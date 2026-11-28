Μια βραδιά γεμάτη φως, μουσική, παλμό και χριστουγεννιάτικη μαγεία στήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (27/11) στο Ηράκλειο! Η Πλατεία Ελευθερίας βούλιαξε από κόσμο, με μικρούς και μεγάλους να δίνουν δυναμικό «παρών» στη μεγάλη γιορτή για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Τα φώτα στο ύψους 15 μέτρων χριστουγεννιάτικο δέντρο άναψαν, τα χειροκροτήματα και οι επευφημίες πλημμύρισαν την πλατεία και το Ηράκλειο μπήκε και επίσημα σε εορταστικούς ρυθμούς.

Το γιορτινό σκηνικό απογειώνεται με τον Κωστή Μαραβέγια, ο οποίος με την ενέργεια και τα τραγούδια του ξεσηκώνει το κοινό, μετατρέποντας την καρδιά της πόλης σε μια τεράστια συναυλιακή σκηνή.

Το εορταστικό πρόγραμμα ξεκίνησε στις 20:00 με την εμφάνιση της Παιδικής Χορωδίας του Δήμου Ηρακλείου, η οποία έδωσε τον πρώτο χριστουγεννιάτικο τόνο στη βραδιά. Στις 20:15, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου ξεκίνησε τη διαδρομή της από τη Λότζια, συνοδεύοντας με μουσικές τους δημότες και τους επισκέπτες προς την Πλατεία Ελευθερίας. Υπό τη διεύθυνση της αρχιμουσικού Δέσποινας Σκανδαλάκη, οι μουσικοί πλημμύρισαν το κέντρο της πόλης με χαρούμενους, εορταστικούς ήχους.

Στις 9 το βράδυ ο δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, έδωσε το σύνθημα για την αντίστροφη μέτρηση και τα φώτα άναψαν στο ύψους 15 μέτρων χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η φετινή τελετή συνοδεύτηκε και πάλι από τη ρίψη «αθόρυβων» πυροτεχνημάτων, σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη της εορταστικής περιόδου.

H ξεχωριστή βραδιά κορυφώνεται με τη συναυλία του αγαπημένου τραγουδοποιού Κωστή Μαραβέγια, ο οποίος θα δώσει τον δικό του μουσικό τόνο στη χριστουγεννιάτικη γιορτή της πόλης.