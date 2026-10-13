Ο Άγιος Νικόλαος υποδέχεται την 1η Παγκρήτια Έκθεση Σπίτι & Οικοδομή

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες για την 1η Παγκρήτια Έκθεση Σπίτι & Οικοδομή – Home Expo Crete, που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 16 έως και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου.

Η έκθεση διοργανώνεται από τη SOLO EVENT, με συνδιοργανωτή τον Δήμο Αγίου Νικολάου και την υποστήριξη της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (ΔΑΕΑΝ), αποτελώντας μια σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και την προβολή της περιοχής.

Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο σημείο αναφοράς για τον κλάδο της κατοικίας και της οικοδομής στην Κρήτη, συγκεντρώνοντας επιχειρήσεις, επαγγελματίες και επισκέπτες από ολόκληρο το νησί.

Στον εκθεσιακό χώρο θα παρουσιαστεί ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών που αφορούν την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενεργειακή αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και τη διακόσμηση της κατοικίας. Έπιπλα, είδη σπιτιού, δομικά υλικά, κουφώματα, ξυλεία, εργαλεία, μαρμάρινες και γυάλινες κατασκευές, καθώς και σύγχρονες ενεργειακές λύσεις, θα δώσουν στους επισκέπτες τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις νέες τάσεις της αγοράς και να γνωρίσουν τις προτάσεις των συμμετεχουσών επιχειρήσεων.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου στηρίζει δράσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια, δημιουργούν προοπτικές επαγγελματικής συνεργασίας και συμβάλλουν στην τόνωση της τοπικής οικονομίας. Η φιλοξενία της Home Expo Crete εντάσσεται σε αυτή την κατεύθυνση, αναδεικνύοντας παράλληλα τη δυνατότητα του Αγίου Νικολάου να υποδέχεται σημαντικές εκθεσιακές και πολιτιστικές διοργανώσεις με παγκρήτια εμβέλεια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το τριήμερο της έκθεσης συμπίπτει με τη διεξαγωγή ιστιοπλοϊκών αγώνων στην περιοχή, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα εκδηλώσεων που συνδυάζει την επιχειρηματικότητα με τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.

Μουσικό φινάλε με τον Δήμο Αναστασιάδη

Η αυλαία του τριημέρου θα πέσει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στις 21:00, με μια μεγάλη συναυλία του δημοφιλούς ερμηνευτή Δήμου Αναστασιάδη, στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου.

Η μουσική εκδήλωση θα σηματοδοτήσει την ολοκλήρωση της Home Expo Crete και των ιστιοπλοϊκών αγώνων, προσφέροντας σε κατοίκους και επισκέπτες μια ξεχωριστή βραδιά ψυχαγωγίας.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου καλεί τους δημότες, τους επαγγελματίες και τους επισκέπτες από όλη την Κρήτη να επισκεφθούν την έκθεση, να γνωρίσουν τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν και να στηρίξουν μια νέα διοργάνωση που φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός για την περιοχή και ολόκληρο το νησί.

Ημερομηνίες: Παρασκευή 16 – Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026

Τοποθεσία: Μαρίνα Αγίου Νικολάου

Ώρες λειτουργίας έκθεσης: Καθημερινά 10:00–21:00

Γενική είσοδος έκθεσης: 3 ευρώ

Συναυλία Δήμου Αναστασιάδη: Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στις 21:00

Είσοδος συναυλίας: 5 ευρώ