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    Νέα μεγάλη ευρωπαϊκή διάκριση για το 1ο Γενικό Λύκειο Αγίου Νικολάου!

    Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας eTwinning για το έργο «LET’S LEARN TOGETHER, LET’S GROW TOGETHER – Skills for Life»
    1 Min Read
    NOVA
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    Μία ακόμη σημαντική αναγνώριση της δουλειάς που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του
    ευρωπαϊκού έργου eTwinning «LET’S LEARN TOGETHER, LET’S GROW TOGETHER
    – Skills for Life» αποτελεί η απονομή της Ευρωπαϊκής Ετικέτας Ποιότητας στο 1ο Γενικό
    Λύκειο Αγίου Νικολάου, μετά την απόκτηση και της Εθνικής Ετικέτας Ποιότητας.

    Gregorys

    Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή συνεργατική δράση, μέσα από την οποία μαθητές και
    εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Τουρκία, τη Ρουμανία, την Κροατία και την
    Ουκρανία συνεργάστηκαν, αντάλλαξαν ιδέες και εμπειρίες και ανέπτυξαν σημαντικές
    δεξιότητες ζωής.

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    Μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, οι μαθητές ασχολήθηκαν με την
    προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση του νερού, την ψηφιακή ασφάλεια, την
    υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας και την καλλιέργεια της συνεργασίας και της επικοινωνίας.

    ΜΗΛΟ

    Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές Ανδρουλάκη Μαρία, Αφορδακού Κωνσταντίνα,
    Βεργετάκη Ροδάνθη, Γωνιωτάκη Μαλατενένια, Δημητρίου Μελίνα, Δροσίνη Ιωάννα,
    Καλλιβρετάκη Μελίνα, Καμαράτου Ελένη, Καπανταϊδάκη Όλγα, Καραλή Ευαγγελία–Μαρία,
    Κοκολάκη Ειρήνη, Μαρκάκη Μαρία, Μαυρικάκη Καλλιόπη, Ορφανάκη Γεωργία, Ορφανάκη Καλλιόπη, Πλευριτάκη Εμμανουήλ, Σφυρογιαννάκη Μαρία-Ελένη και Τσαγκαράκη Κωνσταντίνα, καθώς και στην υπεύθυνη εκπαιδευτικό Αικατερίνη Σαρρή, για την αφοσίωση, τη δημιουργικότητα και την εξαιρετική συνεργασία τους.

    ΧΡΥΣΟΣ
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    Yiannis

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