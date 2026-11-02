Άγιος Νικόλαος: Το σχέδιο για τουρισμό περισσότερους μήνες τον χρόνο – Τι προβλέπει η νέα στρατηγική μελέτη

Την επόμενη ημέρα της τουριστικής ανάπτυξης επιχειρεί να σχεδιάσει ο Δήμος Αγίου Νικολάου, μέσα από τη νέα μελέτη στρατηγικής διαχείρισης του προορισμού που παρουσιάστηκε σε ανοιχτή εκδήλωση στο Πολύκεντρο REX, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επαγγελματικών και παραγωγικών φορέων, καθώς και πολιτών που ενδιαφέρονται για το μέλλον της περιοχής.

Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού είναι η επιδίωξη για έναν τουριστικό προορισμό με μεγαλύτερη διάρκεια δραστηριότητας μέσα στο έτος, ισχυρότερη τοπική ταυτότητα και ανάπτυξη που θα συνδέεται με την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Από το καλοκαίρι σε μια πιο διευρυμένη τουριστική περίοδο

Ένα από τα βασικά ζητήματα που αναδείχθηκαν είναι η ανάγκη ο Άγιος Νικόλαος να αξιοποιήσει περισσότερα από τα χαρακτηριστικά του καλοκαιρινού τουρισμού.

Η περιοχή διαθέτει διαφορετικούς προορισμούς και σημεία ενδιαφέροντος, από τον Άγιο Νικόλαο και την Ελούντα έως τη Νεάπολη, τη Σπιναλόγκα και τους παραδοσιακούς οικισμούς.

Η ανάδειξη αυτών των στοιχείων μπορεί να δημιουργήσει δυνατότητες για νέες μορφές εμπειριών, με μεγαλύτερη γεωγραφική και χρονική διασπορά της επισκεψιμότητας.

Η παρουσίαση της μελέτης

Τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής παρουσιάστηκαν από τον δρ Σωτήριο Βαρελά, αναπληρωτή καθηγητή Στρατηγικής του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που συμμετείχε στην υλοποίηση του έργου μέσω της CK STRATEGIES.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει προτεραιότητες που αφορούν τη διαχείριση και την προβολή του προορισμού, τη βιωσιμότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η παρουσίαση αποτέλεσε επίσης αφετηρία διαλόγου με τους τοπικούς φορείς για την ιεράρχηση των αναγκών.

Μενεγάκης: Στόχος ένας ζωντανός Δήμος περισσότερους μήνες

Ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου, Μανώλης Μενεγάκης, υπογράμμισε τη σημασία ενός οργανωμένου και μακροπρόθεσμου τουριστικού σχεδιασμού.

Σύμφωνα με τη θέση της δημοτικής αρχής, η ανάπτυξη θα πρέπει να αξιοποιεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, να ενισχύει την τοπική οικονομία και να συμβάλλει στη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διατήρηση της ελκυστικότητας του Δήμου για μεγαλύτερο μέρος του έτους.

Η σύνδεση με την τοπική επιχειρηματικότητα

Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου συνδέεται άμεσα με τις δυνατότητες της τοπικής αγοράς.

Επιχειρήσεις εστίασης, εμπορικά καταστήματα, πολιτιστικοί χώροι και πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας πιο ολοκληρωμένης εμπειρίας για τον επισκέπτη.

Ωστόσο, η λειτουργία ενός προορισμού τους χειμερινούς μήνες προϋποθέτει τη διαθεσιμότητα κατάλληλων μεταφορών, δραστηριοτήτων, υποδομών και υπηρεσιών.

Η τουριστική προβολή από μόνη της δεν εξασφαλίζει ότι οι επισκέπτες θα έχουν επαρκείς λόγους και δυνατότητες να επιλέξουν την περιοχή εκτός της θερινής περιόδου.

Μαυρής: Από τη μελέτη στις εφαρμόσιμες παρεμβάσεις

Ο αντιδήμαρχος Τουρισμού, Αντώνης Μαυρής, ο οποίος είχε την εποπτεία της προσπάθειας, ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας με τους επαγγελματίες και τους παραγωγικούς φορείς.

Η δημοτική αρχή αντιμετωπίζει τη μελέτη ως εργαλείο για τον σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών και όχι ως αυτόματη υλοποίηση νέων έργων.

Η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής θα εξαρτηθεί από την επιλογή προτεραιοτήτων και τη δυνατότητα χρηματοδότησης των προτεινόμενων δράσεων.

Το κρίσιμο επόμενο βήμα

Σύμφωνα με τον δρ Βαρελά, οι επιμέρους τομείς της μελέτης απαιτούν περαιτέρω εξειδίκευση, ώστε να μετατραπούν σε συγκεκριμένα έργα και πρωτοβουλίες.

Η επόμενη φάση αφορά την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων από τον Δήμο και τους τοπικούς φορείς, καθώς και την αναζήτηση διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Για τον Άγιο Νικόλαο, το ουσιαστικό ζητούμενο είναι να μετατραπεί ο στρατηγικός σχεδιασμός σε πρακτικές ενέργειες με σαφείς στόχους και αποτελέσματα.

Η παρουσίαση της μελέτης αποτελεί την αφετηρία αυτής της διαδικασίας, όχι την ολοκλήρωσή της.