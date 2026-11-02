Κρήτη: Αφρικανική σκόνη και τοπικές βροχές σήμερα – Η πρόγνωση για τον Άγιο Νικόλαο

Με αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα, νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών ξεκινά η εβδομάδα στην Κρήτη.

Για σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, προβλέπονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχοπτώσεις σε περιοχές του νησιού.

Η θερμοκρασία αναμένεται να κινηθεί σε σχετικά ήπια επίπεδα για την εποχή.

Η γενική πρόγνωση

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, με εντάσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των καιρικών συνθηκών αποτελεί η μεταφορά σκόνης, η οποία αναμένεται να επηρεάσει την ατμοσφαιρική εικόνα σε περιοχές του νησιού.

Ο καιρός στον Άγιο Νικόλαο

Για την περιοχή του Αγίου Νικολάου αναμένονται νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες.

Η πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών παραμένει, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε ήπια επίπεδα.

Οι πολίτες που προγραμματίζουν υπαίθριες εργασίες ή μετακινήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές μεταβολές του καιρού.

Αφρικανική σκόνη στην ατμόσφαιρα

Η μεταφορά σκόνης αποτελεί φαινόμενο που εμφανίζεται κατά περιόδους στην ανατολική Μεσόγειο, ιδιαίτερα όταν επικρατούν κατάλληλες ατμοσφαιρικές συνθήκες.

Η ένταση του φαινομένου μπορεί να παρουσιάσει σημαντικές διαφορές από περιοχή σε περιοχή.

Άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα ή αυξημένη ευαισθησία στην ατμοσφαιρική ρύπανση μπορούν να συμβουλεύονται τις επίσημες μετρήσεις ποιότητας του αέρα και τις οδηγίες των αρμόδιων υγειονομικών υπηρεσιών.

Τι αναμένεται τις επόμενες ώρες

Η πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών βροχών και η παρουσία νεφώσεων θα συνεχίσουν να χαρακτηρίζουν την ημέρα.

Ωστόσο, δεν προκύπτει από τη συγκεκριμένη πρόγνωση ότι η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο των ισχυρότερων φαινομένων που επηρεάζουν άλλες περιοχές της χώρας.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τα επικαιροποιημένα δελτία καιρού, καθώς οι τοπικές συνθήκες μπορεί να μεταβληθούν.