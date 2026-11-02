Κρήτη: Αφρικανική σκόνη και τοπικές βροχές σήμερα – Η πρόγνωση για τον Άγιο Νικόλαο

Με αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα, νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών ξεκινά η εβδομάδα στην Κρήτη.
Για σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, προβλέπονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχοπτώσεις σε περιοχές του νησιού.
Η θερμοκρασία αναμένεται να κινηθεί σε σχετικά ήπια επίπεδα για την εποχή.
Η γενική πρόγνωση
Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, με εντάσεις 3 έως 5 μποφόρ.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των καιρικών συνθηκών αποτελεί η μεταφορά σκόνης, η οποία αναμένεται να επηρεάσει την ατμοσφαιρική εικόνα σε περιοχές του νησιού.
Ο καιρός στον Άγιο Νικόλαο
Για την περιοχή του Αγίου Νικολάου αναμένονται νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες.
Η πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών παραμένει, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε ήπια επίπεδα.
Οι πολίτες που προγραμματίζουν υπαίθριες εργασίες ή μετακινήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές μεταβολές του καιρού.
Αφρικανική σκόνη στην ατμόσφαιρα
Η μεταφορά σκόνης αποτελεί φαινόμενο που εμφανίζεται κατά περιόδους στην ανατολική Μεσόγειο, ιδιαίτερα όταν επικρατούν κατάλληλες ατμοσφαιρικές συνθήκες.
Η ένταση του φαινομένου μπορεί να παρουσιάσει σημαντικές διαφορές από περιοχή σε περιοχή.
Άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα ή αυξημένη ευαισθησία στην ατμοσφαιρική ρύπανση μπορούν να συμβουλεύονται τις επίσημες μετρήσεις ποιότητας του αέρα και τις οδηγίες των αρμόδιων υγειονομικών υπηρεσιών.
Τι αναμένεται τις επόμενες ώρες
Η πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών βροχών και η παρουσία νεφώσεων θα συνεχίσουν να χαρακτηρίζουν την ημέρα.
Ωστόσο, δεν προκύπτει από τη συγκεκριμένη πρόγνωση ότι η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο των ισχυρότερων φαινομένων που επηρεάζουν άλλες περιοχές της χώρας.
Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τα επικαιροποιημένα δελτία καιρού, καθώς οι τοπικές συνθήκες μπορεί να μεταβληθούν.
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