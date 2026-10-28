Λίμνες Λασιθίου: Στο επίκεντρο η αντιπλημμυρική προστασία μετά τις καταστροφές – Ποιες παρεμβάσεις εξετάζονται

Η ανάγκη ουσιαστικής αντιπλημμυρικής προστασίας της Κοινότητας Λιμνών βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, μετά τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις των αρχών Οκτωβρίου.

Ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, συναντήθηκε με την πρόεδρο της Κοινότητας Λιμνών, Ζαχαρένια Λεμπιδάκη, προκειμένου να εξεταστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή και οι δυνατότητες ενίσχυσης των μέτρων προστασίας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων, στην αποτελεσματικότερη απορροή των υδάτων και στον εντοπισμό των σημείων που χρειάζονται τεχνικές παρεμβάσεις.

Οι καταστροφικές βροχοπτώσεις του Οκτωβρίου

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις της 1ης και της 4ης Οκτωβρίου προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα σε περιοχές της Κρήτης και ιδιαίτερα σε σημεία της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Η μεγάλη συγκέντρωση νερού και οι δυσκολίες απορροής ανέδειξαν την ανάγκη επανεξέτασης των υφιστάμενων υποδομών.

Στην Κοινότητα Λιμνών, η αντιμετώπιση ανάλογων φαινομένων αποτελεί βασικό ζήτημα για την προστασία των κατοίκων, των ιδιοκτησιών και των κοινόχρηστων χώρων.

Εντοπισμός των επικίνδυνων σημείων

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν οι περιοχές που παρουσιάζουν αυξημένη ευπάθεια σε πλημμυρικά φαινόμενα.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην ανάγκη καταγραφής των σημείων όπου παρατηρούνται προβλήματα στη διοχέτευση των ομβρίων υδάτων.

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση προϋποθέτει την τεχνική αξιολόγηση των υφιστάμενων υποδομών και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων με βάση τις πραγματικές ανάγκες της περιοχής.

Ανάγκη συνεργασίας των αρμόδιων φορέων

Ο Γιάννης Ανδρουλάκης επισήμανε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας, των τοπικών κοινοτήτων και των συναρμόδιων υπηρεσιών.

Η ανταλλαγή πληροφοριών και η έγκαιρη καταγραφή των προβλημάτων μπορούν να συμβάλουν στον καλύτερο σχεδιασμό των έργων προστασίας.

Παράλληλα, η ενεργός συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων θεωρείται σημαντική, καθώς οι κάτοικοι γνωρίζουν τα σημεία όπου εμφανίζονται επανειλημμένα προβλήματα κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων.

Από τη διαπίστωση στα έργα

Η συνάντηση αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς την αξιολόγηση των αναγκαίων παρεμβάσεων, χωρίς να συνιστά από μόνη της έγκριση συγκεκριμένου τεχνικού έργου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί αναλυτικός προϋπολογισμός, χρονοδιάγραμμα κατασκευής ή οριστικός κατάλογος παρεμβάσεων για τις Λίμνες.

Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να αποσαφηνιστούν μέσα από τις επόμενες τεχνικές και διοικητικές διαδικασίες.

Για την τοπική κοινωνία, το βασικό ζητούμενο είναι να προχωρήσουν ουσιαστικές λύσεις που θα περιορίζουν τον κίνδυνο νέων καταστροφών.

Προτεραιότητα η πρόληψη

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων εβδομάδων επαναφέρουν στο προσκήνιο την ανάγκη ολοκληρωμένης αντιπλημμυρικής προστασίας σε ολόκληρο το Λασίθι.

Η συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών, η σωστή διαχείριση των ομβρίων υδάτων και ο σχεδιασμός νέων τεχνικών έργων μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των κινδύνων.

Οι επόμενες κινήσεις των αρμόδιων φορέων θα δείξουν πότε και με ποιον τρόπο οι προτεραιότητες που συζητήθηκαν θα μετατραπούν σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις.