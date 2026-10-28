Κρήτη: Στους δρόμους οι αμπελουργοί στις 7 Νοεμβρίου – Κραυγή αγωνίας για το μέλλον της παραγωγής

Σε κινητοποίηση προχωρούν οι αμπελουργοί της Κρήτης, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους για την πορεία του κλάδου και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Η Οργάνωση Παραγωγών και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αμπελουργών Αρχανών απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής σε συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026.

Η κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί για τις 15:30, στον χώρο της Παλιάς Ηλεκτρικής, στην πλατεία Αρχανών.

Ανησυχία για τον κρητικό αμπελώνα

Οι εκπρόσωποι των παραγωγών περιγράφουν μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για την αμπελουργία, εκτιμώντας ότι οι οικονομικές πιέσεις απειλούν τη βιωσιμότητα πολλών εκμεταλλεύσεων.

Μεταξύ των προβλημάτων που αναδεικνύονται περιλαμβάνονται οι δυσκολίες διάθεσης των προϊόντων, οι πιέσεις στις τιμές και το αυξημένο κόστος παραγωγής.

Παράλληλα, τίθενται ζητήματα που αφορούν την ανάγκη στήριξης των παραγωγών και τη διατήρηση της αμπελουργικής δραστηριότητας.

Κάλεσμα για κοινή δράση

Οι διοργανωτές επιδιώκουν τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων αμπελουργών από την ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου και την Κρήτη.

Στόχος είναι η διαμόρφωση κοινών θέσεων και ο καλύτερος συντονισμός των διεκδικήσεων.

Η συγκέντρωση παρουσιάζεται ως μια προσπάθεια συλλογικής αντίδρασης απέναντι στα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί στον κλάδο.

Η σημασία της αμπελουργίας

Η καλλιέργεια του αμπελιού αποτελεί ιστορικά σημαντικό τμήμα της κρητικής αγροτικής οικονομίας.

Εκτός από την παραγωγή σταφυλιών και οίνου, συνδέεται με την απασχόληση, την τοπική επιχειρηματικότητα και την πολιτιστική ταυτότητα πολλών περιοχών του νησιού.

Η μείωση της οικονομικής βιωσιμότητας των παραγωγών μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη την αλυσίδα δραστηριοτήτων που σχετίζεται με τον αμπελώνα.

Τι θα συζητηθεί στις Αρχάνες

Η συγκέντρωση της 7ης Νοεμβρίου αναμένεται να αποτελέσει ευκαιρία για καταγραφή των προβλημάτων και συζήτηση συγκεκριμένων προτάσεων.

Οι διοργανωτές καλούν τους παραγωγούς να συμμετάσχουν, επισημαίνοντας ότι η συντονισμένη διεκδίκηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των δυσκολιών.

Οι αποφάσεις που ενδεχομένως ληφθούν θα καθορίσουν τις επόμενες πρωτοβουλίες του κλάδου.