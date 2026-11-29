Σε διαρκή κινητοποίηση βρίσκονται οι λιμενικές αρχές στη νότια Κρήτη και τη Γαύδο, ενώ δύο νέες επιχειρήσεις περισυλλογής αλλοδαπών το απόγευμα ανεβάζουν τον συνολικό απολογισμό σε περίπου 1.111 άτομα.

Οι αλλεπάλληλες επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής ξεκίνησαν στις 00:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου, με περίπου 583 αλλοδαπούς να περισυλλέγονται κατά τις πρώτες πρωινές ώρες στη Γαύδο, στους Καλούς Λιμένες και στην παραλία Τρυπητή Σφακίων. Ακολούθησαν το πρωί δύο ακόμη επιχειρήσεις περισυλλογής 320 αλλοδαπών, εκ των οποίων 274 στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων και 46 δυτικά-νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας.

Αργά το απόγευμα, είχαμε άλλα δύο περιστατικά νότια των Καλών Λιμένων με 52 και 36 άτομα.

Νέες επιχειρήσεις το μεσημέρι

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), σκάφος της Frontex εντόπισε το μεσημέρι λέμβο στη θαλάσσια περιοχή πλησίον των Καλών Λιμένων και προχώρησε στην περισυλλογή περίπου 44 αλλοδαπών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της περιοχής.

Σε δεύτερη επιχείρηση, παραπλέον πλοίο εντόπισε δύο λέμβους με περίπου 76 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή εννέα ναυτικά μίλια νότια της νήσου Χρυσής. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Και στις δύο περιπτώσεις επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες.

Το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων επικεντρώθηκε στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων, όπου έχουν περισυλλεγεί συνολικά περίπου 696 αλλοδαποί, ενώ πλωτά και εναέρια μέσα του Λιμενικού και της Frontex παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Εκρηκτική κατάσταση στο λιμάνι του Ηρακλείου

Στο μεταξύ, σημαντική πίεση καταγράφεται στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου εκατοντάδες μετανάστες που διασώθηκαν κατά τις διαδοχικές επιχειρήσεις στα νότια παράλια της Κρήτης έχουν μεταφερθεί στον χώρο του Ψυγείου και στο παρακείμενο πάρκινγκ.

Ανάμεσά τους βρίσκονται γυναίκες και μικρά παιδιά, ενώ αρκετοί παραμένουν ξαπλωμένοι στο έδαφος, καθώς οι διαθέσιμοι χώροι προσωρινής φιλοξενίας έχουν γεμίσει.

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων, σκάφος του Λιμενικού που βρισκόταν στο Ηράκλειο αναχώρησε εκ νέου προς τα νότια παράλια του νησιού, προκειμένου να συνδράμει στις επιχειρήσεις περισυλλογής.

Από τα νότια παράλια της Κρήτης αναμένεται να μεταφερθούν συνολικά 800 έως 900 μετανάστες, εκ των οποίων περίπου 300 θα οδηγηθούν στα Χανιά και έως 600 στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Οι τελευταίοι δεν αναμένεται να μεταφερθούν στον χώρο φιλοξενίας στους Αθανάτους, αλλά θα παραμείνουν στις εγκαταστάσεις του λιμανιού.

Με τις νέες αφίξεις, εκτιμάται ότι ο αριθμός των μεταναστών στον χώρο του Ψυγείου θα ξεπεράσει τους 1.100, ενώ όσοι δεν βρουν θέση στις στεγασμένες εγκαταστάσεις αναμένεται να παραμείνουν στον υπαίθριο χώρο του πάρκινγκ.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης και περισυλλογής συνεχίζονται από τις πρώτες πρωινές ώρες, με τις λιμενικές Αρχές να βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση για τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών αφίξεων.