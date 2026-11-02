Ηράκλειο: Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στον ΒΟΑΚ – Μεγάλες ζημιές, χωρίς τραυματισμούς

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή δύο επιβατικών αυτοκινήτων σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής 1 Νοεμβρίου 2026 στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στην περιοχή του Ηρακλείου.

Το περιστατικό καταγράφηκε στο ύψος της εξόδου προς τον Άγιο Ιωάννη Χωστό, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και τις εκτεταμένες ζημιές, δεν αναφέρθηκε τραυματισμός των επιβαινόντων.

Εκτεταμένες υλικές ζημιές

Από τη σύγκρουση τα δύο αυτοκίνητα υπέστησαν σημαντικές φθορές.

Ιδιαίτερα σοβαρές ήταν οι ζημιές στο μπροστινό τμήμα του ενός οχήματος, από το οποίο αποκολλήθηκαν εξαρτήματα.

Τμήματα των αυτοκινήτων διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα, ενώ ορισμένα κατέληξαν πίσω από τις προστατευτικές μπάρες της εθνικής οδού.

Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν την ένταση της πρόσκρουσης.

Χωρίς τραυματίες

Παρά την εικόνα των οχημάτων μετά τη σύγκρουση, οι επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκαν.

Η εξέλιξη αυτή απέτρεψε σοβαρότερες συνέπειες από το τροχαίο.

Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί αναλυτικές πληροφορίες για τον αριθμό των επιβαινόντων ή για την ακριβή πορεία των δύο αυτοκινήτων πριν από το ατύχημα.

Υπό διερεύνηση τα αίτια

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία που να επιτρέπουν την απόδοση του ατυχήματος σε συγκεκριμένη αιτία.

Η καταγραφή και αξιολόγηση των δεδομένων του περιστατικού θα συμβάλει στη διαπίστωση των πραγματικών συνθηκών.

Η σημασία της οδικής ασφάλειας

Το συγκεκριμένο περιστατικό επαναφέρει την ανάγκη προσοχής στις μετακινήσεις κατά μήκος του ΒΟΑΚ.

Η τήρηση των ορίων ταχύτητας, η διατήρηση αποστάσεων και η προσαρμογή της οδήγησης στις επικρατούσες συνθήκες αποτελούν βασικούς κανόνες πρόληψης.

Παράλληλα, η άμεση απομάκρυνση θραυσμάτων και ακινητοποιημένων οχημάτων από το οδόστρωμα είναι σημαντική για την αποτροπή δευτερογενών ατυχημάτων.