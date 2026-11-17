Στο πλαίσιο της διαρκούς επικοινωνίας με τους θεσμικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς του τόπου, καθώς και της καταγραφής των ζητημάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία, το Προεδρείο της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Λασιθίου πραγματοποίησε την Παρασκευή 13/11/2026 συναντήσεις με τον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου Ιεράπετρας κ. Γεώργιο Μπαρμπούνη, τον Πρόεδρο των εργαζομένων του Νοσοκομείου κ. Βλαχάκη Δημήτριο, τον Δήμαρχο Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλη και τον Αντιδήμαρχο καθαριότητας και πολιτικής προστασίας κ. Γεώργιο Κουγιουμτζάκη.

Οι συναντήσεις επικεντρώθηκαν σε δύο ζητήματα με ιδιαίτερη σημασία για την Ιεράπετρα και ευρύτερα για το Λασίθι: την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας και τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών αφίξεων.

Α. Νοσοκομείο Ιεράπετρας: Σημαντικές παρεμβάσεις αναβάθμισης, αλλά και επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης της στελέχωσης

Κατά τη συνάντηση με τον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου Ιεράπετρας και του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και της Υπεύθυνης Τομεάρχη Υγείας της ΔΕΕΠ, υπήρξε αναλυτική ενημέρωση για τη λειτουργία του νοσοκομείου, την πορεία των έργων αναβάθμισης, τον εξοπλισμό και τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό.

Αναμφίβολα, οι παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελούν σημαντική εξέλιξη για τη δημόσια υγεία στην περιοχή. Η ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και της Χειρουργικής Κλινικής, σε συνδυασμό με την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, δημιουργούν καλύτερες προϋποθέσεις λειτουργίας και αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υποδομές.

Εξίσου σημαντική είναι η ενίσχυση του βιοϊατροτεχνολογικού εξοπλισμού, με την παραλαβή σύγχρονου υπερηχοτομογράφου και την επικείμενη προμήθεια ψηφιακού μαστογράφου, καθώς και άλλων κρίσιμων μηχανημάτων και νοσοκομειακού εξοπλισμού.

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις καταδεικνύουν ότι η αναβάθμιση των δημόσιων νοσοκομείων απαιτεί χρηματοδότηση, σχεδιασμό και αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων. Η αναβάθμιση, ωστόσο, δεν μπορεί να περιορίζεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό. Οφείλει να συνοδεύεται από την αντίστοιχη ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.

Και εδώ εντοπίζεται μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για το Νοσοκομείο Ιεράπετρας.

Οι ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, ιδιαίτερα στις ειδικότητες της Παθολογίας, της Καρδιολογίας και της Αναισθησιολογίας, είναι σοβαρές, καθώς καλύπτεται μόλις μία από τις τέσσερις οργανικές θέσεις ανά ειδικότητα. Ενδεικτικό της δυσκολίας στελέχωσης είναι ότι, από τις έξι θέσεις της τελευταίας προκήρυξης και ενώ υπήρχαν οι πιστώσεις, καλύφθηκε μόνο εκείνη του χειρουργού, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει υπηρεσία.

Αντίστοιχα κενά καταγράφονται στη Νοσηλευτική, την Τεχνική και τη Διοικητική Υπηρεσία.

Η πραγματικότητα αυτή δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Η προσπάθεια των εργαζομένων και η υπέρβαση των προσωπικών τους δυνατοτήτων για την κάλυψη των εφημεριών αξίζουν αναγνώριση, δεν μπορούν όμως να υποκαθιστούν σε μόνιμη βάση την ανάγκη επαρκούς στελέχωσης.

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα της συνολικής δραστηριότητας του νοσοκομείου. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν για το 2026 καταγράφουν περισσότερες από 20.500 προσελεύσεις στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, πάνω από 14.200 επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και σχεδόν 13.000 επισκέψεις στα εργαστήρια, ενώ εξυπηρετήθηκαν 2.955 νοσηλευόμενοι ασθενείς.

Σημαντική είναι επίσης η συμμετοχή των πολιτών στα προγράμματα προληπτικής ιατρικής «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

Η ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Λασιθίου αναγνωρίζει την προσπάθεια της Διοίκησης και, κυρίως, την καθημερινή προσφορά του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού. Παράλληλα, θεωρεί ότι η περαιτέρω ενίσχυση του νοσοκομείου με μόνιμο προσωπικό, η κάλυψη των οργανικών θέσεων και η συντήρηση των εγκαταστάσεων πρέπει να αποτελέσουν σταθερή προτεραιότητα.

Γιατί το δικαίωμα των κατοίκων της Ιεράπετρας και της ευρύτερης περιοχής σε αξιοπρεπή και ασφαλή δημόσια περίθαλψη δεν μπορεί να εξαρτάται από τις αντοχές και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των εργαζομένων.

Β. Μεταναστευτικό: Η Ιεράπετρα χρειάζεται ουσιαστική κρατική στήριξη και σαφές σχέδιο διαχείρισης

Στη συνάντηση του προεδρείου της ΔΕΕΠ ΝΔ Λασιθίου με τον Δήμαρχο Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλη και τον Αντιδήμαρχο καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας κ. Γεώργιο Κουγιουμτζάκη. συζητήθηκε διεξοδικά το ζήτημα των αυξημένων μεταναστευτικών αφίξεων και οι επιπτώσεις που αυτές προκαλούν στη λειτουργία του Δήμου και στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Η Δημοτική Αρχή παρουσίασε τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την προσωρινή φιλοξενία και σίτιση των αφιχθέντων, αλλά και τις σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δημοτικές υπηρεσίες, οι οποίες καλούνται να διαχειριστούν μια έκτακτη και ιδιαίτερα απαιτητική κατάσταση.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις αναφορές για προβλήματα σε αγροτικές περιουσίες και στην ανησυχία που έχει αναπτυχθεί στην τοπική κοινωνία. Ο Δήμαρχος επανέλαβε τη σαφή θέση της Δημοτικής Αρχής ότι δεν αποδέχεται τη δημιουργία μόνιμης ή προσωρινής δομής φιλοξενίας στην Ιεράπετρα.

Αναφορικά με τον χώρο της πρώην ΑΓΡΕΞ, παρουσιάστηκε η θέση του Δήμου για την εφαρμογή της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, την αποφυγή νέων αφίξεων στον συγκεκριμένο χώρο και τη σταδιακή αποχώρηση όσων ήδη φιλοξενούνται εκεί.

Παράλληλα, έγινε αναφορά στις διευκρινίσεις του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Σπύρου Σταθούλη, σύμφωνα με τις οποίες δεν προβλέπεται η δημιουργία τρίτης δομής προσωρινής φιλοξενίας στην Κρήτη, πέραν εκείνων στα Χανιά και στο Ηράκλειο.

Η συνδρομή του Υπουργείου, όπως αναφέρθηκε, αφορά την παροχή υλικού και εξοπλισμού για την κάλυψη έκτακτων αναγκών ολιγοήμερης παραμονής, υπό τη διαχείριση του Δήμου, μέχρι τη μεταφορά των αφιχθέντων σε άλλες δομές και στη συνέχεια στην ηπειρωτική χώρα.

Η θέση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο του σχεδιασμού. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητά της θα κριθεί στην πράξη, από την ταχύτητα εφαρμογής των προβλεπόμενων διαδικασιών και την αποφυγή παρατεταμένης παραμονής ανθρώπων σε χώρους έκτακτης φιλοξενίας.

Η Ιεράπετρα δεν μπορεί να επωμίζεται δυσανάλογα το βάρος μιας σύνθετης εθνικής και ευρωπαϊκής πρόκλησης, χωρίς επαρκή υποστήριξη από την Πολιτεία. Η Αυτοδιοίκηση δεν είναι δυνατόν να καλείται να διαχειριστεί μόνη της καταστάσεις τέτοιας κλίμακας, χωρίς τους απαραίτητους πόρους, τον εξοπλισμό και τον επιχειρησιακό συντονισμό.

Απαιτείται σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων, ταχύτερες διαδικασίες μεταφοράς, αποτελεσματική συνεργασία των συναρμόδιων υπηρεσιών και έμπρακτη στήριξη του Δήμου.

Ταυτόχρονα, η διαχείριση του μεταναστευτικού οφείλει να γίνεται με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αλλά και με απόλυτη μέριμνα για την ασφάλεια, την καθημερινότητα, τις περιουσίες και την κοινωνική συνοχή της τοπικής κοινωνίας.

Η ισορροπία αυτή δεν είναι αντιφατική. Είναι προϋπόθεση μιας σοβαρής, υπεύθυνης και αποτελεσματικής πολιτικής διαχείρισης.

Η ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Λασιθίου: Παρουσία, ενημέρωση και διεκδίκηση λύσεων

Από τις δύο συναντήσεις προκύπτει μια κοινή διαπίστωση: το Λασίθι διαθέτει ανθρώπους, υποδομές και δυνατότητες, χρειάζεται όμως σταθερή υποστήριξη, αποτελεσματικό συντονισμό και παρεμβάσεις που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας του.

Η ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Λασιθίου αναγνωρίζει τις θετικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς να παραβλέπει τις εκκρεμότητες και τις αδυναμίες που εξακολουθούν να υπάρχουν.

Η πολιτική ευθύνη δεν εξαντλείται στην καταγραφή των προβλημάτων ούτε στην παρουσίαση όσων έχουν ήδη δρομολογηθεί. Προϋποθέτει συνεχή παρακολούθηση, ανάδειξη των ελλείψεων, διεκδίκηση λύσεων και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Ευχαριστούμε θερμά τον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου Ιεράπετρας κ. Γεώργιο Μπαρμπούνη, τον πρόεδρο των εργαζομένων του Νοσοκομείου κ. Βλαχάκη Δημήτριο, τον Δήμαρχο Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλη όπως και τον Αντιδήμαρχο καθαριότητας και πολιτικής προστασίας κ. Γεώργιο Κουγιουμτζάκη για την αναλυτική ενημέρωση και την εποικοδομητική συζήτηση.

Η ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Λασιθίου θα συνεχίσει να βρίσκεται σε επικοινωνία με τους τοπικούς φορείς, να μεταφέρει τα ζητήματα στα αρμόδια κυβερνητικά κλιμάκια και να παρακολουθεί την πορεία των δεσμεύσεων και των παρεμβάσεων.

Με γνώμονα τις ανάγκες των πολιτών, στόχος μας είναι ένα Λασίθι με ισχυρότερες δημόσιες υπηρεσίες, αποτελεσματική κρατική παρουσία και ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας.

Δ.Ε.Ε.Π ΝΔ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

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