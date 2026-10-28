Ιεράπετρα: Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο ζητά η αντιπολίτευση για το μεταναστευτικό – Στο επίκεντρο η ΑΓΡΕΞ

Νέες διαστάσεις λαμβάνει το ζήτημα της διαχείρισης των μεταναστευτικών αφίξεων στην Ιεράπετρα, μετά την κοινή παρέμβαση των επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Γιάννη Γουλιδάκη και Θεοδόσιου Καλαντζάκη.

Με αίτημα που απευθύνεται προς τον δήμαρχο Ιεράπετρας, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, ζητούν την άμεση σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης.

Αφορμή αποτελούν οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών και οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις στον χώρο της πρώην ΑΓΡΕΞ.

Στο επίκεντρο ο χώρος της ΑΓΡΕΞ

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση έχει χρησιμοποιηθεί για την προσωρινή υποδοχή ανθρώπων που φτάνουν στις νότιες ακτές της Κρήτης.

Μετά τις πρόσφατες επαφές της δημοτικής αρχής με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, τέθηκε το ζήτημα εγκατάστασης πρόσθετου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, όπως σκηνών και στεγάστρων.

Ο σχεδιασμός αυτός προκάλεσε αντιδράσεις από τις δύο παρατάξεις της αντιπολίτευσης, οι οποίες θεωρούν ότι απαιτείται προηγούμενη συλλογική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ζητούν κοινά αποδεκτή λύση

Οι δύο επικεφαλής υποστηρίζουν ότι η διαχείριση του μεταναστευτικού δεν μπορεί να βασίζεται σε μονομερείς αποφάσεις, ιδιαίτερα όταν αυτές ενδέχεται να έχουν μακροχρόνιες συνέπειες για τον δήμο.

Στο αίτημά τους προτείνουν να εξεταστεί η επιλογή χώρου κοινής αποδοχής για την προσωρινή υποδοχή μεταναστών, όπου θα πραγματοποιούνται η καταγραφή, ο υγειονομικός έλεγχος και η προετοιμασία της μεταφοράς τους σε κατάλληλες εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, εκφράζουν αντίθεση στη δημιουργία μόνιμης ή διαφορετικού τύπου οργανωμένης δομής υποδοχής στον δήμο.

Η θέση αυτή αποτελεί πρόταση της αντιπολίτευσης και όχι απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι αριθμοί των αφίξεων

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη δημόσια συζήτηση για το ζήτημα, από την αρχή του 2026 είχαν περάσει από την Ιεράπετρα 4.387 μετανάστες, έναντι 880 κατά τη διάρκεια του 2025.

Οι αριθμοί αυτοί αναδεικνύουν την αυξημένη πίεση που αντιμετωπίζουν οι τοπικές υπηρεσίες.

Η διαχείριση των αφίξεων περιλαμβάνει ζητήματα σίτισης, υγειονομικής φροντίδας, προσωρινής στέγασης και μεταφοράς, με σημαντικές οργανωτικές απαιτήσεις για τον δήμο και τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Αναμένονται οι επόμενες αποφάσεις

Το αίτημα για έκτακτη συνεδρίαση επαναφέρει το μεταναστευτικό στην κορυφή της τοπικής ατζέντας.

Βασικό ζητούμενο αποτελεί η διαμόρφωση συγκεκριμένου σχεδίου που θα συνδυάζει την αποτελεσματική διαχείριση των αφίξεων, την προστασία των ανθρώπων που φτάνουν στην περιοχή και την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας.

Μέχρι τη νεότερη επίσημη ενημέρωση δεν έχει επιβεβαιωθεί η ημερομηνία διεξαγωγής έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου με βάση το συγκεκριμένο αίτημα.