Μια νέα δυσκολία καταγράφεται στην προσπάθεια εξεύρεσης κατάλληλου χώρου για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών στην Ιεράπετρα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026 ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κουγιουμουτζάκης, ο ιδιοκτήτης της πρώην Κεραμουργικής στο Μοναστηράκι δεν αποδέχεται την αξιοποίηση της εγκατάστασης για τη δημιουργία δομής.

Η πληροφορία έγινε γνωστή μέσα από τις δηλώσεις του στην εκπομπή «Καλημέρα Λασίθι» του Ηχώ 99,8 και αλλάζει τα δεδομένα της σχετικής συζήτησης.

Απορρίπτεται μια πιθανή εναλλακτική λύση

Η πρώην Κεραμουργική είχε αναφερθεί ως πιθανή επιλογή για τη φιλοξενία των ανθρώπων που φτάνουν στα νότια παράλια.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, ο ιδιοκτήτης του χώρου απέρριψε τη συγκεκριμένη προοπτική.

Χωρίς τη συναίνεση του ιδιοκτήτη και χωρίς την ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών, δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη η χρήση της εγκατάστασης.

Η σημερινή δήλωση αποτελεί νέα εξέλιξη και όχι ανακοίνωση για τη δημιουργία νέας δομής.

Η κατάσταση στην πρώην ΑΓΡΕΞ

Η συζήτηση για την Κεραμουργική συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία της πρώην ΑΓΡΕΞ.

Ο χώρος είχε χρησιμοποιηθεί για προσωρινή φιλοξενία, όμως η δημοτική αρχή έχει εκφράσει αντιρρήσεις για τη συνέχιση της χρήσης του υπό τις υφιστάμενες συνθήκες.

Το ζήτημα επανήλθε με ιδιαίτερη ένταση μετά την άφιξη περίπου 45 μεταναστών από το Κουφονήσι, οι οποίοι δεν οδηγήθηκαν στην εγκατάσταση.

Η εξέλιξη αυτή άφησε τις αρμόδιες υπηρεσίες χωρίς άμεσα διαθέσιμη λύση στέγασης.

Η συζήτηση για νέα δημοτική απόφαση

Ο Γιάννης Κουγιουμουτζάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της στάσης της δημοτικής αρχής.

Όπως προκύπτει από τη συνέντευξή του, τα δεδομένα έχουν αλλάξει και χρειάζεται εκ νέου πολιτική και διοικητική αξιολόγηση.

Το ζήτημα είναι εάν θα απαιτηθεί νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί οριστική νέα χωροθέτηση.

Ποιος έχει την ευθύνη της λύσης

Η διαχείριση των μεταναστευτικών αφίξεων προϋποθέτει συνεργασία μεταξύ του αρμόδιου υπουργείου, των λιμενικών αρχών, της Αστυνομίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι δήμοι καλούνται συχνά να συνδράμουν πρακτικά, χωρίς όμως η επιλογή και λειτουργία ενός χώρου υποδοχής να μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά σε προσωρινές τοπικές διευθετήσεις.

Ζητούμενο είναι η δημιουργία σαφούς σχεδίου, με κατάλληλες υποδομές, προσωπικό και πρόβλεψη για τη γρήγορη μεταφορά των ανθρώπων.

Η πίεση στην τοπική κοινωνία

Η συζήτηση για τις εγκαταστάσεις προσωρινής φιλοξενίας έχει δημιουργήσει έντονο προβληματισμό στην Ιεράπετρα.

Από τη μία πλευρά, οι υπηρεσίες πρέπει να διασφαλίζουν στοιχειώδεις συνθήκες υποδοχής για τους νεοαφιχθέντες.

Από την άλλη, οι κάτοικοι και οι τοπικοί φορείς ζητούν σαφείς απαντήσεις για την καταλληλότητα των χώρων, τη διάρκεια λειτουργίας και τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα.

Η απουσία μόνιμου σχεδιασμού δυσκολεύει την αντιμετώπιση και των δύο πλευρών του προβλήματος.

Το επόμενο βήμα

Μετά την άρνηση χρήσης της πρώην Κεραμουργικής, το ενδιαφέρον στρέφεται στις εναλλακτικές εγκαταστάσεις και στις αποφάσεις που ενδεχομένως θα ληφθούν από τον Δήμο και τις κρατικές υπηρεσίες.

Η σημερινή εξέλιξη δείχνει ότι η διαχείριση των αφίξεων παραμένει ανοιχτό ζήτημα για την Ιεράπετρα.