Μια εντυπωσιακή ανατροπή στα οικονομικά δεδομένα της Σπιναλόγκας καταγράφουν τα στοιχεία για την επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων της Κρήτης, καθώς το ιστορικό νησί απέφερε περισσότερα από 4,8 εκατ. ευρώ το 2025, παρά τη σημαντική μείωση του αριθμού των επισκεπτών του.

Η αύξηση της τιμής του εισιτηρίου από τα 8 στα 20 ευρώ, που εφαρμόστηκε τον Απρίλιο του 2025 στο πλαίσιο της νέας τιμολογιακής πολιτικής του Υπουργείου Πολιτισμού, διαμόρφωσε μια εντελώς διαφορετική εικόνα για έναν από τους δημοφιλέστερους αρχαιολογικούς προορισμούς της Κρήτης.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ , η Σπιναλόγκα συγκέντρωσε το 97% των εισπράξεων των αρχαιολογικών χώρων του Λασιθίου το 2025, επιβεβαιώνοντας την κυρίαρχη θέση της στην πολιτιστική και τουριστική δραστηριότητα της περιοχής.

Η οικονομική της βαρύτητα, μάλιστα, δεν αποτυπώνεται αυτοτελώς στους βασικούς συγκεντρωτικούς πίνακες των μηνιαίων δελτίων της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς περιλαμβάνεται στην κατηγορία των λοιπών αρχαιολογικών χώρων. Από την Κρήτη, ξεχωριστή αναφορά στους συγκεκριμένους πίνακες έχουν η Κνωσός και η Φαιστός.

Αύξηση 150% στο εισιτήριο – Υπερδιπλασιάστηκαν οι εισπράξεις

Το 2024 αποτέλεσε χρονιά-ρεκόρ για τη Σπιναλόγκα, με 431.019 επισκέπτες και εισπράξεις ύψους 2.419.042 ευρώ.

Έναν χρόνο αργότερα, οι επισκέπτες περιορίστηκαν στους 365.328, δηλαδή κατά 65.691 λιγότερους. Παρά την υποχώρηση της επισκεψιμότητας κατά 15,2%, οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 2.423.958 ευρώ.

Η νέα τιμή εισόδου, αυξημένη κατά 150% σε σχέση με εκείνη των 8 ευρώ, συνέπεσε με την καταγραφή εσόδων που ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο.

Σπιναλόγκα 2024 2025 Μεταβολή Επισκέπτες 431.019 365.328 -15,2% Εισπράξεις 2.419.042 € 4.843.000 € +100,2% Μέση είσπραξη ανά επισκέπτη 5,61 € 13,26 € +136,2% περίπου Κανονικό εισιτήριο 8 € 20 € +150%

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μέση είσπραξη ανά καταγεγραμμένο επισκέπτη, η οποία από τα 5,61 ευρώ το 2024 αυξήθηκε στα 13,26 ευρώ το 2025.

Νέα υποχώρηση της επισκεψιμότητας το 2026

Τα στοιχεία για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026 καταγράφουν περαιτέρω μείωση της επισκεψιμότητας στο ιστορικό νησί.

Συγκεκριμένα, τη Σπιναλόγκα επισκέφθηκαν 116.530 άνθρωποι, έναντι 128.956 το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025, με την υποχώρηση να διαμορφώνεται στο 9,6%.

Παρά τη μείωση κατά 12.426 επισκέπτες, οι εισπράξεις του πρώτου εξαμήνου ανήλθαν σε 1.590.840 ευρώ, με τη μέση είσπραξη ανά επισκέπτη να διαμορφώνεται στα 13,65 ευρώ.

Το Δικταίο Άντρο επιστρέφει μετά την παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας

Σημαντική εξέλιξη για την πολιτιστική επισκεψιμότητα του Λασιθίου αποτελεί η επαναλειτουργία του Δικταίου Άντρου, ενός από τους σημαντικότερους πόλους προσέλκυσης επισκεπτών στο Οροπέδιο Λασιθίου.

Το Σπήλαιο Ψυχρού είχε υποδεχθεί 190.531 επισκέπτες το 2023, με εισπράξεις 856.821 ευρώ, ενώ μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2024, οπότε έκλεισε για την εκτέλεση έργων βραχοπροστασίας και αναβάθμισης, είχε καταγράψει 182.642 επισκέπτες και έσοδα 786.057 ευρώ.

Η απουσία του από την τουριστική δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 στέρησε από το Λασίθι έναν χώρο που προσέλκυε σχεδόν 200.000 επισκέπτες ετησίως.

Μετά την επαναλειτουργία του στα τέλη Μαΐου του 2026, το σπήλαιο υποδέχθηκε συνολικά 10.984 επισκέπτες μέχρι το τέλος Ιουνίου, εκ των οποίων οι 10.907 καταγράφηκαν τον Ιούνιο.

Οι εισπράξεις του συγκεκριμένου μήνα ανήλθαν σε 115.845 ευρώ.

Η εικόνα στους υπόλοιπους αρχαιολογικούς χώρους του Λασιθίου

Αξιοσημείωτη είναι η πορεία μικρότερων αρχαιολογικών χώρων του νομού, οι οποίοι, αν και υπολείπονται σημαντικά της Σπιναλόγκας σε επισκεψιμότητα, παρουσιάζουν σε αρκετές περιπτώσεις αύξηση της προσέλευσης και των εισπράξεων.

Η αρχαία Λατώ στην Κριτσά ξεπέρασε τους 12.000 επισκέπτες το 2025, καταγράφοντας άνοδο 18,9% σε σχέση με το 2024, ενώ αύξηση 9,3% σημειώθηκε και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Στο μινωικό ανάκτορο της Κάτω Ζάκρου, οι εισπράξεις του 2025 αυξήθηκαν κατά 57,5%, φτάνοντας τα 45.748 ευρώ.

Αναλυτικά, τα στοιχεία διαμορφώνονται ως εξής:

Αρχαιολογικός χώρος Επισκέπτες 2025 Έσοδα 2025 Επισκέπτες α΄ εξαμήνου 2026 Έσοδα α΄ εξαμήνου 2026 Αρχαία Λατώ 12.144 45.371 € 5.057 18.460 € Γουρνιά 9.144 31.297 € 4.004 15.412 € Κάτω Ζάκρος 6.864 45.748 € 2.155 14.885 € Φρούριο Καζάρμα 5.566 19.145 € 1.679 5.525 € Παλαίκαστρο 1.282 — 463 — Πετράς Σητείας 699 2.395 € — —

Η παύλα υποδηλώνει ότι δεν παρέχεται αντίστοιχο αριθμητικό στοιχείο στο διαθέσιμο υλικό.

Ανεβάζει ρυθμούς το Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου

Ανοδική πορεία καταγράφεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου, μετά την επαναλειτουργία του τον Απρίλιο του 2024.

Οι επισκέπτες αυξήθηκαν από 11.875 το 2024 σε 13.643 το 2025, ενώ οι εισπράξεις ενισχύθηκαν κατά 82,7%, φτάνοντας τα 84.904 ευρώ.

Το πρώτο εξάμηνο του 2026, το μουσείο υποδέχθηκε 5.277 επισκέπτες, αποφέροντας 32.645 ευρώ.

Πρώτη σε επισκεψιμότητα στη συγκεκριμένη στατιστική κατηγορία παραμένει η Παναγία Κερά στην Κριτσά, καθώς ο βυζαντινός ναός περιλαμβάνεται στους πίνακες των μουσείων της ΕΛΣΤΑΤ.

Μουσείο – Μνημείο Επισκέπτες 2025 Έσοδα 2025 Επισκέπτες α΄ εξαμήνου 2026 Έσοδα α΄ εξαμήνου 2026 Παναγία Κερά 17.820 70.970 € 6.611 26.406 € Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου 13.643 84.904 € 5.277 32.645 € Αρχαιολογικό Μουσείο Σητείας 5.363 18.907 € 2.040 — Αρχαιολογική Συλλογή Ιεράπετρας 4.090 13.010 € 1.490 — Σύνολο κατηγορίας 40.916 187.791 € 15.418 69.322 €

Πάνω από 5 εκατ. ευρώ στα ταμεία του ΟΔΑΠ – Το ζήτημα της ανταποδοτικότητας

Ο συνολικός οικονομικός απολογισμός των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου για το 2025 ανήλθε σε 5.176.951 ευρώ, με 441.943 καταγεγραμμένες επισκέψεις.

Από το σύνολο αυτών των εισπράξεων, περίπου το 93,6% προήλθε αποκλειστικά από τη Σπιναλόγκα.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι συνολικές εισπράξεις στο Λασίθι διαμορφώθηκαν στα 1.831.034 ευρώ, με 156.290 επισκέψεις.

Τα συγκεκριμένα μεγέθη επαναφέρουν στη συζήτηση το ζήτημα της ανταποδοτικότητας των εσόδων που εισπράττει ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ).

Πόσα από τα εκατομμύρια ευρώ που αποφέρουν ετησίως τα μνημεία του Λασιθίου διατίθενται για τη συντήρησή τους, την αναβάθμιση των υποδομών, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την εξυπηρέτηση των εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών;

Τα στοιχεία επισκεψιμότητας και εισπράξεων δεν δίνουν από μόνα τους απάντηση. Για την αποτύπωση της πραγματικής ανταποδοτικότητας απαιτούνται αναλυτικά οικονομικά στοιχεία για τις δαπάνες και τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην περιοχή.