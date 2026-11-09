Πρόληψη της εισαγωγής και εξάπλωσης του βακτηρίου Xylella fastidiosa

Με αφορμή την πρόσφατη επιβεβαίωση παρουσίας του βακτηρίου Xylella fastidiosa στο Λουξεμβούργο,

γνωρίζουμε στους επαγγελματίες του κλάδου, ότι για την αποφυγή εισόδου του βακτηρίου Xylella fastidiosa στην Ελλάδα, όλα τα φυτά που διακινούνται στην Ε.Ε. πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από έγκυρο φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.

Απαιτείται μέγιστη προσοχή κατά την παραλαβή υλικού από άλλα κράτη μέλη, καθώς τα φυτά ενδέχεται να είναι φορείς μολυσματικών ασθενειών χωρίς να εμφανίζουν ορατά συμπτώματα. Οι υπόχρεοι οφείλουν να γνωστοποιούν τις αφίξεις στις αρχές και να τηρούν αρχεία ιχνηλασιμότητας. Η Ελλάδα παραμένει μέχρι σήμερα απαλλαγμένη από το Xylellafastidiosa.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ιδιαίτερη επαγρύπνηση απαιτείται για φυτά-ξενιστές που είναι εξαιρετικά ευάλωτα στη διάδοση του καταστροφικού βακτηρίου Xylella fastidiosa:

Φυτά υψηλού κινδύνου: Ελιά, Αμυγδαλιά, Πικροδάφνη, Πολύγαλα, Καφεόδεντρο, Δενδρολίβανο, Λεβάντα.

Λοιποί ξενιστές ενδιαφέροντος: Σπάρτο, Μυρτιά, Φιλλύκια, Λαδανιές, Ακακία, Δρύες, Πλάτανοι, Φτελιές, Σφένδαμοι, Κερασιά, Ροδακινιά.

Μετά τον πρόσφατο εντοπισμό του βακτηρίου σε αμπελουργική περιοχή του Λουξεμβούργου, συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή κατά την εισαγωγή και διακίνηση πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου (Vitisspp.), καθώς και φυτών εσπεριδοειδών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Με βάση τη φυτοϋγειονομική νομοθεσία, προκειμένου να υπάρξει αποτροπή εισόδου και προστασία από το παθογόνο στη χώρα μας, προβλέπονται μια σειρά από διαδικασίες, που αφορούν την εισαγωγή, διακίνηση και διαχείριση των φυτών ξενιστών.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΠΤΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ

Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα όπως καψάλισμα ή ξήρανση της περιφέρειας των φύλλων, ξήρανση βλαστών ή κλάδων, χλώρωση, απότομη ή γενικευμένη εξασθένηση του φυτού,πρέπει να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση από την αρμόδια αρχή. Παρακαλούμε, σε περίπτωση διαπίστωσης ή υποψίας συμπτωμάτων αλλά και για οποιαδήποτε υποψία διακίνησης μη πιστοποιημένου υλικού, να προχωρήσετε στην άμεση ενημέρωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της περιοχής σας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου: Άγιος Νικόλαος: 2841340521, Ιεράπετρα: 2842305167, Σητεία: 2843341312.