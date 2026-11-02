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    ΚΡΗΤΗ

    Κρήτη: Αφρικανική σκόνη και τοπικές βροχές σήμερα – Η πρόγνωση για τον Άγιο Νικόλαο

    Με αυξημένες νεφώσεις ξεκινά η εβδομάδα, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς – Νότιοι άνεμοι έως 5 μποφόρ και πιθανότητα πρόσκαιρων βροχοπτώσεων.
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    NOVA

    Με αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα, νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών ξεκινά η εβδομάδα στην Κρήτη.

    Gregorys

    Για σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, προβλέπονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχοπτώσεις σε περιοχές του νησιού.

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    Η θερμοκρασία αναμένεται να κινηθεί σε σχετικά ήπια επίπεδα για την εποχή.

    ΜΗΛΟ

    Η γενική πρόγνωση

    Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

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    Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, με εντάσεις 3 έως 5 μποφόρ.

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    Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των καιρικών συνθηκών αποτελεί η μεταφορά σκόνης, η οποία αναμένεται να επηρεάσει την ατμοσφαιρική εικόνα σε περιοχές του νησιού.

    Ο καιρός στον Άγιο Νικόλαο

    Για την περιοχή του Αγίου Νικολάου αναμένονται νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες.

    Η πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών παραμένει, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε ήπια επίπεδα.

    Οι πολίτες που προγραμματίζουν υπαίθριες εργασίες ή μετακινήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές μεταβολές του καιρού.

    Αφρικανική σκόνη στην ατμόσφαιρα

    Η μεταφορά σκόνης αποτελεί φαινόμενο που εμφανίζεται κατά περιόδους στην ανατολική Μεσόγειο, ιδιαίτερα όταν επικρατούν κατάλληλες ατμοσφαιρικές συνθήκες.

    Η ένταση του φαινομένου μπορεί να παρουσιάσει σημαντικές διαφορές από περιοχή σε περιοχή.

    Άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα ή αυξημένη ευαισθησία στην ατμοσφαιρική ρύπανση μπορούν να συμβουλεύονται τις επίσημες μετρήσεις ποιότητας του αέρα και τις οδηγίες των αρμόδιων υγειονομικών υπηρεσιών.

    Τι αναμένεται τις επόμενες ώρες

    Η πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών βροχών και η παρουσία νεφώσεων θα συνεχίσουν να χαρακτηρίζουν την ημέρα.

    Ωστόσο, δεν προκύπτει από τη συγκεκριμένη πρόγνωση ότι η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο των ισχυρότερων φαινομένων που επηρεάζουν άλλες περιοχές της χώρας.

    Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τα επικαιροποιημένα δελτία καιρού, καθώς οι τοπικές συνθήκες μπορεί να μεταβληθούν.

    Πηγή: ΕΜΥ
    Yiannis

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