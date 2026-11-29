Τη διαχρονική σημασία της ελιάς και του ελαιολάδου για την ιστορία, την ταυτότητα και την οικονομία της Σητείας ανέδειξε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης, στον χαιρετισμό του στην εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς και Ελαιολάδου.

Ο κ. Πλακιωτάκης υπογράμμισε ότι το ΠΟΠ Ελαιόλαδο Σητείας αποτελεί διεθνές σημείο αναφοράς ποιότητας, χάρη στα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής και την πολύτιμη γνώση των παραγωγών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, όπως η ανομβρία, η κλιματική κρίση, το αυξημένο κόστος παραγωγής, η έλλειψη εργατικών χεριών και η πίεση στις τιμές του προϊόντος.

Τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της ελαιοκαλλιέργειας μέσα από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, εκσυγχρονισμό της παραγωγής, τυποποίηση και μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Παράλληλα, παρουσίασε τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη στήριξη των παραγωγών, όπως η μείωση του κόστους αγροτικού ρεύματος, η επιστροφή του ΕΦΚ στο πετρέλαιο, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, καθώς και πρόσθετα μέτρα που εξετάζονται λόγω της πτώσης των τιμών παραγωγού.

Κλείνοντας, ο Γιάννης Πλακιωτάκης επισήμανε ότι η στήριξη της ελαιοκαλλιέργειας αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της παραγωγικής ταυτότητας και της αναπτυξιακής προοπτικής της περιοχής.

«Προστατεύοντας την ελιά και το ελαιόλαδό μας, προστατεύουμε την ιστορία, την οικονομία και το ίδιο το μέλλον της Σητείας».