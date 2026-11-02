Χανιά: Ξεκινούν σήμερα οι ασφαλτοστρώσεις στην Ελευθερίου Βενιζέλου – Πώς αλλάζει η κυκλοφορία

Από σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, ξεκινούν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στα Χανιά, στο πλαίσιο του προγράμματος επισκευής και συντήρησης του δημοτικού οδικού δικτύου.

Πρόκειται για μία από τις βασικές οδικές αρτηρίες της πόλης, η οποία εξυπηρετεί καθημερινά σημαντικό αριθμό οδηγών και συνδέεται με τις μετακινήσεις προς το Ακρωτήρι.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων έχει ανακοινώσει προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση των εργασιών.

Πρώτο τμήμα: Από Κύπρου έως Ηρώων Πολυτεχνείου

Οι εργασίες στο πρώτο τμήμα καλύπτουν περίπου 500 μέτρα.

Στο συγκεκριμένο τμήμα θα εφαρμοστεί πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Οι οδηγοί θα πρέπει να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση και τις υποδείξεις των αρμόδιων συνεργείων.

Δεύτερο τμήμα: Από Ηρώων Πολυτεχνείου έως Μανούσου Κούνδουρου

Το δεύτερο τμήμα έχει μήκος περίπου 250 μέτρων.

Στο ρεύμα ανόδου, με κατεύθυνση από τα Χανιά προς το Ακρωτήρι, η κυκλοφορία θα απαγορεύεται.

Στο ρεύμα καθόδου, από το Ακρωτήρι προς τα Χανιά, θα εφαρμόζονται προσωρινές ρυθμίσεις με εργοταξιακή σήμανση.

Όπου απαιτείται, η κυκλοφορία θα διοχετεύεται στο διαθέσιμο ελεύθερο ρεύμα.

Στόχος η βελτίωση της οδικής ασφάλειας

Οι εργασίες εντάσσονται στο έργο «Επισκευές – Συντηρήσεις υποδομών οδών Δήμου Χανίων».

Στόχος είναι η αποκατάσταση της ποιότητας του οδοστρώματος και η δημιουργία ασφαλέστερων συνθηκών για τους χρήστες του δρόμου.

Η αναβάθμιση του συγκεκριμένου άξονα έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω του αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου.

Σύσταση προς τους οδηγούς

Ο Δήμος Χανίων ζητά από τους οδηγούς να επιδεικνύουν υπομονή και να συμμορφώνονται με την προσωρινή σήμανση.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και τις ανάγκες του εργοταξίου.

Δεν έχει ανακοινωθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οριστική ημερομηνία πλήρους ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων.