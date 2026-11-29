Σε τρεις άμεσες παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 18,7 εκατ ευρώ για την αποκατάσταση των εκτεταμένων καταστροφών που υπέστη το οδικό δίκτυο και άλλες υποδομές του Λασιθίου από τις έντονες πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή τον περασμένο Οκτώβριο προχωρά η κυβέρνηση.

Είχε προηγηθεί στενή συνεργασία του Α’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λασιθίου Γιάννη Πλακιωτάκη με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση και τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για την κρατική αρωγή, Κώστα Κατσαφάδο αλλά και άμεσες επιτόπιες αυτοψίες των αρμόδιων κλιμακίων προκειμένου να καταγραφούν με ακρίβεια οι ζημιές και να προγραμματιστεί ο βέλτιστος σχεδιασμός για την γρήγορη στήριξη των πληγεισών περιοχών.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής ανταποκρίθηκε στο σύνολο των αιτημάτων και προχωρά σε χρηματοδότηση των:

Δήμου Ιεράπετρας με ποσό 3.700.000 ευρώ

Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου με ποσό 4.200.000 ευρώ

Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου με ποσό 10.794.000 ευρώ.

Οι πόροι κατανέμονται στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030. Η χρηματοδότηση αφορά κυρίως στην αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσαν τα πρωτοφανή ακραία καιρικά φαινόμενα και οι πλημμύρες της 1ης έως 4ης Οκτωβρίου 2026 στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, καθώς και στην κάλυψη ζημιών από προγενέστερες φυσικές καταστροφές.

Τα έργα αφορούν, μεταξύ άλλων, στην αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού, δημοτικού και αγροτικού οδικού δικτύου, στον καθαρισμό και τη διευθέτηση ρεμάτων και ποταμών, στην αποκατάσταση δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και ομβρίων υδάτων, στην άρση κατολισθήσεων και καταπτώσεων, στην αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων, καθώς και σε έργα πρόληψης, όπως φράγματα ανάσχεσης και αντιμετώπιση της διάβρωσης ακτών.

Ο κ. Πλακιωτάκης δήλωσε για την εξέλιξη: «Η έγκριση χρηματοδότησης ύψους 18,7 εκατομμυρίων ευρώ προς τους Δήμους Ιεράπετρας και Οροπεδίου καθώς και προς την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου για έργα αποκατάστασης των υποδομών που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές στο Λασίθι αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την περιοχή μας και τους κατοίκους της. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την άμεση ανταπόκριση των αρμόδιων υπουργείων και την αποτελεσματική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, που οδήγησαν στην ταχεία έγκριση των απαραίτητων πόρων.

Η απόφαση αυτή αποδεικνύει στην πράξη ότι η Πολιτεία βρίσκεται δίπλα στις τοπικές κοινωνίες, ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές, με συγκεκριμένες παρεμβάσεις και ουσιαστική στήριξη. Δεν μένουμε στις διαπιστώσεις και στις εξαγγελίες, αλλά προχωρούμε σε πράξεις που δίνουν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. Προτεραιότητά μας είναι η γρήγορη και ποιοτική αποκατάσταση των ζημιών, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών και η διασφάλιση της ασφάλειας και της καθημερινότητας των πολιτών. Θα συνεχίσω να παρακολουθώ στενά την πορεία υλοποίησης των έργων, διεκδικώντας την ταχύτερη δυνατή αξιοποίηση των εγκεκριμένων κονδυλίων. Το Λασίθι χρειάζεται έργα, αποτέλεσμα και έμπρακτο ενδιαφέρον. Και αυτή η χρηματοδότηση αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση».