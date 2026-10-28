ΒΟΑΚ: Την Πέμπτη στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου δρόμου – Στο Λασίθι ο Χρίστος Δήμας

Σημαντική εξέλιξη για την πορεία κατασκευής του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης αποτελεί η προγραμματισμένη παράδοση στην κυκλοφορία των πρώτων 10 χιλιομέτρων του νέου αυτοκινητοδρόμου, την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026.

Πρόκειται για τμήμα του οδικού έργου Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, με την επίσημη παράδοση να πραγματοποιείται παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστου Δήμα.

Η εξέλιξη ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον υπουργό κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης, σηματοδοτώντας ένα από τα πρώτα ορατά αποτελέσματα του κατασκευαστικού προγράμματος του νέου ΒΟΑΚ.

Ένα σημαντικό βήμα για το Λασίθι

Το τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος αποτελεί βασικό μέρος του συνολικού σχεδιασμού αναβάθμισης της οδικής σύνδεσης του Λασιθίου με το Ηράκλειο και την υπόλοιπη Κρήτη.

Η σταδιακή παράδοση νέων τμημάτων στην κυκλοφορία αναμένεται να βελτιώσει τις συνθήκες μετακίνησης για κατοίκους, εργαζομένους και επισκέπτες.

Η λειτουργία σύγχρονων οδικών υποδομών αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την οδική ασφάλεια, ενώ μπορεί να συμβάλει στη μείωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι οδηγοί στον υφιστάμενο άξονα.

Ωστόσο, η παράδοση των πρώτων 10 χιλιομέτρων δεν σημαίνει ότι ολοκληρώνεται το σύνολο του έργου Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος.

Τι συμβαίνει στα υπόλοιπα τμήματα

Παράλληλα με την επικείμενη παράδοση, οι εργασίες συνεχίζονται και σε άλλα τμήματα του νέου ΒΟΑΚ.

Στο τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη, το οποίο υλοποιείται μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, παραμένουν σημαντικές κατασκευαστικές προκλήσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εξελίξεις στη σήραγγα Σεληναρίου, όπου έχουν καταγραφεί σοβαρά γεωλογικά προβλήματα και καθίζηση, γεγονός που έχει οδηγήσει σε αναστολή εργασιών στο επηρεαζόμενο σημείο.

Πρόκειται για διαφορετικό τμήμα από εκείνο που προγραμματίζεται να παραδοθεί την Πέμπτη.

Νέες παραδόσεις μέσα στο 2026

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε επίσης στην πρόθεση να δοθούν στην κυκλοφορία επιπλέον τμήματα στις παρακάμψεις Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων μέχρι το τέλος του έτους.

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις συνδέονται με την προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών οδικής ασφάλειας κατά μήκος του ΒΟΑΚ.

Το επόμενο ζητούμενο

Η παράδοση των πρώτων 10 χιλιομέτρων αποτελεί θετική εξέλιξη για την πρόοδο του έργου, αλλά το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στον χρόνο ολοκλήρωσης των υπόλοιπων κατασκευαστικών παρεμβάσεων.

Ιδιαίτερη σημασία θα έχουν οι επίσημες διευκρινίσεις για τα τμήματα που αντιμετωπίζουν τεχνικά προβλήματα, καθώς και η παρουσίαση επικαιροποιημένων χρονοδιαγραμμάτων.

Για τους κατοίκους του Λασιθίου, η πλήρης αναβάθμιση της οδικής σύνδεσης με το Ηράκλειο παραμένει σημαντική προτεραιότητα, με την ασφάλεια των μετακινήσεων να αποτελεί το βασικό ζητούμενο.