Κρήτη: Στο Ηράκλειο ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας – Στο μικροσκόπιο η αντιπλημμυρική θωράκιση του νησιού

Στο Ηράκλειο μεταβαίνει σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, προκειμένου να προεδρεύσει σε διευρυμένη σύσκεψη για την προετοιμασία της Κρήτης ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Aquila Atlantis, με βασικό αντικείμενο την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον συντονισμό των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Η σύσκεψη πραγματοποιείται λίγες εβδομάδες μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα σε περιοχές του νησιού.

Στο επίκεντρο οι κίνδυνοι του χειμώνα

Η ατζέντα περιλαμβάνει την προετοιμασία για πλημμύρες, επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να δοθεί στον συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των επιχειρησιακών φορέων που καλούνται να επέμβουν όταν εκδηλώνονται ακραία φαινόμενα.

Στόχος είναι να εξεταστούν οι ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, αλλά και να καταγραφούν ανάγκες που παραμένουν ανοιχτές.

Οι πρόσφατες καταστροφές ως προειδοποίηση

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις των προηγούμενων εβδομάδων ανέδειξαν προβλήματα σε οδικά δίκτυα, τεχνικές υποδομές και σημεία απορροής ομβρίων.

Σε περιοχές του Λασιθίου, του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου καταγράφηκαν ζημιές και καταστάσεις που απαιτούν παρεμβάσεις αποκατάστασης.

Η εμπειρία των πρόσφατων γεγονότων δημιουργεί την ανάγκη να εξεταστεί όχι μόνο η δυνατότητα αντιμετώπισης μιας έκτακτης κατάστασης, αλλά και ο βαθμός πρόληψης πριν από την εκδήλωσή της.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Λασίθι

Για το Λασίθι, η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των προβλημάτων που έχουν καταγραφεί σε τοπικά οδικά δίκτυα και σε περιοχές που επηρεάστηκαν από έντονες βροχοπτώσεις.

Η κατάσταση των τεχνικών έργων, η συντήρηση των αποστραγγιστικών υποδομών και η δυνατότητα άμεσης επέμβασης αποτελούν ζητήματα που συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια κατοίκων και διερχομένων.

Αντίστοιχα, η έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής πρόληψης.

Τα ερωτήματα που χρειάζονται απαντήσεις

Η σημερινή σύσκεψη δημιουργεί την ευκαιρία να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις για το επίπεδο ετοιμότητας της Κρήτης.

Ποια έργα αποκατάστασης έχουν ολοκληρωθεί; Ποιες περιοχές εξακολουθούν να παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο; Υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα μέσα και προσωπικό; Έχουν επικαιροποιηθεί τα επιχειρησιακά σχέδια των εμπλεκόμενων υπηρεσιών;

Τα ερωτήματα αυτά αποκτούν πρακτική σημασία ενόψει των χειμερινών μηνών.

Αναμένονται αποτελέσματα, όχι μόνο διαπιστώσεις

Η σύσκεψη αποτελεί βήμα συντονισμού, δεν συνιστά όμως από μόνη της ανακοίνωση νέων χρηματοδοτήσεων ή ολοκλήρωση έργων.

Οι ουσιαστικές εξελίξεις θα προκύψουν από τις αποφάσεις, τις δεσμεύσεις και τα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που ενδεχομένως ανακοινωθούν μετά τη συνάντηση.

Για την Κρήτη, το κρίσιμο ζητούμενο παραμένει η μετάβαση από την αποκατάσταση των ζημιών στην πρόληψη νέων καταστροφών.