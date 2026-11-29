Με νέες φυτεύσεις στον Δημοτικό Κήπο της Νεάπολης και συνεχείς παρεμβάσεις σε όλη την έκταση του Δήμου Αγίου Νικολάου, συνεχίζονται οι εργασίες ενίσχυσης του αστικού πρασίνου, αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων και βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών.

Τα συνεργεία της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Πρασίνου πραγματοποιούν καθημερινά εργασίες φυτεύσεων, κλαδεμάτων, συντήρησης και περιποίησης των χώρων πρασίνου, τόσο στις πόλεις όσο και στα χωριά του Δήμου.

Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Γιώργος Μπελούκας, δήλωσε σχετικά:

«Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους γεωπόνους και όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό της υπηρεσίας μας. Πίσω από κάθε φύτευση, κάθε κλάδεμα και κάθε περιποιημένο χώρο πρασίνου βρίσκεται η δική τους καθημερινή προσπάθεια, συχνά κάτω από απαιτητικές συνθήκες.

Η φροντίδα του δημόσιου χώρου απαιτεί συνέπεια, προγραμματισμό, συνεργασία και διάρκεια.

Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας, με στόχο περισσότερο πράσινο και πιο όμορφους, λειτουργικούς και φροντισμένους δημόσιους χώρους, που θα χαιρόμαστε όλοι».