Νέος ΒΟΑΚ: Τον παρέδωσαν στην κυκλοφορία, αλλά το οδόστρωμα προκαλεί ερωτήματα – «Σαμαράκια», λακκούβες και πρόχειρα μπαλώματα

Μόλις λίγες ημέρες μετά την επίσημη παράδοση στην κυκλοφορία του πρώτου τμήματος του νέου Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, από τη Νεάπολη προς τον Άγιο Νικόλαο, η εικόνα που παρουσιάζει το οδόστρωμα σε συγκεκριμένα σημεία προκαλεί έντονο προβληματισμό.

Ένα έργο τεράστιας σημασίας για το Λασίθι, που υλοποιείται με δημόσιους πόρους πολλών εκατομμυρίων ευρώ και παρουσιάστηκε ως σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στην Κρήτη, φαίνεται να εμφανίζει ήδη αισθητές ατέλειες στην επιφάνεια του δρόμου.

Το CNA.GR, μέσα από βίντεο που κατέγραψε κατά τη διέλευση από το νεοπαραδοθέν τμήμα, αναδεικνύει σημεία του οδοστρώματος που δημιουργούν εύλογα ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα των εργασιών και την κατάσταση στην οποία παραδόθηκε ο δρόμος στους οδηγούς.

«Σαμαράκια», ανωμαλίες και λακκούβες σε έναν ολοκαίνουργιο δρόμο

Σύμφωνα με όσα καταγράφονται στο βίντεο του CNA.GR, κατά μήκος της διαδρομής παρατηρούνται σημεία με ανομοιομορφίες στην άσφαλτο, μικρές κοιλότητες και εξογκώματα που θυμίζουν «σαμαράκια».

Η εικόνα αυτή δημιουργεί ερωτήματα, καθώς πρόκειται για τμήμα ενός νέου αυτοκινητοδρόμου, το οποίο παραδόθηκε μόλις την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026.

Η ομαλότητα του οδοστρώματος δεν αποτελεί απλώς ζήτημα αισθητικής. Συνδέεται με την ποιότητα κύλισης, την άνεση και την ασφαλή συμπεριφορά των οχημάτων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για έναν σύγχρονο οδικό άξονα.

Το κατά πόσο οι συγκεκριμένες ανωμαλίες βρίσκονται εντός των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών είναι κάτι που πρέπει να αποσαφηνιστεί από τους αρμόδιους μηχανικούς και τις υπηρεσίες ελέγχου του έργου.

Παλιές διαγραμμίσεις καλυμμένες με λεπτό στρώμα ασφάλτου

Ακόμη πιο έντονη είναι η εικόνα σε σημεία όπου παλαιότερες διαγραμμίσεις του οδοστρώματος φαίνεται να έχουν καλυφθεί με λεπτή στρώση ασφαλτικού υλικού.

Οι γραμμές εξακολουθούν να διακρίνονται κάτω από τη νέα επίστρωση, δημιουργώντας μια εικόνα που περισσότερο παραπέμπει σε προσωρινή διόρθωση παρά στην τελική εμφάνιση ενός ολοκαίνουργιου αυτοκινητοδρόμου.

Είναι αυτή η προβλεπόμενη τεχνική διαδικασία; Πρόκειται για προσωρινή παρέμβαση μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών ή για την τελική κατάσταση στην οποία παραδόθηκε το συγκεκριμένο σημείο;

Και κυρίως, έχουν ελεγχθεί η ποιότητα, το πάχος και η αντοχή της ασφαλτικής επίστρωσης;

Πρόκειται για ερωτήματα που δεν μπορούν να απαντηθούν μόνο από μια οπτική καταγραφή, αλλά απαιτούν σαφή τεχνική ενημέρωση από την κατασκευάστρια εταιρεία και τις υπηρεσίες που επιβλέπουν το έργο.

Ένα έργο εκατομμυρίων δεν μπορεί να αφήνει τέτοια ερωτήματα

Ο νέος ΒΟΑΚ δεν αποτελεί μια συνηθισμένη ασφαλτόστρωση επαρχιακού δρόμου.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής που υλοποιούνται στην Κρήτη, με στόχο να βελτιώσει ουσιαστικά την οδική ασφάλεια και να αλλάξει τις συνθήκες μετακίνησης για χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες.

Γι’ αυτό και οι απαιτήσεις πρέπει να είναι ανάλογες του μεγέθους και του οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Δεν αρκεί ένας δρόμος να παραδίδεται επίσημα στην κυκλοφορία με ανακοινώσεις, φωτογραφίες και δηλώσεις.

Πρέπει να παραδίδεται με την ποιότητα που προβλέπουν οι τεχνικές προδιαγραφές και με την ασφάλεια που δικαιούνται οι πολίτες.

Η εικόνα που κατέγραψε το CNA.GR δημιουργεί την εντύπωση ότι, τουλάχιστον σε ορισμένα σημεία, οι εργασίες ενδέχεται να χρειάζονται πρόσθετες παρεμβάσεις ή διορθώσεις.

Εάν πρόκειται για προσωρινές κατασκευαστικές λύσεις, οι αρμόδιοι οφείλουν να ενημερώσουν με σαφήνεια πότε προβλέπεται να αποκατασταθούν.

Παραδόθηκαν τα πρώτα 6 χιλιόμετρα – Τι έχει ολοκληρωθεί πραγματικά;

Υπενθυμίζεται ότι στις 29 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η επίσημη παράδοση των πρώτων 10 χιλιομέτρων του τμήματος Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστου Δήμα.

Ωστόσο, κατά την παρουσίαση του έργου διευκρινίστηκε ότι τα πρώτα έξι χιλιόμετρα δίνονται στην κυκλοφορία χωρίς περιορισμούς, ενώ στα υπόλοιπα τέσσερα προς τον Άγιο Νικόλαο προβλέπονταν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ολοκλήρωση εκκρεμών εργασιών.

Το γεγονός αυτό καθιστά ακόμη πιο αναγκαία τη διευκρίνιση για το ποια σημεία έχουν παραδοθεί στην τελική τους μορφή και σε ποια συνεχίζονται κατασκευαστικές παρεμβάσεις.

Πέντε ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις

Το CNA.GR θέτει δημόσια συγκεκριμένα ερωτήματα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, την κατασκευάστρια εταιρεία και τις αρμόδιες υπηρεσίες επίβλεψης:

Έχει πραγματοποιηθεί ο προβλεπόμενος τεχνικός έλεγχος ομαλότητας και ποιότητας του οδοστρώματος πριν από την παράδοσή του στην κυκλοφορία; Πώς εξηγούνται οι εμφανείς ανωμαλίες, οι εξογκώσεις και οι κοιλότητες που καταγράφονται στο βίντεο; Για ποιον λόγο παλαιότερες διαγραμμίσεις φαίνεται να έχουν καλυφθεί με λεπτή ασφαλτική επίστρωση, αντί να έχουν απομακρυνθεί ή αντιμετωπιστεί με διαφορετική τεχνική διαδικασία; Πρόκειται για προσωρινές παρεμβάσεις ή για την οριστική μορφή του οδοστρώματος; Υπάρχει προγραμματισμός συμπληρωματικών εργασιών και, εφόσον υπάρχουν προβληματικά σημεία, ποιος θα αναλάβει την αποκατάστασή τους και με ποιο χρονοδιάγραμμα;

Οι οδηγοί δεν χρειάζονται εγκαίνια. Χρειάζονται ασφαλείς δρόμους.

Η παράδοση ενός νέου αυτοκινητοδρόμου αποτελεί αναμφίβολα σημαντική εξέλιξη για την Κρήτη. Δεν μπορεί, όμως, να αποτελεί λόγο να παραβλέπονται ζητήματα που σχετίζονται με την ποιότητα της κατασκευής.

Αντιθέτως, όσο μεγαλύτερο είναι το έργο και όσο υψηλότερο το κόστος του, τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι η απαίτηση για διαφάνεια, τεχνική αρτιότητα και ουσιαστικό έλεγχο.

Οι εικόνες που κατέγραψε το CNA.GR προκαλούν εύλογο προβληματισμό και δημιουργούν την εντύπωση μιας παράδοσης που, τουλάχιστον σε ορισμένα σημεία, ενδέχεται να έγινε πριν ολοκληρωθούν όλες οι αναγκαίες διορθώσεις.

Το εάν αυτή η εικόνα συνδέεται με κατασκευαστικές αστοχίες, προσωρινές εργασίες ή τεχνικά αποδεκτές παρεμβάσεις είναι ζήτημα που πρέπει να απαντηθεί τεκμηριωμένα.

Το CNA.GR αναμένει επίσημες διευκρινήσεις από τους αρμόδιους φορείς και την κατασκευάστρια εταιρεία και θα δημοσιεύσει κάθε σχετική τοποθέτηση.

Γιατί σε έναν δρόμο που κατασκευάζεται για να εξυπηρετεί τις επόμενες γενιές, η ποιότητα και η ασφάλεια δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως λεπτομέρειες.