Στη Δικαιοσύνη οδηγήθηκε η υπόθεση του θανάτου ενός αγοριού ηλικίας περίπου 18 μηνών, το οποίο έχασε τη ζωή του ύστερα από κατάποση βενζίνης στο σπίτι της οικογένειάς του, στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026 και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των γιατρών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, οι γονείς του παιδιού οδηγήθηκαν στα δικαστήρια, στο πλαίσιο της διαδικασίας που ακολούθησε τη σύλληψή τους.

Το περιστατικό στην οικογενειακή κατοικία

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας που μεταφέρθηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το παιδί φέρεται να βρήκε δοχείο με βενζίνη σε χώρο του σπιτιού.

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες φύλαξης του υγρού και τον τρόπο με τον οποίο το αγοράκι μπόρεσε να το προσεγγίσει.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία αποτελούν αντικείμενο της προανάκρισης και δεν έχει ανακοινωθεί ολοκληρωμένο πόρισμα για την αλληλουχία των γεγονότων.

Η μάχη των γιατρών στο ΠΑΓΝΗ

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΠΑΓΝΗ σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση.

Οι γιατροί προχώρησαν σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και κατάφεραν αρχικά να το επαναφέρουν.

Στη συνέχεια διασωληνώθηκε και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.

Παρά τις συνεχείς προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, η κατάσταση της υγείας του δεν κατέστη δυνατό να αναστραφεί.

Το αγοράκι κατέληξε, προκαλώντας βαθιά θλίψη στην οικογένειά του και στην τοπική κοινωνία.

Τι ανέφερε η διοίκηση του νοσοκομείου

Ο υποδιοικητής του ΠΑΓΝΗ, Στέλιος Κτενιαδάκης, αναφέρθηκε στη μεγάλη προσπάθεια που καταβλήθηκε από το προσωπικό του νοσοκομείου.

Το ιατρικό επιτελείο κινητοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή, ωστόσο το παιδί δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Η σχετική ενημέρωση επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα του περιστατικού, χωρίς να επιτρέπει την εξαγωγή ανεξάρτητων συμπερασμάτων για τυχόν ευθύνες.

Οι συλλήψεις και η δικαστική διαδικασία

Μετά το περιστατικό, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τους δύο γονείς.

Σύμφωνα με τα σημερινά δημοσιεύματα, η υπόθεση εξετάζεται με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης ανηλίκου.

Η απαγγελία ή διερεύνηση μιας κατηγορίας δεν ισοδυναμεί με δικαστική διαπίστωση ενοχής.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και η τυχόν ποινική ευθύνη θα κριθούν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Η σημασία της ασφαλούς φύλαξης επικίνδυνων ουσιών

Η υπόθεση επαναφέρει το θέμα της φύλαξης εύφλεκτων και τοξικών υγρών σε κατοικίες όπου ζουν μικρά παιδιά.

Βενζίνη, διαλύτες και άλλες επικίνδυνες ουσίες πρέπει να διατηρούνται σε κατάλληλους, ασφαλισμένους περιέκτες, μακριά από σημεία στα οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση παιδιά.

Η αποθήκευσή τους σε μπουκάλια ποτών ή σε χώρους εύκολης πρόσβασης μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό κίνδυνο.

Σε περίπτωση πιθανής κατάποσης τέτοιας ουσίας χρειάζεται άμεση ιατρική καθοδήγηση. Δεν πρέπει να προκαλείται εμετός.

Αναμένονται τα επόμενα δικαστικά βήματα

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η οικογένεια βιώνει την απώλεια του παιδιού.

Η δημόσια συζήτηση γύρω από την υπόθεση απαιτεί προσεκτική αντιμετώπιση, σεβασμό στο πένθος και αποφυγή συμπερασμάτων πριν από την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.