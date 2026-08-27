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Γ. Πλακιωτάκης: Τα έργα αναβάθμισης των νοσοκομείων Λασιθίου ανταποκρίνονται στις ανάγκες του νομού μας

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 27 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 27/08/2026
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Σύσκεψη για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων ενεργειακής, κτιριακής και ιατροτεχνολογικής αναβάθμισης του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου, του Γ.Ν.-Κ.Υ Νεαπόλεως “Διαλυνάκειο” και όλων των διασυνδεόμενων υγειονομικών μονάδων πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ενιαίου κατασκευαστικού τομέα του κράτους “Κτ.Υπ. ΑΕ” παρουσία του Α’ Αντιπροέδρου της Βουλής και βουλευτή Λασιθίου Γιάννη Πλακιωτάκη.

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Η συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του κ. Πλακιωτάκη προκειμένου να ενημερωθεί εκτενώς για την εξέλιξη των έργων αναβάθμισης των τεσσάρων νοσοκομείων του νομού, συνολικού προϋπολογισμού 4.406.936 ευρώ, τα οποία κρίνονται ζωτικής σημασίας για όλους τους Λασιθιώτες.

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Αμέσως μετά την σύσκεψη, ο κ. Πλακιωτάκης δήλωσε: “ Η δρομολόγηση μιας ακόμα δέσμης έργων για την ενεργειακή και κτιριακή αναβάθμιση των νοσοκομείων του Λασιθίου αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για τον τόπο μας και μια έμπρακτη επένδυση στη δημόσια υγεία. Με τις παρεμβάσεις αυτές ενισχύουμε τις υποδομές των νοσοκομείων, βελτιώνουμε τις συνθήκες για ασθενείς, γιατρούς, νοσηλευτές και εργαζομένους και δημιουργούμε πιο σύγχρονες, ασφαλείς και λειτουργικές μονάδες υγείας. Παράλληλα, η ενεργειακή αναβάθμιση θα συμβάλει στη μείωση του λειτουργικού και ενεργειακού κόστους, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα των νοσοκομειακών δομών και απελευθερώνοντας πόρους προς όφελος των πολιτών. Προσωπικά, αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση για την εξέλιξη αυτή. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε και να στηρίζουμε έργα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του νομού, με στόχο ένα ισχυρό και σύγχρονο δημόσιο σύστημα υγείας, αντάξιο των αναγκών και των προσδοκιών των κατοίκων του Λασιθίου”.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 27 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 27/08/2026
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