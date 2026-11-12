Κρήτη: Drones και τεχνητή νοημοσύνη θα εντοπίζουν πρόβατα στα βουνά

Drones και τεχνητή νοημοσύνη επιστρατεύονται στην Κρήτη για την αναγνώριση και καταμέτρηση προβάτων σε δύσβατες περιοχές, μέσα από το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο AGRARIAN. Η πιλοτική εφαρμογή πραγματοποιείται στο Κόκκινο Χωριό του Δήμου Αποκορώνου, στα Χανιά, με τη συνεργασία του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ), του Πολυτεχνείου Κρήτης και τοπικών κτηνοτρόφων.

Την προσπάθεια παρουσιάζει ένα νέο βίντεο, στο οποίο καταγράφονται δοκιμές τεχνολογικών εφαρμογών στην κρητική ύπαιθρο, καθώς και οι εμπειρίες παραγωγών που δραστηριοποιούνται στην εκτατική κτηνοτροφία.

Στόχος είναι να διερευνηθεί κατά πόσο οι σύγχρονες ψηφιακές υποδομές μπορούν να διευκολύνουν την παρακολούθηση κοπαδιών σε μεγάλες ορεινές εκτάσεις, όπου η πρόσβαση και ο εντοπισμός των ζώων συχνά απαιτούν σημαντικό χρόνο.

Τεχνητή νοημοσύνη που αναγνωρίζει πρόβατα ακόμη και στη σκιά

Μία από τις εφαρμογές που παρουσιάζονται αφορά την ανάλυση εναέριων εικόνων από drones, με τη χρήση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης.

Στο βίντεο επιδεικνύεται αλγόριθμος που μπορεί να αναγνωρίζει πρόβατα ακόμη και σε σημεία όπου οι σκιές δυσκολεύουν την παρατήρηση με γυμνό μάτι.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία εξετάζεται ως εργαλείο για τον εντοπισμό και την καταμέτρηση ζώων, με τους ερευνητές να μελετούν παράλληλα τις δυσκολίες που προκύπτουν από τη λειτουργία των drones, την επεξεργασία των εικόνων και τη μεταφορά των δεδομένων.

Η συνεργασία ΜΑΙΧ και Πολυτεχνείου Κρήτης

Τον συντονισμό της ελληνικής πιλοτικής εφαρμογής έχει αναλάβει το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (CIHEAM MAICh), το οποίο μεταφέρει στην ερευνητική διαδικασία τις ανάγκες και την εμπειρία των κτηνοτρόφων.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετέχει στην ανάπτυξη και προσαρμογή των αλγορίθμων, με σκοπό οι εφαρμογές να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες γεωγραφικές και παραγωγικές συνθήκες της περιοχής.

Σημαντικό μέρος της προσπάθειας αποτελεί η άμεση συνεργασία με τους παραγωγούς, ώστε οι τεχνολογικές λύσεις να σχεδιάζονται με βάση πραγματικά προβλήματα της καθημερινής τους εργασίας.

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι

Μέσα από τις μαρτυρίες τους, οι κτηνοτρόφοι περιγράφουν τις απαιτήσεις της παρακολούθησης κοπαδιών σε εκτεταμένες ορεινές περιοχές, ιδιαίτερα όταν κάποιο ζώο απομακρύνεται και χρειάζεται να εντοπιστεί.

Οι εμπειρίες τους αξιοποιούνται από τους ερευνητές για την ανάπτυξη εργαλείων που θα μπορούσαν να περιορίσουν τον χρόνο αναζήτησης και να υποστηρίξουν την καθημερινή διαχείριση των κοπαδιών, χωρίς να υποκαθιστούν τη γνώση των ίδιων των παραγωγών.

Το AGRARIAN χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon Europe και συντονίζεται από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».