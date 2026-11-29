Στο κλειστό γυμναστήριο Ηρακλείου «Δύο Αοράκια» αναμένεται να μεταφερθούν περίπου 1.000 μετανάστες που έφτασαν τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια εξασφάλισης χώρων προσωρινής φιλοξενίας. Οι εργασίες διαμόρφωσης έχουν ήδη ξεκινήσει, με την τοποθέτηση στρωμάτων, χημικών τουαλετών και άλλου απαραίτητου εξοπλισμού, προκειμένου οι εγκαταστάσεις να μπορέσουν να υποδεχθούν τους ανθρώπους το συντομότερο δυνατό.

Στην επιχείρηση προετοιμασίας των χώρων βρίσκεται σε εξέλιξη κινητοποίηση του Δήμου Ηρακλείου, με τον δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό και τους άμεσους συνεργάτες του, τόσο από το πολιτικό προσωπικό όσο και από τις δημοτικές υπηρεσίες, να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και συντονισμό με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Στέλιο Βοργιά, καθώς και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. Στόχος είναι να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και παρεμβάσεις στον συντομότερο δυνατό χρόνο.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η εικόνα στο πρώην ψυγείο, όπου η μεγάλη πλειονότητα των μεταναστών βρίσκεται εκτός του διαθέσιμου χώρου. Για την αντιμετώπιση των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί, ο Δήμος Ηρακλείου αποφάσισε να ανοίξει δύο επιπλέον χώρους, ενώ προχωρά και στη διάθεση στρωμάτων για την κάλυψη των άμεσων αναγκών προσωρινής διαμονής.

Πρόσθετη ανησυχία προκαλεί η αναμενόμενη επιδείνωση του καιρού, με βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες. Αρκετοί μετανάστες εξακολουθούν να βρίσκονται σε υπαίθρια σημεία, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την εξασφάλιση στοιχειωδών συνθηκών προστασίας και φιλοξενίας.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες εκτιμήσεις, περισσότεροι από 2.500 μετανάστες βρίσκονται συνολικά στην Κρήτη. Η συνεχής άφιξη νέων ανθρώπων, σε συνδυασμό με τις μετακινήσεις τους μεταξύ διαφορετικών σημείων, δυσκολεύει την ακριβή καταγραφή του συνολικού αριθμού.

Καλοκαιρινός: «Είμαστε στην κόψη του ξυραφιού»

Την ανάγκη άμεσης παρέμβασης και δημιουργίας οργανωμένης δομής προσωρινής φιλοξενίας στο νησί αναδεικνύει ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, σε δηλώσεις του στην ΚΡΗΤΗ TV και το Neakriti.gr. Ο ίδιος χαρακτηρίζει επισφαλείς τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή του λιμανιού και υπογραμμίζει ότι απαιτείται ένα οργανωμένο πλαίσιο για τη βραχυχρόνια παραμονή και την υγειονομική φροντίδα των μεταναστών.

«Αυτή η κατάσταση δείχνει ότι είναι απολύτως αναγκαία η αντιμετώπιση του προβλήματος. Στην Κρήτη και στο Ηράκλειο δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί τη δημιουργία δομής που θα θέτει ένα πλαίσιο τέτοιο που να εξασφαλίζονται συνθήκες βραχυχρόνιας παραμονής και υγειονομικές που να είναι ανθρώπινες. Αυτό είναι υποχρέωση με βάση διεθνείς δεσμεύσεις, πέρα από τον ανθρωπισμό που πρέπει να νιώθουμε μέσα μας», τονίζει.

Ο δήμαρχος επισημαίνει ότι η σημερινή εικόνα αναδεικνύει τις αδυναμίες της προσωρινής διαχείρισης, καθώς μεγάλος αριθμός ανθρώπων συγκεντρώνεται σε έναν χώρο χωρίς την απαιτούμενη χωρητικότητα και τις κατάλληλες προδιαγραφές, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης.

«Θεωρώ ότι φαίνεται πλέον ακόμα περισσότερο αυτή η ανάγκη και πόσο επισφαλής είναι η κατάσταση τώρα. Δηλαδή, να έχουμε μια άτυπη πρόχειρη δομή χωρίς τις απαιτούμενες προδιαγραφές και την απαιτούμενη χωρητικότητα, ουσιαστικά στο κέντρο της πόλης, με ό,τι κινδύνους εγκυμονεί αυτό. Είμαστε στην κόψη του ξυραφιού. Αυτό το βλέπουμε και το αισθανόμαστε σήμερα, όμως δεν είναι μόνο σημερινό», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, εκκρεμεί η έναρξη λειτουργίας της δομής στους Αθανάτους, για την οποία, όπως αποκαλύπτει ο Αλέξης Καλοκαιρινός, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής ενημέρωση προς τη δημοτική αρχή σχετικά με το πότε θα τεθεί σε λειτουργία.

«Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση σε εμάς για το πότε θα ανοίξει η δομή στους Αθανάτους», σημειώνει.

Παράλληλα, ο δήμαρχος θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε σχετική ενέργεια την πλήρη διασφάλιση της νομιμότητας από την πλευρά του αρμόδιου υπουργείου Μετανάστευσης, επισημαίνοντας ότι οι αποφάσεις πρέπει να συνοδεύονται από τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

«Αυτό που περιμένει κανείς από τη δημόσια αρχή, εν προκειμένω από το υπουργείο Μετανάστευσης, είναι ό,τι απόφαση λαμβάνει να την πραγματοποιεί διασφαλίζοντας τη νομιμότητα από κάθε πλευρά. Εάν η νομιμότητα δεν διασφαλίζεται, τότε δημιουργούνται περιπλοκές», καταλήγει.

Η μεταφορά των περίπου 1.000 μεταναστών στα «Δύο Αοράκια» και η προετοιμασία των χώρων προσωρινής παραμονής αποτελούν τις άμεσες κινήσεις για την αποσυμφόρηση της κατάστασης. Ωστόσο, με τις αφίξεις να συνεχίζονται, τον συνολικό αριθμό των μεταναστών στην Κρήτη να εκτιμάται σε περισσότερους από 2.500 και τις καιρικές συνθήκες να επιδεινώνονται, η ανάγκη για μια οργανωμένη και μόνιμη λύση διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών παραμένει στο επίκεντρο.