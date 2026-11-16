▤ ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ Τα βασικά σημεία του άρθρου Η Δημοτική Επιτροπή Ιεράπετρας συνεδρίασε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026 με πέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Σημαντικά θέματα ήταν η διαχείριση της φιλοξενίας μεταναστών, η επείγουσα μεταφορά απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου και ο προϋπολογισμός για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.

Επίσης συζητήθηκε αίτημα για έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τις παράτυπες μεταναστευτικές αφίξεις και η ανάκληση προηγούμενης απόφασης.

Μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης δεν είχαν γνωστοποιηθεί οι τελικές αποφάσεις της συνεδρίασης. Σύνοψη με την βοήθεια AI

Πέντε σημαντικά ζητήματα για τη λειτουργία του Δήμου Ιεράπετρας περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία είχε προγραμματιστεί να συνεδριάσει σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026.

Η συνεδρίαση ορίστηκε για τις 10:00 το πρωί, στην αίθουσα «Ιωάννης Χριστάκης», στον πρώτο όροφο του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοκρατίας 31.

Η πρόσκληση δημοσιοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου από τον Δήμο Ιεράπετρας και περιλαμβάνει ζητήματα με σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές και διοικητικές διαστάσεις.

Στο επίκεντρο η φιλοξενία μεταναστών

Το πρώτο θέμα αφορά την έγκριση πρακτικού επιτροπής για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής σε διαγωνισμό κάλυψης δαπανών φιλοξενίας μεταναστών.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει υπηρεσίες σίτισης, ατομικής καθαριότητας, μετακίνησης, συντήρησης χημικών τουαλετών και απολύμανσης.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα μετά τις τελευταίες αφίξεις στο νότιο Λασίθι και τις δυσκολίες που καταγράφηκαν στην προσωρινή στέγαση των ανθρώπων.

Η συζήτηση του θέματος δεν ισοδυναμεί με οριστική ανάθεση της σχετικής σύμβασης.

Χρηματοδότηση για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις

Στο δεύτερο θέμα προβλέπεται η εξέταση εξειδίκευσης πίστωσης ύψους 33.804,88 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και τον εορταστικό στολισμό της περιόδου 2026–2027.

Παράλληλα, θα εξεταστεί ο τρόπος ανάθεσης της μουσικής κάλυψης της εκδήλωσης φωταγώγησης.

Η δαπάνη αφορά τον συνολικό εορταστικό σχεδιασμό που περιγράφεται στην εισήγηση και δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως αποκλειστικό κόστος της φωταγώγησης του δέντρου.

Επείγουσα μεταφορά απορριμμάτων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το τέταρτο θέμα, που αφορά τη μεταφορά απορριμμάτων από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Ιεράπετρας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Αγίου Νικολάου.

Η εισήγηση περιλαμβάνει έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης που αποδίδεται σε απρόβλεπτες περιστάσεις.

Η επιλογή μιας τέτοιας διαδικασίας προβλέπεται από τη νομοθεσία υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Το κρίσιμο ζήτημα είναι η τεκμηρίωση της επείγουσας ανάγκης και η διασφάλιση της απρόσκοπτης αποκομιδής των απορριμμάτων.

Αίτημα για έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο

Το πέμπτο θέμα αφορά αίτημα των επικεφαλής των παρατάξεων της μειοψηφίας για τη διαχείριση των παράτυπων μεταναστευτικών αφίξεων.

Οι παρατάξεις ζητούν τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ένταξη του ζητήματος στην ημερήσια διάταξη δείχνει ότι η συζήτηση για τη μεταναστευτική πίεση δεν περιορίζεται στην εξεύρεση προσωρινού χώρου.

Αφορά και τις αποφάσεις που καλείται να λάβει ο Δήμος σε επίπεδο πολιτικού σχεδιασμού.

Και ανάκληση προηγούμενης απόφασης

Το τρίτο θέμα περιλαμβάνει την ανάκληση της απόφασης 230/2026 της Δημοτικής Επιτροπής.

Η δημοσιευμένη πρόσκληση δεν παρέχει στην επικεφαλίδα του θέματος περισσότερα στοιχεία για το περιεχόμενο της απόφασης που προτείνεται να ανακληθεί.

Επομένως, δεν μπορεί να αποδοθεί συγκεκριμένο αντικείμενο χωρίς εξέταση του σχετικού φακέλου.

Αναμένονται οι επίσημες αποφάσεις

Η σημερινή συνεδρίαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή συνδυάζει άμεσες λειτουργικές ανάγκες με ζητήματα οικονομικής διαχείρισης.

Μέχρι τη στιγμή σύνταξης του άρθρου είχε επιβεβαιωθεί η επίσημη πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη, όχι όμως το τελικό περιεχόμενο των αποφάσεων.

Η δημοσίευση των σχετικών πρακτικών θα αποσαφηνίσει ποια θέματα εγκρίθηκαν και με ποιους όρους.