Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει από σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, ο σχεδιασμός για την επαναφορά της αμφίδρομης κυκλοφορίας στην παραλιακή οδό Στυλιανού Κουνδούρου, στον Άγιο Νικόλαο.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις που έχουν δρομολογηθεί στην πόλη, καθώς αλλάζει εκ νέου το καθεστώς λειτουργίας ενός κεντρικού οδικού άξονα, ο οποίος τα τελευταία περίπου έξι χρόνια λειτουργεί ως μονόδρομος.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Αγίου Νικολάου, οι εργασίες έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν σήμερα, μετά την ολοκλήρωση της τουριστικής περιόδου και την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η παρέμβαση αποτελεί βασική προγραμματική δέσμευση της δημοτικής αρχής του Μανώλη Μενεγάκη, η οποία υποστηρίζει ότι η επαναφορά της διπλής κυκλοφορίας θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση του κέντρου και στη βελτίωση της πρόσβασης προς το λιμάνι και την Ελούντα.

Τι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στον παραλιακό

Το έργο περιλαμβάνει μια σειρά τεχνικών παρεμβάσεων που θα προετοιμάσουν το οδόστρωμα για την κυκλοφορία οχημάτων και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Σε πρώτη φάση προβλέπεται η αποξήλωση των πρόσθετων τσιμεντένιων προεκτάσεων που είχαν κατασκευαστεί κατά την εφαρμογή της μονοδρόμησης.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός και κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας, καθώς και οι απαραίτητες προσαρμογές στα φρεάτια απορροής ομβρίων υδάτων.

Θα ακολουθήσει η διάστρωση νέου ασφαλτοτάπητα στα τμήματα του οδοστρώματος όπου πραγματοποιούνται οι παρεμβάσεις.

Το τελευταίο στάδιο θα περιλαμβάνει την τοποθέτηση νέας οριζόντιας και κατακόρυφης κυκλοφοριακής σήμανσης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη.

Προσωρινές ρυθμίσεις και απαγόρευση στάθμευσης

Οι εργασίες θα εκτελούνται τμηματικά, προκειμένου να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η όχληση στην καθημερινότητα των κατοίκων και στη λειτουργία των επιχειρήσεων του παραλιακού μετώπου.

Στα σημεία όπου θα αναπτύσσονται τα συνεργεία θα τοποθετείται εργοταξιακή σήμανση και θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας.

Παράλληλα, θα ισχύουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν οι οδηγοί στη στάθμευση, καθώς θα απαγορεύεται προσωρινά μόνο στα τμήματα όπου εκτελούνται εργασίες.

Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τη σχετική σήμανση και να προσαρμόζουν τις μετακινήσεις τους σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις.

Στόχος η αποσυμφόρηση του κέντρου και του κόμβου του Νοσοκομείου

Η επαναφορά της διπλής κυκλοφορίας φιλοδοξεί να αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι κυκλοφοριακές ροές στον Άγιο Νικόλαο.

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, η παραλιακή οδός θα προσφέρει μία επιπλέον δυνατότητα εξόδου από την πόλη προς το λιμάνι και την κατεύθυνση της Ελούντας.

Σήμερα, σημαντικό μέρος της κυκλοφορίας εξυπηρετείται από την οδό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, γεγονός που επιβαρύνει ιδιαίτερα τον κόμβο κοντά στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

Η δημοτική αρχή εκτιμά ότι η επαναφορά της αμφίδρομης κυκλοφορίας θα συμβάλει στη μείωση αυτής της πίεσης, δημιουργώντας μια πρόσθετη εναλλακτική διαδρομή.

Το κατά πόσο η νέα ρύθμιση θα επιφέρει την επιθυμητή βελτίωση θα αποτιμηθεί στην πράξη, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την εφαρμογή του νέου κυκλοφοριακού καθεστώτος.

Μια σημαντική αλλαγή για την καθημερινότητα της πόλης

Η επιστροφή της διπλής κυκλοφορίας αποτελεί ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει έντονα την τοπική κοινωνία τα τελευταία χρόνια.

Η νέα κυκλοφοριακή διαμόρφωση αναμένεται να επηρεάσει τις μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών, την εξυπηρέτηση του λιμανιού, τη λειτουργία των παραλιακών επιχειρήσεων και τη συνολική εικόνα της περιοχής.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ομαλή εξέλιξη των εργασιών, στην τήρηση των μέτρων ασφάλειας και στην έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών για κάθε προσωρινή αλλαγή.

Η Δευτέρα 16 Νοεμβρίου σηματοδοτεί, σύμφωνα με τον ανακοινωμένο προγραμματισμό, την έναρξη μιας σημαντικής παρέμβασης που αναμένεται να αλλάξει ξανά την κυκλοφοριακή καθημερινότητα του Αγίου Νικολάου.