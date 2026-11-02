Ηράκλειο: Απολογείται 54χρονος για υπόθεση διακίνησης προσωπικού βίντεο χωρίς συναίνεση

Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να απολογηθεί σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, ένας 54χρονος άνδρας στο Ηράκλειο, ο οποίος κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για υπόθεση μη συναινετικής διακίνησης προσωπικού οπτικοακουστικού υλικού.

Η υπόθεση έφτασε στις δικαστικές αρχές ύστερα από καταγγελία της 45χρονης εν διαστάσει συζύγου του.

Σε βάρος του 54χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, ενώ η διαδικασία βρίσκεται πλέον στο στάδιο της απολογίας.

Τι περιλαμβάνει η καταγγελία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, η καταγγελία αφορά την αποστολή προσωπικού οπτικοακουστικού υλικού σε τρίτο πρόσωπο, χωρίς τη συναίνεση της γυναίκας.

Η υπόθεση συνδέεται με υλικό που φέρεται να απεικονίζει ιδιωτικές στιγμές του ζευγαριού.

Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες το υλικό διακινήθηκε, καθώς και τα στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη τους.

Η ποινική διαδικασία

Ο 54χρονος, υπήκοος Γαλλίας, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Ηρακλείου στις 30 Οκτωβρίου.

Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και ακολούθησε η παραπομπή του στην ανακριτική διαδικασία.

Η απολογία του έχει προγραμματιστεί για σήμερα, χωρίς να είναι ακόμη γνωστή η έκβαση της διαδικασίας.

Η άσκηση ποινικής δίωξης δεν αποτελεί απόδειξη ενοχής και ο κατηγορούμενος διατηρεί το τεκμήριο αθωότητας.

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής

Η μη συναινετική διακίνηση προσωπικού υλικού αποτελεί σοβαρή μορφή παραβίασης της ιδιωτικότητας.

Οι συνέπειες μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για τα θιγόμενα πρόσωπα, καθώς το υλικό ενδέχεται να αναπαραχθεί ή να διακινηθεί περαιτέρω χωρίς δυνατότητα ελέγχου.

Για τον λόγο αυτό, η δημοσιογραφική κάλυψη τέτοιων υποθέσεων απαιτεί αυξημένη προσοχή στην προστασία της ταυτότητας και της αξιοπρέπειας των εμπλεκομένων.

Αναμένεται η εξέλιξη της απολογίας

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και οποιαδήποτε αναφορά σε ενδεχόμενους περιοριστικούς όρους ή άλλες αποφάσεις θα πρέπει να βασιστεί στη νεότερη επίσημη ενημέρωση.

Οι δικαστικές αρχές θα αξιολογήσουν τα διαθέσιμα στοιχεία στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών.