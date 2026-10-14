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    Αναβαθμίζεται το Κέντρο Πληροφόρησης Εκκλησιαστικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ενδοχώρας Ηρακλείου (ΚΕΠΕΗ)

    NewsroomBy 1 Min Read
    14102026
    NOVA

    Την προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του υποέργου «Αναβάθμιση Κέντρου Πληροφόρησης Εκκλησιαστικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ενδοχώρας Ηρακλείου (ΚΕΠΕΗ)» με προϋπολογισμό 114.000 ευρώ υπέγραψε σήμερα Τρίτη ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

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    Στην υπογραφή της σύμβασης παρόντες ήταν ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, ο π. Σταμάτιος Μηλαθιανάκης και από την νομική υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης ο δικηγόρος Μανόλης Ανδρουλακάκης.

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    Το υποέργο εντάσσεται στο έργο «Βελτίωση-Αναβάθμιση Πολιτιστικών και Θρησκευτικών Μνημείων Περιφέρειας Κρήτης».

    ΧΡΥΣΟΣ

    Η πράξη αφορά σε εργασίες-επισκευές στο κτίριο που στεγάζεται το ΚΕΠΕΗ, στην Αλκιβιάδου 6 στο Ηράκλειο.

    Yiannis

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