σύμφωνα με το τροποποιημένο πρόγραμμα που έχει δημοσιευθεί, μετά τη Γρα Λυγιά ακολουθούν νέες δράσεις:

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, στους Μύθους.

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, σε Κουτσουρά και Μακρύ Γιαλό.

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, σε Ορεινό και Σχινοκάψαλα.

Το πρόγραμμα προβλέπει και επόμενες επισκέψεις σε άλλες περιοχές του Δήμου.

Η σημασία του προσυμπτωματικού ελέγχου

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα υγείας για τις γυναίκες.

Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της νόσου.

Οι κατάλληλες εξετάσεις και η συχνότητά τους καθορίζονται με βάση επιστημονικές οδηγίες και την εξατομικευμένη αξιολόγηση από επαγγελματία υγείας.

Οι ενημερωτικές δράσεις δεν αντικαθιστούν την ιατρική εξέταση ή την προσωπική παρακολούθηση.

Ενημέρωση κοντά στον τόπο κατοικίας

Η συνεργασία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με την Περιφέρεια Κρήτης επιδιώκει να φέρει την ενημέρωση πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες.

Ιδιαίτερα για κατοίκους που δυσκολεύονται να μετακινηθούν προς μεγαλύτερα αστικά κέντρα, η παρουσία ενημερωτικών δράσεων σε επίπεδο κοινότητας μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο πρώτο βήμα.

Η σημερινή συνάντηση έχει ανακοινωθεί ως δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση ότι περιλαμβάνει επιτόπιες μαστογραφίες ή άλλες διαγνωστικές εξετάσεις.