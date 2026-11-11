Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για το κύκλωμα εξωσωματικών στα Χανιά

Στα Χανιά πραγματοποιείται η δίκη για το κύκλωμα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, με 33 κατηγορούμενους να κάθονται στο εδώλιο.

Ανάμεσά τους γιατροί, εμβρυολόγοι, μαίες, εργαζόμενοι στην κλινική, μεσίτριες, δικηγόροι αλλά και πρόσωπα που φέρονται να είχαν ρόλο στη μεσολάβηση για την εξεύρεση ενδιαφερόμενων γονέων, με ταρίφες που άγγιζαν κατά περίπτωση ακόμη και τις 140.000 ευρώ.

Η δίκη για την πολύκροτη υπόθεση αναβλήθηκε για τον Δεκέμβριο λόγω κωλύματος της έδρας.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι μαρτυρίες είναι συγκλονιστικές, καθώς γυναίκες περιγράφουν εικονικές εξωσωματικές, κλοπή ωαρίων χωρίς συγκατάθεση, εμπορία βρεφών, ενώ υπάρχουν καταγγελίες και για παράνομες υιοθεσίες με υπέρογκα χρηματικά ποσά. Παράλληλα, πολλές είναι οι υποθέσεις των γυναικών οι οποίες βρήκαν τα ωάριά τους σε άλλα δείγματα τρίτων προσώπων, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Σοκ προκαλεί η περίπτωση ζευγαριού από τα Χανιά, με δύο αποτυχημένες εμβρυομεταφορές. Τους είπαν ότι τα ωάρια που λήφθηκαν ήταν νεκρά, αλλά αποκαλύφθηκε ότι χρησιμοποιήθηκαν χωρίς τη γνώση και τη συγκατάθεσή τους. Άλλο ωάριο από τα υποτιθέμενα νεκρά εντοπίστηκε κρυοσυντηρημένο.

«Διαπιστώθηκε από τις έρευνες τις αστυνομίας ότι ένα ωάριο βρέθηκε στη Γερμανία. Χρησιμοποιήθηκε γενετικό υλικό Γερμανού και πλέον υπάρχει ένα παιδί εκεί, με φυσική μητέρα τη σύζυγο, χωρίς να έχουμε γνώση», ανέφερε το ζευγάρι στο ΕΡΤnews. «Από τα ωάρια που είχαν ληφθεί και μας δηλώθηκαν από τους κατηγορούμενους ως νεκρά, βρέθηκαν κρυοσυντηρημένα σε νοσοκομείο. Θέλουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να μπουν στη φυλακή όσοι έδρασαν εγκληματικά σε βάρος μας και εν αγνοία μας».

Σε άλλη περίπτωση, μία γυναίκα που είχε εμπιστευθεί την εν λόγω κλινική κατήγγειλε πως, αντί για γονιμοποιημένα ωάρια, της εμφυτεύθηκε… νερό. «Έκαναν εμβρυομεταφορές χωρίς να έχουν πάρει ωάρια δικά μου ή να έχουν χρησιμοποιήσει γενετικό υλικό. Σκέτο νερό. Είναι και οικονομικά και ψυχικά μεγάλο το κόστος στη ζωή μου. Δεν το έχω ξεπεράσει ακόμα, παρότι έχω κάνει δύο παιδιά μετά από αυτά».

Παρόμοια είναι η περίπτωση γυναίκας που πίστευε ότι έχει υποβληθεί δύο φορές σε ωοληψία για την πραγματοποίηση εξωσωματικής με σπέρμα δότη. Ωστόσο, όπως αποκαλύφθηκε, δεν είχε ληφθεί κανένα ωάριο για να γίνει εμβρυομεταφορά. «Μου φαίνεται τραγικό, δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Είναι απάνθρωπο. Εμένα εκείνη την ημέρα μου είπαν ότι μου πήραν δύο ωάρια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η ογκωδέστατη δικογραφία περιλαμβάνει πλείστες ιστορίες εξαπάτησης. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζει η υπόθεση με δύο παρένθετες εγκύους σε δίδυμα μωρά του ίδιου ζευγαριού, αλλά και η κλοπή γεννητικού υλικού από ζευγάρι Ολλανδών.