Μια ξεχωριστή επίσκεψη ανθρωπιάς από τον ΟΦΗ στο ΠΑΓΝΗ

Μια υπόσχεση που έγινε πράξη και γέμισε χαμόγελα στην Ογκολογική Κλινική Παίδων του ΠΑΓΝΗ πραγματοποίησε ο ΟΦΗ. Αντιπροσωπεία της κρητικής ομάδας επισκέφθηκε τα παιδιά που νοσηλεύονται στην κλινική, έχοντας μαζί της τα δύο τρόπαια που κατέκτησε ο σύλλογος, το Κύπελλο Ελλάδας και το Super Cup.

Στην επίσκεψη συμμετείχαν οι ποδοσφαιριστές Τιάγκο Νους, Μάνουελ Καλαφάτης, Παναγιώτης Κατσίκας και Φώτης Κουτσουπιάς, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να βρεθούν κοντά στους μικρούς ασθενείς, να συνομιλήσουν μαζί τους και να μοιραστούν στιγμές χαράς.

Η κίνηση αυτή αποτέλεσε την εκπλήρωση μιας υπόσχεσης που είχε δοθεί τον περασμένο Ιούλιο. Τότε, ο ΟΦΗ, μαζί με την «Παρέα της Αγάπης», είχε επισκεφθεί ξανά την Ογκολογική Κλινική Παίδων του ΠΑΓΝΗ, μεταφέροντας το τρόπαιο του Κυπέλλου. Εκείνη την ημέρα οι άνθρωποι της ομάδας είχαν υποσχεθεί στα παιδιά ότι θα επέστρεφαν, εφόσον κατακτούσαν και το Super Cup, ώστε να έχουν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν μαζί με τις δύο κούπες.

Μετά την επίτευξη του στόχου, η υπόσχεση εκπληρώθηκε, με τους ανθρώπους του ΟΦΗ να στέλνουν ένα ξεχωριστό μήνυμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης.

«Τα παιδικά χαμόγελα αξίζουν περισσότερο απ’ όλα τα τρόπαια του κόσμου», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα της κρητικής ΠΑΕ, αποτυπώνοντας το πραγματικό νόημα της επίσκεψης.