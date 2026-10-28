Με λαμπρότητα και συγκίνηση η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Σητεία

Με αισθήματα εθνικής υπερηφάνειας, συγκίνησης και σεβασμού στην ιστορική μνήμη, η Σητεία τίμησε την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, αποδίδοντας φόρο τιμής στους ήρωες που αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια της πατρίδας μας.

Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την καθιερωμένη μαθητική και επετειακή παρέλαση, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών, φορέων και πλήθους πολιτών, που βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης για να τιμήσουν μία από τις σημαντικότερες στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Μαθητές και μαθήτριες από τις σχολικές μονάδες της περιοχής, κρατώντας ψηλά την ελληνική σημαία, παρέλασαν με περηφάνια και πειθαρχία, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων. Με σταθερό βηματισμό και σεβασμό στον συμβολισμό της ημέρας, η νέα γενιά έστειλε το δικό της μήνυμα για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και τη συνέχιση των αξιών που διαμόρφωσαν την πορεία του ελληνικού λαού.

Η 28η Οκτωβρίου αποτελεί διαχρονικό σύμβολο αντίστασης, ενότητας και αγώνα για την ελευθερία. Το ιστορικό «Όχι» του 1940 σηματοδότησε την απόφαση ενός λαού να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική του κυριαρχία και το δικαίωμα να καθορίζει ο ίδιος το μέλλον του.

Στη Σητεία, η συμμετοχή των μαθητών και η παρουσία των πολιτών ανέδειξαν τη σημασία της επετείου, υπενθυμίζοντας ότι η ιστορική μνήμη δεν αποτελεί απλώς αναφορά στο παρελθόν, αλλά πολύτιμη παρακαταθήκη για το παρόν και το μέλλον.

Η εθνική επέτειος ολοκληρώθηκε με το μήνυμα ότι οι αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της αλληλεγγύης παραμένουν επίκαιρες, αποτελώντας θεμέλιο για μια κοινωνία με ιστορική συνείδηση και σεβασμό στις θυσίες των προηγούμενων γενεών.

Η Σητεία τίμησε την 28η Οκτωβρίου, κρατώντας ζωντανό το μήνυμα του 1940 και μεταφέροντάς το στις νεότερες γενιές: η ελευθερία και η αξιοπρέπεια κατακτώνται και διαφυλάσσονται με ενότητα, πίστη στις αξίες και διαρκή σεβασμό στην ιστορία.

Video: Γιώργος Βαρνακιώτης