Άγιος Νικόλαος: Ανησυχία για νέες τηλεφωνικές απάτες – Απειλούν κατοίκους και ζητούν χρήματα και κοσμήματα

Έντονη ανησυχία προκαλούν στον Άγιο Νικόλαο οι επαναλαμβανόμενες απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης κατοίκων, με επιτήδειους να χρησιμοποιούν ψευδείς ιδιότητες, πιέσεις και απειλές προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας.

Οι άγνωστοι δράστες επικοινωνούν τηλεφωνικά με πολίτες και προσπαθούν να τους πείσουν ότι εκπροσωπούν δημόσιες υπηρεσίες ή επαγγελματίες που μπορούν να εμπιστευτούν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν οι κάτοικοι αρνούνται να συνεργαστούν, οι κλήσεις επαναλαμβάνονται και συνοδεύονται από απειλές.

Η δράση των επιτήδειων έχει προκαλέσει προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, με τις αστυνομικές αρχές να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη των περιστατικών και να καλούν τους πολίτες να βρίσκονται σε αυξημένη εγρήγορση.

Προσποιούνται υπαλλήλους και εκπροσώπους υπηρεσιών

Οι δράστες φαίνεται να χρησιμοποιούν διαφορετικά σενάρια, ανάλογα με το πρόσωπο με το οποίο επικοινωνούν.

Άλλοτε παρουσιάζονται ως συνεργάτες της ΔΕΗ, άλλοτε ως αστυνομικοί, γιατροί ή συμβολαιογράφοι, επιχειρώντας να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι υπάρχει κάποια επείγουσα υπόθεση που απαιτεί άμεση ανταπόκριση.

Με τον τρόπο αυτό προσπαθούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών ή να τους προκαλέσουν φόβο, ώστε να παραδώσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα χωρίς να ελέγξουν την πραγματική ταυτότητα του συνομιλητή τους.

Η επιλογή επαγγελματικών ιδιοτήτων με κύρος αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της μεθοδολογίας που περιγράφεται στις συγκεκριμένες καταγγελίες.

Επαναλαμβανόμενες κλήσεις και απειλές

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι οι απόπειρες δεν περιορίζονται απαραίτητα σε μία τηλεφωνική επικοινωνία.

Οι επιτήδειοι φέρονται να καλούν επανειλημμένα στα ίδια σπίτια, επιμένοντας στην απαίτησή τους να παραδοθούν μετρητά ή τιμαλφή.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συμπεριφορά τους γίνεται απειλητική, με αναφορές ακόμη και σε σωματική βία ή πρόκληση ζημιών στην περιουσία των κατοίκων.

Η χρήση τέτοιων απειλών αποσκοπεί στον εκφοβισμό των υποψήφιων θυμάτων και στην άσκηση ψυχολογικής πίεσης.

Ιδιαίτερα ευάλωτοι σε ανάλογες απόπειρες μπορεί να είναι ηλικιωμένοι πολίτες και άνθρωποι που βρίσκονται μόνοι τους στο σπίτι.

Τι επιβεβαιώνει η Αστυνομία

Την ύπαρξη των περιστατικών επιβεβαίωσε ο Αστυνόμος Α΄ Πέτρος Ζερβάκης, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

Οι αστυνομικές αρχές συνιστούν στους πολίτες να μην υποκύπτουν στις πιέσεις και στις απειλές των δραστών και να επικοινωνούν άμεσα με συγγενικά ή άλλα πρόσωπα εμπιστοσύνης όταν δέχονται ύποπτες τηλεφωνικές κλήσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποφυγή παράδοσης χρημάτων ή κοσμημάτων σε αγνώστους, ανεξάρτητα από την ιδιότητα που ισχυρίζονται ότι έχουν.

Πώς μπορούν να προστατευτούν οι πολίτες

Η προσοχή και η επαλήθευση των πληροφοριών αποτελούν βασικά μέτρα πρόληψης.

Οι κάτοικοι καλούνται:

Να μην παραδίδουν ποτέ χρήματα, κοσμήματα ή τιμαλφή σε άγνωστα πρόσωπα.

Να μην ανοίγουν την πόρτα σε επισκέπτες των οποίων η ταυτότητα δεν έχει εξακριβωθεί.

Να επιβεβαιώνουν την ιδιότητα οποιουδήποτε επικαλείται δημόσια υπηρεσία, επικοινωνώντας οι ίδιοι με τον επίσημο αριθμό της.

Να διακόπτουν την επικοινωνία όταν δέχονται απειλές ή πιέσεις.

Να ενημερώνουν συγγενείς, ιδιαίτερα ηλικιωμένους, για τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται.

Να ειδοποιούν άμεσα την Αστυνομία στο 100 εάν θεωρούν ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με απόπειρα εξαπάτησης ή απειλή.

Έκκληση για αυξημένη προσοχή

Τα περιστατικά στον Άγιο Νικόλαο δείχνουν ότι οι τηλεφωνικές απάτες μπορούν να πάρουν διαφορετικές μορφές, με τους δράστες να προσαρμόζουν συνεχώς τον τρόπο δράσης τους.

Η ενημέρωση των κατοίκων, η επικοινωνία με συγγενικά πρόσωπα και η έγκαιρη αναφορά ύποπτων περιστατικών μπορούν να συμβάλουν στην αποτροπή νέων θυμάτων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί συγκεκριμένα στοιχεία για τον αριθμό των πολιτών που ενδεχομένως εξαπατήθηκαν ή για χρηματικά ποσά που έχουν αποσπαστεί στο πλαίσιο των συγκεκριμένων περιστατικών.