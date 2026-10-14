Αναβαθμίζεται το Κέντρο Πληροφόρησης Εκκλησιαστικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ενδοχώρας Ηρακλείου (ΚΕΠΕΗ)

Την προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του υποέργου «Αναβάθμιση Κέντρου Πληροφόρησης Εκκλησιαστικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ενδοχώρας Ηρακλείου (ΚΕΠΕΗ)» με προϋπολογισμό 114.000 ευρώ υπέγραψε σήμερα Τρίτη ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Στην υπογραφή της σύμβασης παρόντες ήταν ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, ο π. Σταμάτιος Μηλαθιανάκης και από την νομική υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης ο δικηγόρος Μανόλης Ανδρουλακάκης.

Το υποέργο εντάσσεται στο έργο «Βελτίωση-Αναβάθμιση Πολιτιστικών και Θρησκευτικών Μνημείων Περιφέρειας Κρήτης».

Η πράξη αφορά σε εργασίες-επισκευές στο κτίριο που στεγάζεται το ΚΕΠΕΗ, στην Αλκιβιάδου 6 στο Ηράκλειο.