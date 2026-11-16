Νέα στοιχεία προκύπτουν για το περιστατικό πτώσης άνδρα από τα Ενετικά Τείχη του Ηρακλείου, το οποίο σημειώθηκε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026, κοντά στο 6ο Γυμνάσιο.

Σύμφωνα με τη σημερινή ενημέρωση, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, ο τραυματίας νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Η μεταφορά του στην Εντατική κρίθηκε αναγκαία λόγω των σοβαρών τραυμάτων που διαπιστώθηκαν κατά την ιατρική αξιολόγησή του.

Η πτώση από ύψος πέντε μέτρων

Το περιστατικό συνέβη την Κυριακή σε σημείο των Ενετικών Τειχών κοντά στο 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου.

Ο άνδρας έπεσε από ύψος περίπου πέντε μέτρων και χρειάστηκε η επέμβαση διασωστικών δυνάμεων.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία και το ΕΚΑΒ.

Ο τραυματίας παρελήφθη έχοντας τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ για εξετάσεις.

Η σημερινή εξέλιξη

Παρότι αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι ο άνδρας διατηρούσε τις αισθήσεις του, η ιατρική εξέταση ανέδειξε σοβαρούς τραυματισμούς.

Ως αποτέλεσμα, αποφασίστηκε η νοσηλεία του στη ΜΕΘ.

Δεν έχει δημοσιοποιηθεί αναλυτικό ιατρικό ανακοινωθέν για το είδος των τραυμάτων ή την περαιτέρω εξέλιξη της κατάστασής του.

Η νοσηλεία στην Εντατική αποτελεί το βασικό νέο στοιχείο σε σχέση με το χθεσινό ρεπορτάζ.

Τι αναφέρουν οι αστυνομικές πληροφορίες

Σύμφωνα με το ekriti.gr, που επικαλείται στοιχεία της Αστυνομίας, ο άνδρας είχε μεταβεί στην περιοχή για εργασίες στα Τείχη.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι δεν είχε προηγηθεί σχετική ενημέρωσή του από τον εργολάβο του έργου.

Η ακριβής εργασιακή ιδιότητα του τραυματία, οι συνθήκες πρόσβασής του στον χώρο και τα μέτρα ασφάλειας που ίσχυαν αποτελούν ζητήματα που χρειάζονται επίσημη αποσαφήνιση.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί παράβαση συγκεκριμένης υποχρέωσης από εργολάβο ή άλλο πρόσωπο.

Διαφορά ως προς την ηλικία

Ένα ακόμη σημείο που απαιτεί προσοχή είναι η ηλικία του τραυματία.

Αρχικές δημοσιεύσεις τον ανέφεραν ως 53χρονο, ενώ το σημερινό ρεπορτάζ του ekriti.gr, επικαλούμενο αστυνομικές πληροφορίες, κάνει λόγο για 58χρονο.

Η διαφορά δεν έχει αποσαφηνιστεί με ενιαία επίσημη ανακοίνωση.

Για τον λόγο αυτό, η ηλικία δεν χρησιμοποιείται στον τίτλο ως βέβαιο στοιχείο.

Ερωτήματα για την ασφάλεια

Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη αυστηρής τήρησης των κανόνων ασφάλειας σε χώρους με υψομετρικές διαφορές.

Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι η παρουσία του άνδρα συνδεόταν με εργασίες, θα πρέπει να εξεταστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο σημείο.

Η ύπαρξη επαρκών μέτρων προστασίας, η εποπτεία και η πρόσβαση στον χώρο αποτελούν αντικείμενα που μπορούν να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σε εξέλιξη η διερεύνηση

Η κατάσταση της υγείας του άνδρα παραμένει το σημαντικότερο ζήτημα.

Παράλληλα, αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες της πτώσης και για την ενδεχόμενη σύνδεσή της με εργασίες που πραγματοποιούνταν στην περιοχή.

Μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας δεν μπορεί να αποδοθεί συγκεκριμένη ευθύνη.