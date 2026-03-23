Κ. Σπυριδάκη: Αναφορά για την στελέχωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου

Σε νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση προχώρησε η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη, καταθέτοντας Αναφορά προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, με αντικείμενο την άμεση ανάγκη ενίσχυσης των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου ενόψει της τουριστικής περιόδου.

Η Βουλευτής επανέρχεται στο πάγιο αίτημα ενίσχυσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου, καταθέτοντας αυτή τη φορά το από 21 Μαρτίου 2026 επίσημο αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου, το οποίο αποτυπώνει με σαφήνεια την κρίσιμη κατάσταση που επικρατεί στις αστυνομικές υπηρεσίες της περιοχής.

Όπως επισημαίνεται στην Αναφορά, «η διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών και η επικείμενη πλήρης εφαρμογή του Συστήματος Εισόδου – Εξόδου (Entry/Exit System – EES)… είναι αδύνατο να αντιμετωπιστεί επαρκώς με το υπάρχον περιορισμένο προσωπικό», γεγονός που καθιστά επιτακτική την άμεση λήψη μέτρων ενίσχυσης.

Η κατάσταση στο Λασίθι, και ειδικότερα στην Ιεράπετρα και τον Άγιο Νικόλαο, χαρακτηρίζεται από έντονη επιχειρησιακή πίεση. Σύμφωνα με το έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, η περιοχή της Ιεράπετρας δέχεται αυξημένες μεταναστευτικές ροές, οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικά το ήδη περιορισμένο προσωπικό, ενώ παράλληλα η εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού Συστήματος Εισόδου – Εξόδου καθιστά τις διαδικασίες ελέγχου πιο σύνθετες και απαιτητικές.

Ενδεικτικό της υποστελέχωσης είναι το γεγονός ότι στην Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων Αγίου Νικολάου, όπου απαιτούνται δώδεκα (12) αστυνομικοί για την εύρυθμη λειτουργία κατά την περίοδο αιχμής, σήμερα υπηρετεί μόλις ένας (1).

Με βάση τα παραπάνω, η Αναφορά αναδεικνύει την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης:

του Αστυνομικού Τμήματος Ιεράπετρας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου

με ικανό αριθμό αστυνομικών μέσω αποσπάσεων από άλλες υπηρεσίες της χώρας, με κάλυψη των σχετικών δαπανών από το Δημόσιο.

Η ενίσχυση αυτή δεν αποτελεί απλώς διοικητική επιλογή, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για:

την αποτελεσματική διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών, την ορθή και ασφαλή εφαρμογή του Συστήματος EES, την εύρυθμη λειτουργία των πυλών εισόδου – εξόδου του Νομού, τη συνολική επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών ενόψει της τουριστικής περιόδου.

Η Βουλευτής ζητά από το αρμόδιο Υπουργείο να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή για τις ενέργειες που προτίθεται να αναλάβει, προκειμένου να ανταποκριθεί στο δίκαιο και τεκμηριωμένο αίτημα των αστυνομικών υπαλλήλων του Νομού.

Η συγκεκριμένη κοινοβουλευτική παρέμβαση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά ένα κρίσιμο ζήτημα για το Λασίθι: την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης των δημόσιων υπηρεσιών σε μία περίοδο όπου οι απαιτήσεις αυξάνονται και η πίεση στο τοπικό σύστημα ασφάλειας είναι εντονότερη από ποτέ. Η ασφάλεια των πολιτών, η προστασία των επισκεπτών και η διεθνής εικόνα της χώρας δεν μπορούν να διασφαλιστούν με ελάχιστους πόρους και χωρίς επαρκή σχεδιασμό.

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για τουριστική ανάπτυξη, για αύξηση αφίξεων και για ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, όταν οι ίδιες οι υπηρεσίες που καλούνται να διασφαλίσουν την ασφάλεια πολιτών και επισκεπτών λειτουργούν στα όρια της κατάρρευσης. Παρά τις επανειλημμένες μας εκκλήσεις, δυστυχώς το Λασίθι παραμένει “δεύτερης κατηγορίας” σε ζητήματα ασφάλειας. Η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύσεις και να ενισχύσει ουσιαστικά τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου, πριν οι συνέπειες γίνουν μη αναστρέψιμες», δήλωσε κλείνοντας η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ.