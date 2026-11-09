Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου: Χωρίς αναισθησιολόγο και ακτινολόγο στον πίνακα εφημερίας – Νέα ερωτήματα για τη στελέχωση

Νέα ερωτήματα για τη δυνατότητα πλήρους κάλυψης των εφημεριών του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου προκαλεί ο πίνακας που αφορά το 24ωρο από τις 08:00 της Κυριακής 8 Νοεμβρίου έως τις 08:00 της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με το δημοσιευμένο πρόγραμμα, δεν αναγράφονταν εφημερεύοντες ιατροί στο Αναισθησιολογικό και στο Ακτινολογικό Τμήμα.

Η εικόνα αυτή αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο ως προς τη στελέχωση κρίσιμων ειδικοτήτων.

Δύο ειδικότητες με σημαντικό ρόλο

Η παρουσία αναισθησιολόγου είναι κρίσιμη σε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις, στην υποστήριξη ασθενών και σε ορισμένες επείγουσες ιατρικές διαδικασίες.

Αντίστοιχα, η ακτινολογική υποστήριξη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαγνωστική διερεύνηση περιστατικών, ιδιαίτερα όταν απαιτείται ταχεία αξιολόγηση.

Η απουσία ονόματος εφημερεύοντος στον δημοσιευμένο πίνακα δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι δεν υπήρχε κανένας εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης επείγοντος περιστατικού.

Ωστόσο, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το πώς είχε οργανωθεί η συγκεκριμένη εφημερία.

Ποια τμήματα εμφανίζονταν να εφημερεύουν

Στον ίδιο πίνακα καταγράφονταν εφημερίες σε σειρά άλλων τμημάτων του νοσοκομείου.

Μεταξύ αυτών βρίσκονταν η Παθολογική, η Καρδιολογική, η Παιδιατρική, η Μαιευτική–Γυναικολογική και η Ορθοπεδική.

Εφημερεύοντες αναγράφονταν επίσης για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, τη Χειρουργική και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Το ζήτημα, επομένως, αφορά συγκεκριμένα τα εμφανιζόμενα κενά στις δύο ειδικότητες και όχι τη γενική παύση λειτουργίας του νοσοκομείου.

Η διαφορά ανάμεσα στον πίνακα και την πραγματική κάλυψη

Για την πλήρη αξιολόγηση της κατάστασης χρειάζεται επίσημη διευκρίνιση από τη διοίκηση.

Συγκεκριμένα, πρέπει να γίνει γνωστό εάν υπήρχε δυνατότητα κάλυψης μέσω εφημερίας ετοιμότητας, συνεργασίας με άλλες δομές ή διαφορετικής διαδικασίας αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών.

Επιπλέον, απαιτείται να αποσαφηνιστεί αν το πρόγραμμα τροποποιήθηκε στη διάρκεια του 24ώρου.

Χωρίς αυτά τα στοιχεία, δεν είναι δυνατόν να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ασθενών.

Ένα επαναλαμβανόμενο ζήτημα για το Λασίθι

Η εικόνα της συγκεκριμένης εφημερίας προστίθεται στον ευρύτερο προβληματισμό για τη στελέχωση των δημόσιων υγειονομικών δομών του Λασιθίου.

Οι ελλείψεις σε ειδικότητες, η δυσκολία κάλυψης οργανικών θέσεων και η ανάγκη διατήρησης ασφαλούς προγράμματος εφημεριών απασχολούν συστηματικά εργαζομένους και τοπική κοινωνία.

Για ένα νοσοκομείο που εξυπηρετεί σημαντικό μέρος της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, η προβλεψιμότητα στην κάλυψη των επειγόντων αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση ασφαλούς λειτουργίας.

Τα ερωτήματα που χρειάζονται απαντήσεις

Το βασικό ερώτημα δεν είναι μόνο γιατί δύο ειδικότητες απουσίαζαν από έναν συγκεκριμένο πίνακα.

Είναι εάν υπάρχει οργανωμένος και σταθερός μηχανισμός κάλυψης αυτών των κενών όταν προκύπτουν.

Η δημοσιοποίηση σαφών απαντήσεων από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές θα επέτρεπε στους πολίτες να γνωρίζουν ποιες υπηρεσίες μπορούν να εξυπηρετηθούν ανά πάσα στιγμή και με ποια διαδικασία.