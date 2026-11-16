Στα κιόσκια της παραλιακής πλατείας της Ιεράπετρας μεταφέρθηκαν περίπου 45 μετανάστες, που εντοπίστηκαν το απόγευμα της Κυριακής στο Κουφονήσι (περιοχή ευθύνης του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας), καθώς η δημοτική αρχή αρνήθηκε, όταν ενημερώθηκε από το Λιμεναρχείο, να δεχθεί τη μεταφορά τους στον χώρο της ΑΓΡΕΞ. Έτσι η ταυτοποίησή τους θα γίνει σε ανοιχτό δημόσιο χώρο στο κέντρο της πόλης.

Το περιστατικό έγινε γνωστό ενώ στην Ιεράπετρα βρίσκονταν ο Δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης και ο βουλευτής Λασιθίου της ΝΔ Γιάννης Πλακιωτάκης, για τις αθλητικές εκδηλώσεις των Νεστορείων που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας. Ενημερώθηκαν και οι δύο για την άφιξη. Εκ μέρους της δημοτικής αρχής Ιεράπετρας ζητήθηκε από τον κ. Ζερβάκη να αναλάβει ο ίδιος τη φιλοξενία των μεταναστών, αφού εντοπίστηκαν σε περιοχή του δικού του Δήμου, αίτημα που οδήγησε τον Δήμαρχο Σητείας να αποχωρήσει από τη διοργάνωση.

Μετά την άρνηση του Δήμου, το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας επικοινώνησε με τον Εισαγγελέα Λασιθίου για να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις και να ξεκαθαριστεί το νομικό καθεστώς που θα πρέπει να ακολουθηθεί, αφού το Κουφονήσι ανήκει στη δικαιοδοσία του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας και όχι της Σητείας.

Στη συνέχεια ο Λιμενάρχης έδωσε εντολή να μεταφερθούν οι μετανάστες στα κιόσκια της παραλίας για τη διαδικασία της ταυτοποίησης, αφού δεν υπάρχει ούτε τρόπος ούτε διαθέσιμο προσωπικό για να γίνει η ταυτοποίηση των μεταναστών πάνω στο Κουφονήσι ή σε κάποια παραλία. Στο Κουφονήσι βρίσκεται ήδη ένα σκάφος και θα σταλεί και δεύτερο ώστε να ολοκληρωθεί η μεταφορά των μεταναστών στην Ιεράπετρα.

Τα γεγονότα της Κυριακής δείχνουν για ακόμα μια φορά ότι οι αρχές της περιοχής έχουν ξεπεράσει προ πολλού τα όριά τους. Η δημοτική αρχή αρνείται να χρησιμοποιήσει τον χώρο της ΑΓΡΕΞ που ως τώρα χρησιμοποιούνταν για την προσωρινή φιλοξενία και αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 100 άτομα. Ζητείται από γειτονικό δήμο να αναλάβει το βάρος, και η λιμενική αρχή χρειάζεται να απευθυνθεί στον εισαγγελέα και να ζητήσει τη βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού για να περάσουν 40 άνθρωποι μία νύχτα σε υπαίθριο χώρο της πόλης.