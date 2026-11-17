Συνελήφθη χθες (16.11.2026) από αστυνομικούς τους Α΄ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου, αλλοδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς.

Ειδικότερα απογευματινές ώρες χθες (16.11.2026) 76χρονος αλλοδαπός έγινε αντιληπτός από περιοίκους περιοχής του Ηρακλείου να ψεκάζει με καυστικό υγρό (χλωρίνη) ξηρά τροφή προοριζόμενη για σίτιση αδέσποτων ζώων .

Άμεσα αστυνομικοί του Α Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου αναζήτησαν και τον συνέλαβαν ενώ κατασχέθηκε φιάλη περιέχουσα το καυστικό υγρό.

Η προανάκριση ενεργείται από το Α Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.