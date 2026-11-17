Με αφορμή την πρόσφατη Λαϊκή Συνέλευση της Δημοτικής Κοινότητας Καλού Χωριού, στην οποία δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθώ λόγω της προγραμματισμένης παρουσίας μου στο Τριήμερο Λόγου και Τέχνης στον Άγιο Νικόλαο, που πραγματοποιούνταν την ίδια ημέρα και ώρα, θεωρώ χρήσιμο να παρουσιάσω συγκεντρωτικά τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες και ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για την περιοχή.

Στη Συνέλευση η Δημοτική Αρχή εκπροσωπήθηκε από Αντιδημάρχους και τον Πρόεδρο της ΔΑΕΑΝ, ενώ είχε αποσταλεί αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα με τις θέσεις, τις ενέργειες και τον προγραμματισμό μας.

Τα ζητήματα του Καλού Χωριού και του Ίστρου είναι σημαντικά και αρκετά από αυτά εκκρεμούν επί δεκαετίες. Η αντιμετώπισή τους απαιτεί συστηματική προσπάθεια, συνεργασία με αρμόδιους φορείς, εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων και συχνά σύνθετες διοικητικές διαδικασίες.

Δεν ισχυριζόμαστε ότι όλα τα προβλήματα έχουν επιλυθεί. Υπάρχει, όμως, συγκεκριμένη δουλειά που έχει γίνει και σαφής σχεδιασμός για τα επόμενα βήματα.

1. Κυκλοφοριακή ασφάλεια Ίστρου – Έργο άνω των 5 εκατ. ευρώ

Η ασφαλής πρόσβαση στον οικισμό του Ίστρου από την εθνική οδό αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητές μας.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης έχει εκπονήσει μελέτη για την κατασκευή πέντε κυκλικών κόμβων και πεζοδρομίων, συνολικού εκτιμώμενου κόστους άνω των 5 εκατ. ευρώ.

Ο Δήμος έχει συμπεριλάβει την υλοποίηση της μελέτης στις προτάσεις του για το Περιφερειακό Πρόγραμμα Κρήτης και τη νέα χρηματοδοτική περίοδο του ΕΣΠΑ και θα επιμείνουμε με όποιον τρόπο μπορούμε για την ένταξη του έργου αυτού.

Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο του 2026 έχουμε αναλάβει πρωτοβουλία, με τη συνδρομή ειδικού συγκοινωνιολόγου, για τη διερεύνηση άμεσων παρεμβάσεων που μπορούν να βελτιώσουν την οδική ασφάλεια.

Ειδικότερα, εξετάζεται η δυνατότητα προσωρινής διαμόρφωσης δύο από τους προβλεπόμενους κόμβους, όπου δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις, με διαγραμμίσεις και κατακόρυφη σήμανση, εφόσον εξασφαλιστούν οι αναγκαίες εγκρίσεις.

Στόχος μας είναι να μην περιμένουμε αποκλειστικά την υλοποίηση του μεγάλου έργου, αλλά να προωθήσουμε και ενδιάμεσες λύσεις.

2. Επανεξέταση των αρχαιολογικών ζωνών του Ίστρου

Ένα πρόβλημα πολλών δεκαετιών είναι οι περιορισμοί που δημιουργούν οι αρχαιολογικές ζώνες στην ανάπτυξη και την πολεοδομική οργάνωση της περιοχής.

Η Δημοτική Αρχή έχει αναλάβει πρωτοβουλία συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, με αντικείμενο την πραγματοποίηση επιστημονικής έρευνας που θα τεκμηριώσει τη δυνατότητα αναοριοθέτησης και περιορισμού των ζωνών.

Το σχέδιο της σύμβασης βρίσκεται ήδη στο στάδιο διαμόρφωσής του από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

Μετά την υπογραφή της θα μπορέσει να προχωρήσει η προβλεπόμενη έρευνα, ώστε τα αρμόδια όργανα να εξετάσουν τα υφιστάμενα όρια.

Επιδίωξή μας είναι να αρθούν περιορισμοί όπου δεν δικαιολογούνται επιστημονικά, με πλήρη σεβασμό στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

3. Επανεκκίνηση της πολεοδόμησης του Ίστρου

Έχουμε συμπεριλάβει την επανεκκίνηση της πολεοδόμησης του Ίστρου στη νέα στρατηγική μας για τις πολεοδομικές εκκρεμότητες του Δήμου.

Στον δημοτικό προϋπολογισμό έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση, με στόχο την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, ο οποίος θα προσδιορίσει το κόστος επικαιροποίησης των μελετών και εφαρμογής της πολεοδόμησης.

Με βάση τα αποτελέσματα θα αναζητηθεί η απαραίτητη χρηματοδότηση, εξετάζοντας και τις δυνατότητες συμμετοχής της Περιφέρειας Κρήτης.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου, η θέση μας είναι σαφής: είμαστε αντίθετοι στη συρρίκνωση των υφιστάμενων ορίων των οικισμών και στον περιορισμό των δυνατοτήτων οικοδόμησης.

Θα επιμείνουμε ώστε να εξεταστούν όλες οι δυνατότητες του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την προστασία της περιουσίας των δημοτών και τη διατήρηση των αναπτυξιακών προοπτικών των οικισμών.

4. Αγροκήπιο Καλού Χωριού – Σχεδιασμός αρχικής επένδυσης 250.000 ευρώ

Το Αγροκήπιο, έκτασης περίπου 48 στρεμμάτων, αποτελεί σημαντική δημόσια περιουσία με ιδιαίτερες δυνατότητες αξιοποίησης.

Έχουμε υποβάλει ολοκληρωμένο φάκελο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζητώντας την παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου στον Δήμο για τη δημιουργία Κέντρου Κοινωνικής, Εκπαιδευτικής και Αγροτουριστικής Ανάπτυξης.

Ο σχεδιασμός προβλέπει την αποκατάσταση των εγκαταστάσεων και την αξιοποίησή τους για εκπαιδευτικές, κοινωνικές και αγροτουριστικές δραστηριότητες.

Έχουμε προβλέψει αρχική επένδυση της τάξης των 250.000 ευρώ, με προοπτική αναζήτησης χρηματοδότησης από το πρόγραμμα LEADER ή άλλο κατάλληλο χρηματοδοτικό εργαλείο, όταν η πρόταση αποκτήσει την απαιτούμενη αδειοδοτική ωριμότητα.

Η διαδικασία παραχώρησης βρίσκεται στο στάδιο των γνωμοδοτήσεων και έχει ήδη υπάρξει η πρώτη θετική εξέλιξη, με την ευνοϊκή γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων.

Συνεχίζουμε την προσπάθεια για την ολοκλήρωση της παραχώρησης και την απόδοση του χώρου στην τοπική κοινωνία.

5. Νέες ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις

Η Δημοτική Αρχή έχει ολοκληρώσει τη μελέτη νέων ασφαλτοστρώσεων και τσιμεντοστρώσεων για τις 25 Δημοτικές Κοινότητες.

Ειδικά για το Καλό Χωριό προβλέπονται παρεμβάσεις σε επτά δρόμους, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 300.000 ευρώ.

Το ποσό αυτό είναι κατά 50% και πλέον υψηλότερο από τον μέσο όρο των αντίστοιχων προβλέψεων για τις 25 Δημοτικές Κοινότητες και το αιτιολογούμε αυτό λόγω του μεγέθους και των αναγκών της δημοτικής κοινότητας.

Παράλληλα, συνεχίζεται η υλοποίηση του ετήσιου προγραμματισμού συντήρησης της αγροτικής οδοποιίας, ενώ έχουμε συμπεριλάβει πρόσθετες χρηματοδοτικές ανάγκες αγροτικής οδοποιίας στις προτάσεις μας προς την Περιφέρεια.

6. Αξιοποίηση της αποθήκης του παλιού συνεταιρισμού

Ο Δήμος έχει ήδη αγοράσει την αποθήκη του παλιού συνεταιρισμού, με στόχο τη δημιουργία αίθουσας που θα μπορεί να χρησιμοποιείται από την τοπική κοινότητα.

Η αξιοποίηση του ακινήτου με την ωρίμανση μελέτης θα συμπεριληφθεί στις προτάσεις μας προς την Περιφέρεια Κρήτης για μελλοντική χρηματοδότηση.

Επιδίωξή μας είναι να αποκτήσει η Κοινότητα έναν λειτουργικό χώρο για συλλογικές, πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες.

7. Γήπεδο Καλού Χωριού – Διεκδίκηση της δημοτικής περιουσίας

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς του γηπέδου αποτελεί ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Κτηματολογίου, το ακίνητο εμφανίζεται ως ιδιοκτησία του πρώην ΕΟΤ, με επίκληση απαλλοτρίωσης του 1972.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου έχει υποβάλει από την προηγούμενη δημοτική περίοδο – τον Φεβρουάριο 2023 – ένσταση στο Κτηματολόγιο, διεκδικώντας την αναγνώριση των δικαιωμάτων του.

Μέχρι σήμερα δεν έχει καταχωριστεί επίσημη απάντηση επί της ένστασής μας.

Η θέση μας είναι ότι το γήπεδο ανήκει στον Δήμο και οφείλουμε να υπερασπιστούμε τα ιδιοκτησιακά μας δικαιώματα.

Για τον λόγο αυτό δεν θεωρούμε σκόπιμο να ζητήσουμε την παραχώρησή του από την ΕΤΑΔ, καθώς μια τέτοια ενέργεια θα ερχόταν σε αντίθεση με τη θέση που ήδη υποστηρίζουμε.

Εφόσον υπάρξει οριστική αρνητική απάντηση στην ένστασή μας, θα εξετάσουμε τη δικαστική διεκδίκηση του ακινήτου.

Στο μεταξύ, ο Δήμος συνεχίζει να φροντίζει τον χλοοτάπητα, να καλύπτει τις δαπάνες ηλεκτροφωτισμού και να στηρίζει την αθλητική ομάδα του Πύργου που χρησιμοποιεί το γήπεδο.

8. Καθαριότητα και συντήρηση

Έχουμε θεσμοθετήσει πρόγραμμα κυκλικού συνεργείου καθαριότητας για τις Δημοτικές Κοινότητες Καλού Χωριού, Πρίνας και Αμμουδάρας.

Η ενίσχυση των υπηρεσιών καθαριότητας μέσω της προγραμματιζόμενης ανάθεσης αναμένεται να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη αποκομιδή, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

Για τα κοιμητήρια έχει ήδη υπογραφεί ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας, ενώ προωθείται η καλύτερη οργάνωση της συντήρησης και της διαχείρισής τους.

Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ανάγκες που δεν έχουν αντιμετωπιστεί στον επιθυμητό βαθμό και εργαζόμαστε για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών μας.

9. Παιδικές χαρές και κοινόχρηστοι χώροι

Στον προγραμματισμό του Δήμου περιλαμβάνεται νέος διαγωνισμός για την αναβάθμιση παιδικών χαρών.

Στο αντικείμενό του προβλέπεται να ενταχθούν και παρεμβάσεις στις παιδικές χαρές του Καλού Χωριού, με βελτιώσεις στα δάπεδα ασφαλείας και στον εξοπλισμό τους.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ασφάλεια των παιδιών και στη βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων.

10.Παραλίες, πολιτισμός και τοπικές δραστηριότητες

Η ΔΑΕΑΝ συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των αναγκών της περιοχής, μεταξύ άλλων και με δράσεις καθαρισμού των παραλιών.

Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή έχει εντάξει το Καλό Χωριό σε πολιτιστικές, τουριστικές και αθλητικές δραστηριότητες του Δήμου.

Ενδεικτικά αναφέρονται το Φεστιβάλ Κρηνών, οι Ημέρες Τουρισμού και η διοργάνωση αναρρίχησης στην Πέζα, για την οποία προηγήθηκε συνεργασία για τη διαμόρφωση του αναρριχητικού πεδίου.

Η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής και η ενίσχυση δραστηριοτήτων που μπορούν να συμβάλουν στην τοπική ανάπτυξη αποτελούν μέρος του σχεδιασμού μας.

Με συνέπεια και συνεργασία για το Καλό Χωριό

Το Καλό Χωριό, το Ίστρο και οι υπόλοιποι οικισμοί της Κοινότητας διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, αλλά αντιμετωπίζουν και προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί επί πολλά χρόνια.

Η επίλυσή τους απαιτεί περισσότερα από την καταγραφή αιτημάτων. Χρειάζεται σχεδιασμός, τεκμηρίωση, μελέτες, χρηματοδότηση και συστηματική παρακολούθηση μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών.

Αυτή είναι η προσπάθεια που καταβάλλουμε.

Δεν υποτιμούμε κανένα πρόβλημα και δεν ισχυριζόμαστε ότι όλα μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα. Θεωρούμε, όμως, υποχρέωσή μας να ενημερώνουμε τους πολίτες με ειλικρίνεια για όσα έχουν γίνει, για όσα προγραμματίζουμε και για τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν.

Το ενδιαφέρον μας για το Καλό Χωριό είναι διαρκές και έμπρακτο. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και να συνεργαζόμαστε με την τοπική κοινωνία και τους θεσμικούς εκπροσώπους της, με στόχο την ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της περιοχής.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου

Μανώλης Μενεγάκης