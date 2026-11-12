Ρέθυμνο: Μια ολόκληρη νέα πόλη σχεδιάζεται στην Τριόπετρα

Μια επένδυση που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στον νότο του Ρεθύμνου προχωρά ένα ακόμη βήμα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους για το φιλόδοξο σχέδιο της Emerald Developments Crete S.A. στην Τριόπετρα, που ουσιαστικά προβλέπει τη δημιουργία μιας νέας πόλης.

Σε συνολική έκταση 1.330 στρεμμάτων, εκ των οποίων περίπου 1.215 πολεοδομούνται, σχεδιάζεται οικισμός 5.646 κατοίκων, με δόμηση 242.801 τ.μ., τέσσερις πολεοδομικές ενότητες και ανάπτυξη υποδομών σε 12 φάσεις.

Προβλέπονται 19,5 χιλιόμετρα δρόμων, ελικοδρόμιο, βιολογικός καθαρισμός, χώροι στάθμευσης, αθλητικές εγκαταστάσεις και 370 στρέμματα πρασίνου. Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι θα καλύπτουν το 50% της πολεοδομούμενης έκτασης, ενώ τα κτίρια δεν θα ξεπερνούν τα 7,5 μέτρα ύψος.

Η περιβαλλοντική έγκριση ισχύει για 15 χρόνια, χωρίς να σημαίνει ότι ολοκληρώθηκε η αδειοδότηση.

Πρόκειται για μια επένδυση τεράστιας κλίμακας, με δυνητικά σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσο οι υφιστάμενες υποδομές, το οδικό δίκτυο και κυρίως οι υδάτινοι πόροι της περιοχής μπορούν να υποστηρίξουν μια τέτοια πληθυσμιακή ανάπτυξη.