Στο λιμάνι του Ηρακλείου επέστρεψε το πρωί της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου 2026 το γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo», το οποίο συμμετέχει στις προπαρασκευαστικές δραστηριότητες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου.

Η επιστροφή του πλοίου αποτελεί τη νεότερη εξέλιξη στο έργο Great Sea Interconnector, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικού ενεργειακού και διπλωματικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα από την ΕΡΤ και άλλα μέσα ενημέρωσης, ο κατάπλους ήταν προγραμματισμένος και εντάσσεται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της αποστολής.

Γιατί επέστρεψε στο Ηράκλειο

Το λιμάνι του Ηρακλείου χρησιμοποιείται ως βάση υποστήριξης του ερευνητικού πλοίου.

Η επιστροφή σχετίζεται με ανάγκες ανεφοδιασμού, τεχνικών εργασιών και αλλαγής πληρώματος.

Καθώς η αποστολή προβλέπεται να εξελιχθεί σε μεγάλο χρονικό διάστημα, η περιοδική πρόσβαση σε κατάλληλο λιμάνι είναι απαραίτητη.

Ο σημερινός κατάπλους δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επιβεβαίωση διακοπής ή ακύρωσης των ερευνών.

Πότε αναμένεται να αναχωρήσει ξανά

Σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση του ΣΚΑΪ, το πλοίο αναμένεται να αναχωρήσει εκ νέου την Τρίτη 17 ή την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου.

Η ημερομηνία αποτελεί προγραμματισμό και όχι επιβεβαιωμένη μελλοντική κίνηση.

Οι πραγματικές ώρες αναχώρησης εξαρτώνται από τις επιχειρησιακές ανάγκες και την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών.

Το Ηράκλειο ως βάση της αποστολής

Η επιλογή του λιμανιού της κρητικής πρωτεύουσας για την υποστήριξη των ερευνών αναδεικνύει τη γεωγραφική και λειτουργική σημασία της Κρήτης.

Το πλοίο μπορεί να επιστρέφει σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέχεια της αποστολής.

Οι επιστροφές αυτές είναι μέρος του τεχνικού σχεδιασμού και δεν αποτελούν από μόνες τους ένδειξη προβλήματος.

Τι προβλέπει το έργο Great Sea Interconnector

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου.

Στόχος είναι η σύνδεση του κυπριακού ηλεκτρικού συστήματος με το ευρωπαϊκό δίκτυο, μέσω της Ελλάδας.

Για την προετοιμασία απαιτούνται ειδικές έρευνες βυθομέτρησης και καταγραφής των χαρακτηριστικών του θαλάσσιου πυθμένα.

Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την τελική χάραξη και την τεχνική υλοποίηση του έργου.

Η διπλωματική διάσταση

Οι δραστηριότητες νοτιοανατολικά της Κρήτης και στην ευρύτερη περιοχή της Κάσου έχουν προκαλέσει κατά καιρούς αντιδράσεις από την Τουρκία.

Η ελληνική πλευρά υποστηρίζει ότι οι σχετικές εργασίες υλοποιούνται σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Οι διαφορετικές θέσεις που έχουν διατυπωθεί για τις θαλάσσιες ζώνες προσδίδουν στο έργο διπλωματικό ενδιαφέρον.

Ωστόσο, ο σημερινός προγραμματισμένος κατάπλους στο Ηράκλειο αποτελεί κυρίως επιχειρησιακή εξέλιξη.

Τι γνωρίζουμε και τι απομένει να επιβεβαιωθεί

Η επιστροφή στο Ηράκλειο έχει επιβεβαιωθεί από τις σημερινές δημοσιεύσεις.

Αντίθετα, το ακριβές εύρος των ερευνών που έχουν ήδη ολοκληρωθεί δεν έχει τεκμηριωθεί με αναλυτικό επίσημο απολογισμό.

Το επόμενο βήμα θα είναι η νέα αναχώρηση του πλοίου και η συνέχιση του προγραμματισμένου έργου.