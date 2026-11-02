Δημοτική Λέσχη Ανάγνωσης | Μια νέα πολιτιστική πρωτοβουλία για το βιβλίο ξεκινά στον Άγιο Νικόλαο

Στο Δήμο μας ξεκινάμε τη δημιουργία Δημοτικής Λέσχης Ανάγνωσης με την επωνυμία «Το λιμάνι του Βιβλίου». Στόχος μας είναι η ανάδειξη της φιλαναγνωσίας και η δημιουργία μιας ζωντανής κοινότητας ανταλλαγής ιδεών.

Σε κάθε συνάντηση της Λέσχης θα συζητιέται ένα βιβλίο ελληνικής ή ξένης πεζογραφίας με την παρουσία (όποτε αυτό είναι εφικτό) του συγγραφέα ή αντίστοιχα του μεταφραστή ή ειδικού στο είδος που θα αναζητηθεί κάθε φορά.

Σας προσκαλούμε να γίνετε μέλη αυτής της Λέσχης, όλοι εσείς που αγαπάτε το βιβλίο, που θέλετε να μοιράζεστε τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τους προβληματισμούς σας για όλα εκείνα που φέρνουν στην επιφάνεια οι σελίδες ενός βιβλίου.

Η Λέσχη Ανάγνωσης του Δήμου μας φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χώρο συνάντησης, διαλόγου και δημιουργικής επικοινωνίας για πολίτες κάθε ηλικίας.

Πώς θα λειτουργεί η Λέσχη Ανάγνωσης:

Συναντήσεις: Θα πραγματοποιούνται μία φορά το μήνα, σε ημέρα και ώρα που θα συναποφασιστεί.

Χώρος: Οι συναντήσεις μας θα φιλοξενούνται σε κατάλληλο χώρο που θα ανακοινωθεί σύντομα.

Θεματολογία: Θα είναι ανοιχτή σε διάφορα είδη λογοτεχνίας (ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία, ιστορικό μυθιστόρημα κ.ά.) με βάση τις προτιμήσεις των μελών.

Πρώτη Αναγνωριστική Συνάντηση:

Σας περιμένουμε στην πρώτη μας συνάντηση γνωριμίας, προκειμένου να συζητήσουμε τον τρόπο λειτουργίας της Λέσχης, να γνωριστούμε και να επιλέξουμε το πρώτο μας βιβλίο.

Ημερομηνία: Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 18:00

Τοποθεσία: Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Γ΄ όροφος, κινηματοθέατρο REX – είσοδος από οδό Κ. Σφακιανάκη)

Η συμμετοχή στη Λέσχη Ανάγνωσης είναι δωρεάν και ανοιχτή σε όλους τους κατοίκους και δημότες.

Με εκτίμηση

Σοφία Καραμανώλη

Αντιδήμαρχος Πανεπιστημιακών Υποθέσεων,

Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης Δήμου Αγίου Νικολάου