Οροπέδιο Λασιθίου: Έως και 100% η καταστροφή στην πατατοπαραγωγή – Αγωνία για αποζημιώσεις και επιδοτήσεις

Σε ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική κατάσταση βρίσκονται παραγωγοί του Οροπεδίου Λασιθίου, μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή στις αρχές Οκτωβρίου.

Οι καταστροφές στις καλλιέργειες, οι ζημιές σε αγροτικό εξοπλισμό και οι εκκρεμότητες σχετικά με τις αποζημιώσεις δημιουργούν έντονη αβεβαιότητα για το μέλλον της τοπικής αγροτικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τις νεότερες εκτιμήσεις των παραγωγών, οι απώλειες στην πατατοπαραγωγή φτάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και το 100%.

Καλλιέργειες κάτω από το νερό

Οι έντονες βροχοπτώσεις της 1ης και της 4ης Οκτωβρίου προκάλεσαν σοβαρά πλημμυρικά προβλήματα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις του Οροπεδίου.

Σε πολλές περιπτώσεις οι παραγωγοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με εκτεταμένες απώλειες στη φετινή σοδειά, ενώ καταγράφηκαν ζημιές σε εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό.

Τα ποσοστά απωλειών που αναφέρονται από τους αγρότες αποτελούν πρώτες εκτιμήσεις και όχι οριστικά πορίσματα του ΕΛΓΑ.

Αγωνία για τις αποζημιώσεις

Το ενδιαφέρον των παραγωγών στρέφεται πλέον στην ολοκλήρωση της διαδικασίας καταγραφής των ζημιών και στην αποσαφήνιση του χρόνου καταβολής των αποζημιώσεων.

Οι οικονομικές δυσκολίες δεν περιορίζονται μόνο στην απώλεια της παραγωγής.

Πολλοί αγρότες θα χρειαστεί να διαθέσουν πρόσθετα κεφάλαια για την αποκατάσταση των εκτάσεων, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους, προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν την καλλιεργητική δραστηριότητα.

Ανοιχτά ζητήματα για τις επιδοτήσεις

Παράλληλα με τις αποζημιώσεις, έντονη ανησυχία υπάρχει και για την εξέλιξη των αγροτικών ενισχύσεων.

Οι παραγωγοί ζητούν σαφή ενημέρωση για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν και για το πώς θα αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις όπου η παραγωγή έχει καταστραφεί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η έλλειψη συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος εντείνει την αβεβαιότητα σε μια περίοδο κατά την οποία υπάρχουν αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις.

Η επόμενη ημέρα

Η αποκατάσταση της αγροτικής δραστηριότητας στο Οροπέδιο Λασιθίου δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την οικονομική στήριξη.

Οι επαναλαμβανόμενες πλημμύρες αναδεικνύουν την ανάγκη αποτελεσματικών έργων διαχείρισης και απορροής των υδάτων, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος αντίστοιχων καταστροφών στο μέλλον.

Για τους κατοίκους της περιοχής, οι επόμενοι μήνες θα είναι καθοριστικοί, καθώς θα κριθεί τόσο η οικονομική αποκατάσταση των ζημιών όσο και η δυνατότητα συνέχισης της παραγωγής.