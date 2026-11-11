Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού του ΕΛΜΕΠΑ στην Κίνα

▤ ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ Τα βασικά σημεία του άρθρου Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του ΕΛΜΕΠΑ υλοποίησε στην Κίνα το πρώτο Winter School για φοιτητές, σε συνεργασία με το Ningbo University.

Είκοσι φοιτητές συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα 15 ημερών, γνωρίζοντας την κινεζική κουλτούρα και το επιχειρηματικό οικοσύστημα.

Κατά την επίσκεψη έγιναν σημαντικές θεσμικές συναντήσεις για την ενίσχυση διεθνών συνεργασιών και την ανάπτυξη κοινών ακαδημαϊκών και ερευνητικών δράσεων.

Η πρωτοβουλία αυτή συμβάλλει στη διεθνοποίηση του ΕΛΜΕΠΑ και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του Ιδρύματος. Σύνοψη με την βοήθεια AI

Μία σημαντική πρωτοβουλία διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας και εξωστρέφειας υλοποιήθηκε στην Κίνα από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), συνδυάζοντας μια πρωτόγνωρη εκπαιδευτική εμπειρία για τους φοιτητές του Τμήματος με την ενίσχυση των ακαδημαϊκών δεσμών και τη διερεύνηση νέων προοπτικών συνεργασίας με πανεπιστήμια της Κίνας.

Μία ξεχωριστή εκπαιδευτική εμπειρία: Το πρώτο Winter School για φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ στην Κίνα

Είκοσι προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα Winter School διάρκειας 15 ημερών, το οποίο διοργανώθηκε από το Ningbo University στην Κίνα. Τους φοιτητές συνόδευσαν η Καθηγήτρια Ειρήνη Δήμου και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Νίκος Τριχάς. Πρόκειται για την πρώτη φορά που δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ να συμμετάσχουν σε ένα αντίστοιχο διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Κίνα, αποτελώντας ένα σημαντικό ορόσημο για τη διεθνοποίηση του Ιδρύματος. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα της διαχρονικής συνεργασίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού με το Ningbo University, η οποία ξεκίνησε το 2018 και σταδιακά εξελίχθηκε σε ένα σταθερό πλαίσιο ακαδημαϊκής επικοινωνίας, ανταλλαγής γνώσεων και ανάπτυξης κοινών δράσεων.

Το πρόγραμμα έδωσε στους συμμετέχοντες φοιτητές τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά την κινεζική κουλτούρα, να εξοικειωθούν με ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό περιβάλλον και να αποκτήσουν άμεση εικόνα της δυναμικής του επιχειρηματικού, οικονομικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος της Κίνας. Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε ερευνητικά ινστιτούτα, επιχειρήσεις και οργανισμούς, με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα, σύγχρονες οργανωσιακές πρακτικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Οι εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες εκτείνονταν στις πόλεις Ningbo, Hangzhou και Shanghai, καθώς και σε άλλες περιοχές της επαρχίας Zhejiang. Πέρα από το ακαδημαϊκό περιεχόμενο, ιδιαίτερη σημασία είχε η διαπολιτισμική διάσταση της εμπειρίας. Η επαφή με διαφορετικές αντιλήψεις, εκπαιδευτικές πρακτικές και τρόπους ζωής συνέβαλε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διαπολιτισμικής επικοινωνίας, προσαρμοστικότητας και συνεργασίας.

Για τους συμμετέχοντες φοιτητές, το Winter School αποτέλεσε κάτι πολύ περισσότερο από ένα εκπαιδευτικό ταξίδι. Ήταν μια ευκαιρία να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να αμφισβητήσουν στερεότυπα και καθιερωμένες αντιλήψεις και να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις διεθνείς εξελίξεις, τις νέες τεχνολογίες και τις προκλήσεις και ευκαιρίες που διαμορφώνουν το μέλλον.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η Καθηγήτρια Ειρήνη Δήμου:

«Η μεγαλύτερη αξία τέτοιων εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών είναι ότι δίνουν στους φοιτητές τη δυνατότητα να δουν τον κόσμο πέρα από τα όρια της γνώριμης ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους πραγματικότητας. Η επαφή με διαφορετικά εκπαιδευτικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα, η γνωριμία με νέες προσεγγίσεις και η άμεση εμπειρία ενός διαφορετικού οικονομικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος αποτελούν εφόδια που δύσκολα αποκτώνται μέσα από τη συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία. Θέλουμε οι φοιτητές μας να αποκτούν διεθνή προσανατολισμό, να είναι ανοιχτοί σε νέες ιδέες και να μπορούν να αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες και τις προκλήσεις ενός κόσμου που αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς. Αυτή είναι και η ουσία της διεθνοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης: να δημιουργούμε εμπειρίες που διευρύνουν τις γνώσεις, τις προοπτικές και τελικά τους ορίζοντες των νέων ανθρώπων».

Συμμετοχή στους εορτασμούς για τα 40 χρόνια του Ningbo University

Σημαντική στιγμή της επίσκεψης αποτέλεσε επίσης η συμμετοχή του Αντιπρύτανη Διεθνοποίησης και Εξωστρέφειας του ΕΛΜΕΠΑ, Καθ. Κωνσταντίνου Πετρίδη και της Καθ. Ειρήνης Δήμου στις εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυση του Ningbo University. Η παρουσία τους στις επετειακές εκδηλώσεις και στις σχετικές ακαδημαϊκές συναντήσεις ανέδειξε τους ισχυρούς δεσμούς που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των δύο πανεπιστημίων, καθώς και τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης της διεθνούς ακαδημαϊκής συνεργασίας. Ιδιαίτερη θέση στο πλαίσιο των εκδηλώσεων είχε η συνάντηση των πρυτανικών αρχών και οι συζητήσεις για τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση και τη διαμόρφωση του πανεπιστημίου του μέλλοντος.

Ενίσχυση διεθνών συνεργασιών και νέες προοπτικές ακαδημαϊκής και ερευνητικής σύμπραξης

Παράλληλα με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές θεσμικές συναντήσεις στην πόλη Ningbo, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του ΕΛΜΕΠΑ και τη διερεύνηση νέων πεδίων ακαδημαϊκής και ερευνητικής συνεργασίας.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν ο Αντιπρύτανης Διεθνοποίησης και Εξωστρέφειας του ΕΛΜΕΠΑ, Καθ. Κ. Πετρίδης και η Καθ. Ε. Δήμου, εκπροσωπώντας το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού.

Οι επαφές πραγματοποιήθηκαν με εκπροσώπους δύο σημαντικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Κίνας, του Ningbo University (Joint Institute of Ningbo University with the University of Angers) και το Ningbo University of Finance and Economics. Στο πλαίσιο των συναντήσεων πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις με τον Αντιπρόεδρο του Ningbo University, Καθηγητή Qingqing Wang, και τον Πρόεδρο του Ningbo University of Finance and Economics, Καθηγητή Haohan Wang.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η διερεύνηση συγκεκριμένων δυνατοτήτων ανάπτυξης αμοιβαία επωφελών συνεργασιών, με έμφαση στους ακόλουθους τομείς:

Κινητικότητα φοιτητών και φοιτητικές ανταλλαγές , με στόχο τη δημιουργία ευκαιριών για εκπαιδευτική εμπειρία και φοίτηση σε διαφορετικά ακαδημαϊκά περιβάλλοντα.

, με στόχο τη δημιουργία ευκαιριών για εκπαιδευτική εμπειρία και φοίτηση σε διαφορετικά ακαδημαϊκά περιβάλλοντα. Κινητικότητα και ανταλλαγές διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού , ενισχύοντας την ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης, διδακτικών πρακτικών και τεχνογνωσίας.

, ενισχύοντας την ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης, διδακτικών πρακτικών και τεχνογνωσίας. Ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικών δράσεων , μέσα από τη διερεύνηση δυνατοτήτων σχεδιασμού κοινών ακαδημαϊκών πρωτοβουλιών.

, μέσα από τη διερεύνηση δυνατοτήτων σχεδιασμού κοινών ακαδημαϊκών πρωτοβουλιών. Ερευνητική συνεργασία , με την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προτάσεων και τη συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα.

, με την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προτάσεων και τη συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Ευρωπαϊκά προγράμματα συνεργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη διερεύνηση δυνατοτήτων συμμετοχής σε προγράμματα Erasmus+ και άλλες διεθνείς εκπαιδευτικές και ερευνητικές πρωτοβουλίες.

Οι συναντήσεις αποτέλεσαν ένα ουσιαστικό βήμα για τη διερεύνηση νέων συνεργειών, αξιοποιώντας τη συμπληρωματική τεχνογνωσία και τα ακαδημαϊκά πλεονεκτήματα των συμμετεχόντων ιδρυμάτων.

Επενδύοντας σε ένα ισχυρότερο διεθνές ακαδημαϊκό δίκτυο

Η επίσκεψη στην Κίνα επιβεβαιώνει τη στρατηγική σημασία των μακροχρόνιων διεθνών συνεργασιών και τη δυνατότητά τους να δημιουργούν απτά αποτελέσματα για την πανεπιστημιακή κοινότητα. Από την πρώτη συμμετοχή φοιτητών του ΕΛΜΕΠΑ σε Winter School στην Κίνα έως τη διερεύνηση νέων ακαδημαϊκών, ερευνητικών και θεσμικών συνεργασιών, οι δράσεις αυτές αποτελούν σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου.

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού συνεχίζουν να επενδύουν στη δημιουργία ουσιαστικών διεθνών συνεργασιών, προσφέροντας νέες ευκαιρίες στους φοιτητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό και ενισχύοντας τη σύνδεσή τους με το διεθνές εκπαιδευτικό, ερευνητικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.